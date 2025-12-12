Bradley Cooper: “Nuestra verdadera fortaleza viene de la empatía y de apoyarnos los unos a los otros”

Si dijéramos que no hay nadie mejor que Bradley Cooper (Filadelfia, 50 años) para definir a ese hombre capaz de ser su propio jefe, estaríamos mintiendo. En parte, es cierto que pocos talentos en Hollywood agrupan la capacidad de reinvención y autoexigencia de Cooper. Desde que saltó a la dirección con Ha nacido una estrella (2018), se ha propuesto actuar también en sus películas y salir airoso de todas ellas. Pero, por otro lado, ni es el único capaz de hacerlo ni tampoco lo pretende. De hecho, Cooper siempre ha preferido comentar los logros de los demás a hablar de su propia vida, que guarda con celo.

Y quizás por eso Hugo Boss lo ha escogido, junto al futbolista Vinicius Jr. o el cantante Maluma, como embajador de su nueva fragancia, Boss Bottled Beyond. En la campaña se los ve apoyándose en sus respectivos ámbitos para acabar con esa idea de que el liderazgo y el éxito solo pueden ser individuales. Por ejemplo, en las imágenes Maluma lloraba en el cine con una de las escenas más dramáticas de Cooper. Porque los nuevos hombres Boss, afirman, no tienen miedo a ceder el foco y disfrutan reconociendo el talento ajeno. Así lo demostraron en el evento de presentación de la fragancia, celebrado en octubre en una localización inédita para un concierto: la planta 86 del Empire State Building.

El liderazgo, en 2025, está lejos de las figuras autoritarias del pasado. “Para mí, significa ser el dueño de mi propio camino, incluso de las partes más caóticas o inciertas”, explica Cooper por correo electrónico. “Implica seguir poniéndome retos, ya sea en mi trabajo o en mi papel de padre, y mantener los pies en la tierra y ayudar a los demás”.

¿Por qué es importante destacar en este momento la amistad entre hombres? Nuestra verdadera fortaleza viene de la empatía y de apoyarnos los unos a los otros. Cuanto más nos ayudemos, más sanas serán nuestras comunidades y también nosotros mismos. Es muy importante celebrar esos valores para mostrarle a la próxima generación un camino en el que, con suerte, aprendan a liderar con más compasión.

En su caso, ¿qué referentes tuvo entre las generaciones anteriores? Dentro de la industria he tenido la suerte de trabajar con algunos de los directores más increíbles y aprender de ellos, como Clint Eastwood, David O. Russell o Guillermo del Toro. De todos he aprendido algo.

¿También de aquellos con los que interpretó papeles más cómicos, como el mapache Rocket en Los guardianes de la Galaxia? ¡Rocket es muy especial para mí! James Gunn [el director] y yo trabajamos mucho juntos para construirlo. En realidad, poner la voz a un personaje no es tan diferente de actuar frente a la cámara. Te mueves y reaccionas ante los demás en una escena de la misma manera… solo que estás en una cabina en lugar de en un set.

En esa línea está también Phil, de Resacón en Las Vegas. En ese rodaje tuvo que haber muchos momentos para el recuerdo. Fue tan divertido como parece. Me acuerdo de estar rodando de noche en Las Vegas con un tigre en el baño y Mike Tyson cantando y pensar: “¿Esto cómo puede ser verdad?”. Era surrealista en el mejor de los sentidos. Me encantó trabajar con todo el equipo, volvería a hacer cualquier cosa con ellos.

Y fuera del cine, ¿qué referentes le siguen inspirando? Mi madre y mi hija, sin duda. Ver el mundo desde los ojos de un niño te hace vivir la vida de manera muy diferente. Mi hija me inspira todos los días.

En la campaña de Boss Bottled Beyond se ve cómo le inspira el talento de Vinicius en el campo. ¿Le gusta el futbol europeo? Siempre me han gustado todo tipo de deportes. Cuando estuve en España grabando la campaña fui a uno de sus partidos y fue increíble. Los jugadores trabajan muy duro y es un gusto poder verlos en esos estadios gigantes. Es un ambiente único.

Ya sabe que aquí tenemos el eterno debate entre el Madrid de Vinicius y el Barcelona. No voy a entrar en eso, me gustan los dos.

En su vida personal, ¿qué lugar ocupa el deporte? Todos los domingos me reúno con mi familia, mis amigos y sus niños para ver partidos de fútbol americano. Me encanta ejercer de anfitrión y cocinar pizza. También intento ir a ver a los Eagles cuando juegan en casa siempre que puedo. La temporada de futbol es muy importante para mí. ¡Me hace muy feliz!

Imagino que le pasa lo mismo con la música, ¿le gustan los géneros latinos como el reguetón de Maluma? Sí, completamente. Me encanta su música, me gusta escuchar todo tipo de géneros. En casa tengo la música puesta todo el día.