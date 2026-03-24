Sienna Miller explica por qué ser madre a los 44 “es más fácil”: “Mi vida está en un lugar más estable. Creo que los 30 son un caos”

Sienna Miller (Nueva York, 44 años) está cansada de la narrativa de “soy muy vieja para esto”. En una reciente entrevista con Glamour, la actriz ha hablado de su tercer embarazo, que hizo público mientras posaba con un vestido blanco transparente en la alfombra roja de los Fashion Awards 2025, celebrados el pasado diciembre en Londres. “Estar embarazada a los 40 es lo mejor”, dice sobre el que será su segundo bebé con el actor Oli Green, con quien mantiene una relación desde 2022. “Después de tener un bebé a los 29, otro a los 42 y ahora a los 44, es mucho más fácil cuando no tienes el conflicto de sentirte dispersa y querer estar haciendo X, Y, Z. Si estoy en la cama a las nueve de la noche con un libro, soy muy feliz ahora. Y ahora tengo la excusa para hacerlo. Mi vida está en un lugar más estable. Creo que los 30 son un caos. Piensas: ‘Quiero sentar cabeza. Quiero tener hijos”, relata.

“Cuando llegas a los 40, piensas: ‘Ya sé quién soy. No me importa lo que piensen los demás’. Soy una persona mucho más sensata”. Y añade en la entrevista: “No juzgamos a los hombres que tienen hijos a los 80, ¿por qué demonios existe este tipo de prejuicios?”. El embarazo de la actriz se dio de forma natural: “Congelé óvulos. Fue muy revelador. No los usé. Tuve la gran suerte de poder quedarme embarazada, pero fue un alivio existencial haberlo hecho a finales de mis treinta”, explica.

Más información La prensa noruega publica unas imágenes de la princesa Mette-Marit con una máquina de oxígeno

Miller defiende la idea de aceptar y celebrar la edad que le ha regalado tanta sabiduría y agradece a su madre por haber heredado esta perspectiva. Ahora ella quiere compartir su visión sobre el envejecimiento como algo positivo, en lugar de ser algo negativo. “Cuando tengamos 60, diremos: ‘Dios, cuando tenía 40 y pensaba que era mayor’. Es un discurso que tenemos muy interiorizado, y es una forma de monetizar nuestra inseguridad, y tenemos que frenarlo”, afirma a la revista estadounidense. Y añade: “Además, es buena suerte. Eres afortunada si llegas a la vejez. Y quedar embarazada y ser mayor creo que es como una ventaja biológica. Recibes todas esas hormonas, recibes toda esa sangre. Es genial. Me encanta”.

En la entrevista con Glamour también ha compartido algunos consejos de salud y bienestar que la han ayudado en esta nueva etapa, y también sobre los tratamientos de belleza a los que se ha sometido. “Me doy un baño con sales de magnesio. También probé algo llamado el láser Tixel [una tecnología de rejuvenecimiento de la piel]. Fue increíble. Me dijeron que habría algo de tiempo de recuperación y que la piel se me descamaría un poco, pero no fue así en absoluto. Simplemente me veía mejor y seguía funcionando con el tiempo. Es un láser que me hice con Keren Bartov [quien ha trabajado con celebrities como Kris Jenner, Kim Kardashian o Demi Moore]. Eso fue lo último que pensé que era genial. Creo que el Morpheus también me va muy bien”.

Aunque le gusta cuidarse y se somete a procedimientos estéticos para verse bien, Sienna Miller tiene claro que la belleza no lo es todo. Así lo dice en la entrevista, que concede precisamente porque se ha convertido en embajadora de la marca de Charlotte Tilbury: “Creo que si puedes hacer eso, puedes evitar pasarte con los rellenos. No envejecen bien. Tengo el láser LYMA. Me siento ahí sosteniéndolo sobre la cara. Pero mi otro consejo es: no te lo tomes demasiado en serio. Sinceramente, creo que hay millones de caras bonitas y mujeres con la piel estupenda. Si no hay nada debajo de eso, es totalmente aburrido. Es un minuto de ‘oh, qué guapa eres’, y luego me aburro muchísimo. Cultiva tu esencia, lee libros, escucha música, mira arte, absorbe y transmite cultura, especialmente en un momento en el que nos animan constantemente a mirarnos solo a nosotras mismas. Mira hacia afuera, por el amor de Dios. Porque toda la gente más interesante leyó libros, escuchó música, bailó, se divirtió”, afirma. ”Habla conmigo dentro de un año y estaré congelada en el tiempo. Pero no, en realidad estás mostrando tu inseguridad si aparentas ser demasiado joven. Vi la cara de Jessie Buckley en Hamnet. Es joven, está en sus 30. Pero es tan bonito ver a mujeres que parecen seres humanos. Creo que mi generación de actrices lo está haciendo muy bien en eso de no parecer artificiales".

La publicación de la entrevista ha coincidido con la vuelta de la actriz de películas como El francotirador (2014) a Instagram, donde acumula 1,2 millones de seguidores. No publicaba desde hacía seis años, y en su post ha optado por un carrusel de fotos en el que muestra su embarazo, anuncia su regreso con una imagen del emblemático fax de Michael Jordan tras salir de su retiro en 1995 donde solo ponía: “I’m back”; y otra de un meme del director de cine David Lynch.