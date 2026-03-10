Sopa de tomate y mascarpone: la receta para salirse de las cremas de verduras de siempre
Si a estas alturas del invierno ya no sabes qué crema hacer, es hora de renovar tu repertorio con esta delicia de tomate en conserva, queso cremoso y albahaca
Crema de verduras. Crema de calabaza. Crema de champiñones. Todas buenísimas, sí, pero después de tomarlas tantas veces, igual estamos ya hasta la jijonenca de ellas y necesitemos un poquito de innovación. Entonces es cuando entra en escena un ingrediente que, en España, tenemos completamente asociado al verano, pero que puede servir para renovar nuestro repertorio de sopitas invernales: el tomate.
De igual manera que, en estado fresco, este fruto es perfecto para sopas frías como el gazpacho, en invierno la versión embotada funciona sorprendentemente bien en preparaciones calientes. Ahora bien, para que no nos salga una especie de tomate frito líquido poco apetecible, conviene equilibrar la acidez de este alimento. Por eso en esta crema lo acompañamos de verduras dulces como la cebolla y la zanahoria, y sobre todo, de un queso cremoso tan amable como el mascarpone. La preparación no puede ser más sencilla: puedes comprobarlo echando un ojo al vídeo de arriba.
Ingredientes
- 400 g de tomate en conserva troceado
- 1 cebolla
- 2 dientes de ajo
- 2 zanahorias
- 1 ramita de apio (sin las hojas)
- 2 cucharadas de tomate concentrado (opcional)
- 750 ml de caldo de verduras
- Un manojo de albahaca fresca
- 2 cucharadas generosas de queso mascarpone
- Aceite de oliva
- Sal
Instrucciones
Poner un chorro de aceite a calentar en una cazuela a fuego medio.
Picar la cebolla y ponerla a dorar.
Pelar y picar las zanahorias y añadirla a la cebolla.
Hacer lo mismo con el apio y el ajo. Salar y rehogar unos cinco a 10 minutos removiendo de vez en cuando, hasta que la cebolla esté blanda y la zanahoria al dente.
Añadir el tomate concentrado si se usa, remover y cocinar un minuto.
Sumar el tomate, el caldo, cinco o seis hojas de albahaca y un poco de sal. Cocer suave unos 20 minutos a partir de que empiece a hervir.
Triturar a fondo hasta conseguir una crema homogénea.
Añadir el mascarpone y mezclar hasta que se disuelva. Ajustar de sal.
Servir, si se quiere, con una cucharadita extra de mascarpone, albahaca picada y un chorrito de aceite de oliva.
