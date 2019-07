La segunda temporada de Big Little Lies se cerró esta semana en HBO dejando la sensación de que, más que ante una nueva temporada, hemos asistido al innecesario epílogo de la primera. Del maltrato machista que denunciaba la historia original se ha pasado a señalar a las madres maltratadoras, el peligroso cliché de que no hay madre inocente. Todo bien cogido por los pelos.

Eso sí, el tinglado se sostenía gracias a la presencia de Meryl Streep, nueva estrella de un estelar reparto que además cumplió setenta años mientras se emitía la serie. Su personaje, Mary Louise, esa anciana en busca de respuestas por la muerte de su hijo, lograba ser tan odioso como adorable. Su aparente sentido común hacía de contrapeso al grupo salvaje de Monterrey, esas mujeres algo trastornadas que componen Nicole Kidman, Reese Witherspoon, Laura Dern, Shailene Woodley y Zoë Kravitz. Sin duda, Streep es lo mejor de este fatigoso segundo tiempo.

Sin mucho más que llevarse a la boca, lo más divertido ha sido la especulación en torno a la composición del personaje de Streep, los detalles de cómo compuso su caracterización la siempre concienzuda intérprete. Que si la dentadura postiza intentaba que su gesto se pareciese al de su hijo en la ficción, en la piel de Alexander Skarsgård, o si, como apuntó con humor en su cuenta de Twitter la veterana crítica de The New York Times Janet Maslin, quizá Streep se había inspirado en un personaje real. Concretamente en una colega de Maslin, la mítica crítica de cine Pauline Kael. Maslin colgó una foto de Kael con gafas y dejó caer el más que razonable parecido, ademas de hacer hincapié en que Kael era muy poco partidaria de Streep como actriz, y que la sonrisa afilada del personaje de Big little lies le recordaba a la “pequeña sonrisa” que siempre acompañaba cada “navajazo” de la escritora.