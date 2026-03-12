Nicole Kidman habla por primera vez de su divorcio de Keith Urban: “Estoy agradecida por mi familia y por seguir adelante”

A la actriz le espera un 2026 lleno de proyectos profesionales después de un 2025 en el que el fin de sus 19 años de matrimonio fue lo que acaparó la atención de los medios. “Estuve parada. Tenía otras cosas entre manos. Estaba encerrada en mí misma”, confirma sobre esa etapa

“El año de Nicole”, ha subtitulado Variety la última portada de su revista, protagonizada por Nicole Kidman y publicada este miércoles 11 de marzo. Justo ha coincidido con el estreno en Prime Video de la adaptación cinematográfica de Scarpetta, en la que la actriz, de 58 años, interpreta a la médica forense cuyo apellido da nombre a la saga de libros en los que se ha basado la serie. En otoño, llega a los cines Prácticamente magia 2, la secuela que lleva casi 30 años gestándose y que la volverá a reunir con Sandra Bullock para ponerse en la piel de dos hermanas brujas. También está rodando la tercera temporada de Operaciones especiales: Lioness, y a finales de 2026 participará con un papel secundario en la última película de terror de Osgood Perkins. Así que, por lo menos en lo laboral, 2026 sí que apunta a ser un año completo para la intérprete. “Estoy en un punto en el que digo: ‘¡2026, ¡aquí vamos!”, confirma a la publicación.

Sin embargo, ella misma se muestra más realista que su entrevistador, Matt Donnelly, cuando este se pasa de optimista. “Probablemente todos los años sean el año de Nicole Kidman”, sugiere él. “Bueno, el año pasado no. Estuve parada. Tenía otras cosas entre manos. Estaba encerrada en mí misma”, le responde. El año 2025 fue inusualmente parado para Kidman en lo profesional, pero fue muy movido —y mediático— en lo personal. El 29 de septiembre de 2025, la oscarizada intérprete —ganó el premio a mejor actriz por Las horas, en 2003— se convirtió en noticia en todo el mundo cuando se hizo pública su separación de Keith Urban, con quien llevaba 19 años casada. Al día siguiente, los abogados de la intérprete presentaron los documentos del divorcio en el condado de Davidson, en Tennessee, y se convirtieron oficialmente en exmarido y exmujer el pasado mes de enero. Y cada uno de esos pasos ha ocupado sus respectivos titulares.

Más información 50 años y 73 papeles después, el actor Delroy Lindo está listo para dejar de ser un secundario

El acuerdo de divorcio estaba lleno de detalles relacionados con cuestiones financieras y de la custodia de sus dos hijas, Sunday Rose (17 años) y Faith Margaret (14) —ella tiene otros dos hijos, Isabella y Connor, de 30 y 33 años, fruto de su matrimonio anterior con Tom Cruise—. Según los documentos obtenidos por la prensa estadounidense, acordaron que ambas estarían 306 días al año con su madre y solo 59 días con el cantante. También contemplaba cuestiones inmobiliarias, ya que la expareja posee una casa principal en Nashville —con siete habitaciones, cine, pista de tenis y piscina, entre otros lujos—, además de tener terrenos y exclusivas viviendas en Sídney, California y Nueva York. Kidman se ha quedado en la casa de Nashville con sus hijas, mientras Urban se ha mudado a un nuevo hogar en la misma ciudad. “Aquí vivimos”, confirma en la entrevista. “Llevo 20 años formando parte de la ciudad y de la comunidad. Es mi hogar”, asegura, dejando claro que no tiene intención de irse a pesar de haber llegado ahí siguiendo a Urban, quien se instaló en Nashville a finales de los ochenta —ellos no se conocieron hasta 2005— para impulsar su carrera en el country.

La conversación con Variety gira, sobre todo, en torno a los Oscar —Kidman entregará uno en la gala de este domingo—, sobre cómo vivió el proceso hasta alzarse con la estatuilla en 2003 por su papel como Virginia Woolf y de su reacción cuando Denzel Washington pronunció su nombre. Aun así, hay un momento puntual en el que el entrevistador cuela una única pregunta sobre su ruptura con Keith Urban. “Mencionaste que el año pasado fue duro. Creo que mucha gente se preguntará: ‘¿Estás bien desde tu separación?”, deja caer Donnelly. La actriz no esquiva la cuestión, pero tampoco entra en detalles. “Sí, porque siempre voy en busca de lo bueno. Estoy agradecida por mi familia, por mantenerla tal y como es, y por seguir adelante. Eso es todo”, comienza las que suponen sus primeras declaraciones públicas sobre su divorcio. “Por respeto, no hablo de nada más. Me mantengo en la postura de ‘somos una familia’ y eso es lo que seguiremos siendo. Mis preciosas niñas, mis pequeñas, que de repente se han convertido en mujeres”, zanja.

Kidman y Urban se conocieron en 2005 y se casaron al año siguiente. Dos años después, establecieron su residencia en Nashville, donde compraron una enorme granja por tres millones de dólares. Después de dos décadas de relación, la actriz alegó las clásicas “dificultades maritales y diferencias irreconciliables” en su solicitud de divorcio. “En sus círculos, no ha sido ningún secreto que Keith y Nicole llevan un tiempo viviendo separados. El entorno cercano a Keith sentía que la separación era inevitable”, dijo una fuente de su entorno a People el año pasado, cuando se hizo pública la noticia de su ruptura.

Nicole Kidman y Keith Urban en una gala celebrada en el Hilton de Nueva York en mayo de 2006. KMazur (WireImage/ Getty)

Tanto la actriz como el cantante han llevado discretamente el divorcio. A ella le espera un año lleno de trabajo y promociones, pero, según cuenta a Variety, también tiene claro que la prioridad es su familia. “Tengo pendiente dirigir, pero luego he estado demasiado ocupada o demasiado cansada. Todavía hay cosas que quiero hacer como actriz. Quiero volver a hacer teatro”, comenta, antes de seguir enumerando cuentas pendientes en el plano laboral. “Solo hay que esperar a que las hijas tengan ya cierta edad para poder hacerlo. Ahora mismo no es el momento para mí; tengo que cuidar de estas niñas. Lo demás está en mi carpeta ‘Futuro’. Tengo que llenar este verano con cosas de niñas”, confirma. Aun así, todavía se le acumulan más proyectos en el futuro cercano, incluida la tercera temporada del drama psicológico Big Little Lies —con Reese Witherspoon o Zoë Kravitz— y la primera de la comedia Margo tiene problemas de dinero —con Elle Fanning y Michelle Pfeiffer—.