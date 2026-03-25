El actor Richard E. Grant y su jardín de las maravillas: del busto gigante de Barbra Streisand al arco de la fiesta de ‘Saltburn’

El intérprete ha compartido en un ‘podcast’ la excéntrica colección que ha adquirido en los últimos años para adornar su vergel, incluidos objetos de sus películas. “Después de cada trabajo, voy al departamento de producción e intento sobornar a alguien para conseguir piezas”, asegura

Cuando Richard E. Grant (68 años) encargó una escultura gigante del rostro de Barbra Streisand para el jardín de su casa de Richmond (Londres), el actor todavía no había conocido en persona a la cantante, pero era un gran admirador suyo. Coincidió con ella por primera vez en 2020, en una fiesta organizada por la diseñadora Donna Karan en Nueva York, cuando la empresa de efectos especiales a la que le había solicitado el busto estaba todavía trabajando en él. “Hablé con ella cara a cara y al final le dije: ‘Tengo algo que confesar... He encargado una escultura de más de medio metro de altura de tu cabeza, favoreciendo tu perfil izquierdo —que es desde donde le gusta que le hagan las fotos— para mi jardín’. Y ella me respondió: ‘Estás loco”, ha revelado el intérprete en el podcast Roots, de la Real Sociedad de Horticultura (RHS) del Reino Unido.

La cara de Streisand es una de las maravillas que esconde el jardín del actor. Su vergel está repleto de tesoros que ha ido encontrando aquí y allá, incluidos algunos llamativos artículos de las películas en las que ha participado, como Persuasión (2022) o Saltburn (2023). “Después de cada trabajo, voy al departamento de producción e intento comprar o sobornar a alguien para conseguir atrezo o piezas para mi jardín”, bromea el intérprete en su charla con la presentadora Jo Wiley, a quien va haciendo una visita guiada por lo más destacado de su jardín.

El busto de Barbra Streisand en el jardín de Richard E. Grant. RHS

De la exitosa película de Emerald Fennell —Saltburn—, en la que Grant interpreta al patriarca de la familia, consiguió llevarse un pintoresco arco de proscenio que aparece en las escenas de una velada temática inspirada en la obra Sueño de una noche de verano. “Al final de la película, había una gran fiesta al aire libre por el cumpleaños del personaje de Barry Keoghan [Oliver], y pregunté: ‘¿Podría comprarlo?”, explica el actor. Dice que, al principio, el departamento de producción se negó. “Dijeron que todo eso iba a ir a la chatarrería y al vertedero porque el coste de almacenamiento era demasiado alto”, afirma. Pero insistió hasta que se salió con la suya y se lo dieron gratis. Ahora, en medio del proscenio reposa la cabeza de Streisand, como si en cualquier momento la cantante fuese a ponerse a actuar. “Todavía no lo ha visto en persona, pero ha visto fotos y dice que estoy verdaderamente loco”, comenta riendo el actor.

El arco de proscenio que aparece en la película 'Saltburn' que Richard E. Grant consiguió para su jardín. RHS

De un color terracota parecido al del arco son también las columnas jónicas de imitación de mármol que adornan la parte trasera del enorme jardín. Antes de pertenecer a la excéntrica colección del actor británico, formaron parte de la majestuosa finca rural del condado de Somerset donde se rodó parte de la adaptación de la novela de Jane Austen —Persuasión—. En la ficción, formaban parte del hogar del personaje de Grant, Sir Walter Elliot, y ahora están integradas en su casa en la vida real. En este caso, además, adquirirlas fue pan comido. “Al terminar el rodaje pregunté: ‘¿Me las puedo quedar?’. Y me las quedé”, comenta en el podcast.

Una de las columnas de la película 'Persuasión' (2022) que adornan el jardín trasero de Grant.

Una estética parecida siguen también los pedestales que Grant consiguió del set de rodaje de Gladiator II (2024). Ni siquiera apareció en la película protagonizada por Paul Mescal, Denzel Washington o Pedro Pascal, pero eso no le impidió hacerse con ellos. “Estaba trabajando en los estudios de Shepperton [Reino Unido] y vi esos pilares en un contenedor de escombros. Fui a ver al encargado y le pregunté: ‘Si alquilo una furgoneta, ¿podría llevármelos?”, recuerda. La respuesta del encargado es evidente. “Bueno, esa persona ya no trabaja ahí, así que ya no le pueden despedir”, dice entre risas, y se consuela: “Desgraciadamente, no salí en Gladiator, pero tengo los dos pedestales de la película delante de mi casa”.

Pedestales de la película 'Gladiator II' en la casa del actor Richard E. Grant. RHS

Dice que su rincón favorito del jardín es el espacio bajo la pérgola, un ambiente lleno de sofás, lámparas, plantas... En definitiva, un ambiente recargado con todo tipo de adornos y hasta una chimenea para hacer hogueras. “Estás al aire libre, pero al mismo tiempo dentro de casa”, explica sobre este, para él, acogedor lugar.

En él, además, ha organizado fiestas a las que han asistido conocidos amigos del intérprete, como Meryl Streep, Martin Short, Paul Rudd, Steve Martin o la recientemente fallecida Catherine O’Hara. “Como no tengo vecinos, se puede poner la música bastante alta y el baile y la bebida se pueden prolongar hasta las cinco de la mañana”, comparte.

Adornos de la pérgola del jardín de Grant. RHS

También llaman la atención unas enormes bolas plateadas que cuelgan de las ramas de algunos árboles como si fueran pompas gigantes que flotan en el aire. Dice que las encontró en el escaparate navideño de una perfumería y no pudo evitar preguntar por ellas cuando pasaron las fiestas. “Después de Navidad, les dije: ‘¿Qué va a pasar con todo esto?’, y me dijeron que se iban a deshacer de ello”, recuerda. Una vez más, les preguntó si podría comprarlas. “Me dijeron: ‘No, estaríamos agradecidas de que se las llevara’. Así que me las llevé todas”, confiesa. De hecho, en el jardín de Grant las múltiples luces navideñas que pueblan sus arbustos están encendidas todo el año, “de día y de noche”, según confirma.

Bolas plateadas que Grant consiguió del escaparate navideño de una perfumería. RHS

La profesora Joan Washington, esposa de Grant desde 1986, compartió todo este amor por el jardín junto a su marido hasta 2021, cuando falleció a causa de un cáncer. “Cuando me casé con mi difunta esposa, le dije que íbamos a ser un matrimonio de tres”, bromea el actor en el podcast en referencia a su obsesión por Barbra Streisand [de hecho, Grant le escribió una carta en 1971, con 14 años, que la cantante le respondió en 2019, cuando él estuvo nominado al Oscar por ¿Podrás perdonarme algún día?]. “Ella respondió que le parecía bien porque también era una gran fan, aunque no llegaba a mi nivel de obsesión”, reconoce.

Washington pidió que sus cenizas fueran enterradas bajo un cerezo del jardín, pero cinco años después, Grant todavía no se ha sentido capaz de cumplir su deseo. “Racionalmente, entiendo que eso era lo que ella quería. Pero emocionalmente, esta caja de cenizas es lo último que me queda físicamente de ella. Por eso no las he enterrado, porque pensé: ‘Si me voy de esta casa, no podré llevarme las cenizas conmigo”, se sincera en el podcast.

Richard E. Grant con su hija, Olivia Grant (izquierda), y su mujer, Joan Washington (derecha), en la 72º gala de los Bafta, celebrada en Londres en 2019. Jonathan Brady - PA Images (PA Images via Getty Images)

Actualmente, el intérprete comparte la casa y el inmenso terreno que la rodea con su hija Olivia —fruto del matrimonio y hermana de Tom, de una relación anterior de Washington, pero a quien Grant crió como propio—, y el marido de esta, Florian Wirst, que se mudaron con él durante la pandemia. “Van a tener un bebé en junio”, celebra el actor, que, lejos de contemplar la jubilación, este año tiene nueve proyectos cinematográficos en marcha. “El primer año que enviudé, como la casa es grande, era muy consciente de que solo se oían mis propios pasos”, afirma. Ahora se oyen también los pasos de Olivia, de Florian y hasta del gato de la pareja, Neo, que interrumpe en medio de la charla. Pronto se oirán también pisadas de bebé, algo que Grant ya tiene contemplado a la hora de sumar accesorios al jardín. “¿Tendrás un tobogán y una cama elástica?”, le pregunta la presentadora. “Todo. Habrá de todo”, confirma Grant.