Fritada ecuatoriana
La fritada es una receta poco conocida fuera de Ecuador, pero que vuelve a enseñarnos cómo el intercambio cultural entre dos continentes nos ayudó a modelar nuestras culturas alimentarias.
Ingredientes
Para cuatro personas
Para la carne marinada
- 300 gramos de lomo de cerdo
- 200 g de panceta de cerdo
- 100 g de cebolla morada
- 5 g de comino
- 2 dientes de ajo
- 5 g de pimienta
- 500 g de zumo de naranja
Para la fritada
- La carne macerada
- 100 g de manteca de cerdo
- Sal
Para el acabado y presentación
- Fritada y su líquido
- Patatas
Instrucciones
1. La carne marinada
Cortar el lomo y la panceta en trozos irregulares de unos cuatro centímetros. Limpiar y cortar la cebolla y el ajo de manera irregular, juntar todos los ingredientes y dejar macerar 12 horas en refrigeración.
2. La fritada
Añadir medio litro de agua a la carne y la marinada y cocinar desde frío hasta que el líquido haya evaporado hasta un tercio.
Colar la mezcla y reservar el líquido y la carne.
En una sartén poner la manteca a calentar y cuando esta alcance los 180 grados freír los trozos de carne hasta que estén bien dorados. Salar y reservar, apartar la sartén del fuego, colar la manteca y añadir dos cucharadas de esa manteca al líquido de la marinada.
3. Acabado y presentación
Cortar con una mandolina las patatas y freírlas en la manteca de cerdo que hemos usado. Salar. Por otro lado, calentar la fritada y pincelar con la mezcla de manteca y marinada. Servir caliente.
