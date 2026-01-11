Fritada ecuatoriana

Cortar el lomo y la panceta en trozos irregulares de unos cuatro centímetros. Limpiar y cortar la cebolla y el ajo de manera irregular, juntar todos los ingredientes y dejar macerar 12 horas en refrigeración.

2. La fritada

Añadir medio litro de agua a la carne y la marinada y cocinar desde frío hasta que el líquido haya evaporado hasta un tercio.

Colar la mezcla y reservar el líquido y la carne.

En una sartén poner la manteca a calentar y cuando esta alcance los 180 grados freír los trozos de carne hasta que estén bien dorados. Salar y reservar, apartar la sartén del fuego, colar la manteca y añadir dos cucharadas de esa manteca al líquido de la marinada.