El concurso ‘Navidad Viejuna’ vuelve para celebrar sus diez años

Tras una década de canapés, ensaladillas decoradas, huevos rellenos y cócteles de gambas y, el certamen que rinde homenaje a la comida pasada de moda regresa con grandes premios

El concurso Navidad Viejuna ya es oficialmente viejuno: parece que fue ayer, pero hace diez años que celebramos su primera edición, y ahora llegamos a su segunda década con más ganas de fiesta que nunca. Preparad los belenes comestibles, los cócteles de marisco, las ensaladillas con decoraciones churriguerescas y los melocotones en almíbar rellenos, porque el nivel ha ido subiendo año tras año y este 2025 promete ser glorioso.

Queremos ver todas las delicias demodés que preparéis en vuestras cocinas o encontréis en los banquetes familiares. Para participar, no tenéis más que enviarnos fotos de cualquier aperitivo, plato o postre que recuerde a los sesenta, los setenta, los ochenta o incluso los noventa, y no pegue ni con cola en la modernidad gastro del siglo XXI. ¿Necesitas inspiración? Pues echa un ojo a los ganadores del año pasado; el previo o el anterior, y regocíjate con el festival de cisnes de hojaldre, áspics de verduras, pasteles de pescado, arcángeles de jamón, niños Jesús de huevo relleno o árboles de Navidad de embutidos, aceitunas y queso.

Advertencia importante: buscamos platos divertidos, bonitos, imaginativos y currados. Las cutreces poco apetitosas no van con este concurso. No queremos burlarnos de la comida viejuna, sino celebrarla y rendirle un justo homenaje en su temporada alta, que es la Navidad.

Un año más, los premios son la repera, y vienen servidos por nuestra tienda favorita de trastos de cocina, Le Cuine. El ganador del concurso se llevará una superbatería de cocina Tramontina Grano: tres sartenes de acero inoxidable; una cacerola y un cazo del mismo material, válidas para cualquier tipo de cocina. Son estilosas, transmiten bien el calor en todos los puntos y no se desgastan con el tiempo, ya que carecen de revestimientos que se puedan desprender.

Básicos imprescindibles Le Cuine

Para los cuatro finalistas, el premio serán tres sartenes de acero inoxidable de Tramontina Grano con las mismas ventajas: no pierden con el tiempo, distribuyen bien el calor en cualquier tipo de fogón –gas, inducción, vitrocerámica o eléctrico– y las puedes sacar a la mesa porque son chulas.

Un segundo premio de lujo. Le Cuine

Como ya es tradición, los ganadores los decidirá el Politburó de El Comidista en asamblea ultrasecreta. Se valorará la originalidad, la fantasía, el encanto, la historia sentimental del plato, su viejunismo, el sentido del humor, el desparrame... todo cosas buenas.

Tenéis múltiples vías para enviarnos las fotos:

Por mail, escribiendo a concursocomidista@gmail.com y poniendo en el asunto “Navidad Viejuna”.

BlueSky o Por Instagram, X , citando a @elcomidista (@elcomidista.bsky.social en el caso de BlueSky) y usando la etiqueta #NavidadViejuna.

En analógico, enviándolas por paloma mensajera o télex a nuestra sede social: Ernst Stavro, 14, 5º derecha. Spectra, Ciudad de Vacaciones. Vladivostok (antigua Unión Soviética).

Las imágenes deben llegar a nuestras manos antes de las 12 de la noche del sábado 27 de diciembre.

El veredicto se hará público el 6 de enero, día de Reyes, en esta misma web, en un artículo en el que se mostrarán las mejores imágenes recibidas. Hasta entonces, os deseamos una Navidad lo más viejuna posible, que para moderneces ya está el resto del año.

Puedes consultar las bases del concurso aquí.

