Ir al contenido
_
_
_
_
Gastro
RECETAS

Fritada ecuatoriana

La fritada es una receta poco conocida fuera de Ecuador, pero que vuelve a enseñarnos cómo el intercambio cultural entre dos continentes nos ayudó a modelar nuestras culturas alimentarias.

Andoni Luis Aduriz
Andoni Luis Aduriz
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace
Ir a los comentarios

Ingredientes

Para cuatro personas

Para la carne marinada

  • 300 gramos de lomo de cerdo
  • 200 g de panceta de cerdo
  • 100 g de cebolla morada
  • 5 g de comino
  • 2 dientes de ajo
  • 5 g de pimienta
  • 500 g de zumo de naranja

Para la fritada

  • La carne macerada
  • 100 g de manteca de cerdo
  • Sal

Para el acabado y presentación

  • Fritada y su líquido
  • Patatas

Instrucciones

1. La carne marinada

Cortar el lomo y la panceta en trozos irregulares de unos cuatro centímetros. Limpiar y cortar la cebolla y el ajo de manera irregular, juntar todos los ingredientes y dejar macerar 12 horas en refrigeración.

2. La fritada

Añadir medio litro de agua a la carne y la marinada y cocinar desde frío hasta que el líquido haya evaporado hasta un tercio.

Colar la mezcla y reservar el líquido y la carne.

En una sartén poner la manteca a calentar y cuando esta alcance los 180 grados freír los trozos de carne hasta que estén bien dorados. Salar y reservar, apartar la sartén del fuego, colar la manteca y añadir dos cucharadas de esa manteca al líquido de la marinada.

3. Acabado y presentación

Cortar con una mandolina las patatas y freírlas en la manteca de cerdo que hemos usado. Salar. Por otro lado, calentar la fritada y pincelar con la mezcla de manteca y marinada. Servir caliente.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Sobre la firma

Andoni Luis Aduriz
Andoni Luis Aduriz
Andoni Luis Aduriz (San Sebastián, 1971) es un cocinero reconocido internacionalmente que lidera desde 1998 el restaurante Mugaritz, en Errenteria, con dos estrellas Michelin. Comunicador y divulgador, colabora desde 2013 con ‘El País Semanal’, donde comparte su particular visión de la gastronomía y su mirada interdisciplinar y crítica.
Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Más información

Ensaladilla de perdiz escabechada

Andoni Luis Aduriz

Sándwich de pata

Andoni Luis Aduriz

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA en Dirección de Proyectos de Decoración de Interiores en Espacios Comerciales de Diseño
cursos
Máster en Administración de Negocios con Concentración en Inteligencia Artificial
cursos
Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
cursos
Curso Superior de Diseño Gráfico y 'Motion Graphics'
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
MBA - Administración y Dirección de Empresas
cursos
Máster en Neuroeducación
cursos
Máster Universitario en Derecho Penal Económico - Modalidad 'online'
cursos
BIM para la Gestión de Proyectos y Contratos en Obras de Construcción
_
_