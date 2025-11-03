Muere a los 89 años la actriz Diane Ladd, la madre malvada de ‘Corazón salvaje’

La intérprete, candidata al Oscar en tres ocasiones con filmes como ‘Alicia ya no vive aquí’, era la madre de Laura Dern, que ha anunciado su fallecimiento

Diane Ladd, actriz nominada tres veces al premio Oscar como intérprete secundaria por Alicia ya no vive aquí, Corazón salvaje y El precio de la ambición (Rambling Rose), ha fallecido este lunes por la mañana a los 89 años en su residencia de Ojai (California), según ha anunciado en un comunicado su única hija, la también actriz Laura Dern.

Laura Dern ha declarado: “Mi increíble heroína y madre, Diane Ladd, un regalo inmenso para mí, falleció esta mañana conmigo a su lado en su casa de Ojai. Fue la mejor hija, madre, abuela, actriz, artista y alma compasiva que jamás hubiera imaginado. Fuimos afortunados de tenerla. Ahora vuela con sus ángeles”.

Curiosamente, juntas trabajaron en seis películas y series de televisión, y fueron la primera madre e hija en recibir nominaciones a los premios Oscar por la misma película, El precio de la ambición (1992), en la que Ladd daba vida a la abogada defensora de Dern, una chica tan sexy como ingenua.

Más aún, ambas venían de trabajar en Corazón salvaje (1990), de David Lynch, en la que daban vida a una progenitora y a su vástago: Ladd creó una madre malvada, basándose en la bruja villana de El mago de Oz. De aquella obra maestra solo la veterana intérprete fue candidata al premio de la Academia de Hollywood.

Cuando a Ladd hace tres años le aseguraron que por una enfermedad solo le quedaban seis meses de vida, Dern se propuso ayudarla para recuperar su capacidad pulmonar mediante paseos prescritos por el médico. Inspirada por la idea de convertir esta difícil tarea diaria en un “reto creativo” para su madre, Laura Dern grabó sus conversaciones y animó a su progenitora a compartir anécdotas personales: desde la vida en el mundo del espectáculo hasta detalles íntimos e incluso codiciadas recetas familiares. Así nació su libro Honey, Baby, Mine, con el subtítulo, traducido del inglés, de una madre y su hija hablan de la vida, la muerte, el amor (y el budín de banana). En una entrevista en The New York Times por el lanzamiento de esta obra, Ladd contaba: “Todo lo que puedo ofrecer es un reflejo de la vida misma. El arte no es más que un espejo, y por eso vamos a ver películas: para aprender quiénes somos”. Y en esa misma entrevista, le recordaba su hija: “No quería que te dedicaras a la actuación. Es un negocio duro para cualquiera, pero, como mujer, realmente te juzgan, y por mucho más que el trabajo. Le dije: ‘Laura, sé abogada. A nadie le importa si tu trasero es demasiado grande cuando eres abogada”. Diane Ladd estuvo casada de 1960 a 1969 con el actor Bruce Dern, y fruto de ese matrimonio nació en febrero de 1967 Laura Elizabeth Dern.

Diane Ladd nació como Rose Diane Ladner en Laurel (Misisipi) el 29 de noviembre de 1935. Sus padres estaban allí, visitando a unos familiares por el Día de Acción de Gracias. Criada en Meridian, en el mismo Estado, en diversas entrevistas contó que estaba lejanamente emparentada con el dramaturgo Tennessee Williams. Con 26 años debutó en la televisión, en el culebrón The Secret Storm, en 1971, y tres años más tarde, en 1974 ya apareció en Chinatown, de Roman Polanski, y en Alicia ya no vive aquí, de Martin Scorsese, con la que fue por primera vez candidata al Oscar a actriz secundaria al dar vida a Flo, la camarera compañera de buen corazón y lenguaje repleto de improperios de la protagonista.

[Noticia de alcance. Habrá ampliación en breve]