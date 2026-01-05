El atún más caro de la historia se vende por 2,7 millones de euros en la lonja de Japón

Kimura Miyoshu, propietario de la cadena japonesa Sushi-Zanmai, antes de cortar un atún rojo de 243 kilogramos que adquirió en la primera subasta del año en Japón.

El dueño de una cadena de sushi paga el precio más alto registrado en la subasta de Tokio desde 1999

Un atún rojo se ha vendido lunes por 510,3 millones de yenes (unos 2,78 millones de euros) en la tradicional primera subasta del año en la lonja de Toyosu de Tokio un precio que rompió todos los récords desde que comenzaron los registros en 1999, recoge la cadena pública japonesa NHK.

El ejemplar fue capturado en la ciudad de Oma, en la prefectura de Aomori, con un peso de 243 kilos, inferior al del atún más caro del año pasado, que pesó 276 kilos y se vendió por 207 millones de yenes (unos 1,13 millones de euros).

“Cuando vi el atún, no pude evitar comprarlo. Me sorprendió un poco el precio, pero quiero que la mayor cantidad posible de personas disfruten de este atún”, expresó el ganador de la subasta, Kimura Miyoshi, dueño de la cadena de comida japonesa Sushi Zanmai, con sede en Tsukiji, en declaraciones recogidas por la citada cadena.

El de este año es el precio más alto desde que comenzaron los registros en 1999, superando casi por 200 millones de yenes, el segundo más alto, de 333,6 millones de yenes (unos 1,81 millones de euros), alcanzado en 2019.

La subasta se celebra con atún fresco y congelado enviado desde puertos de todo Japón y el mundo para su venta al por mayor. En los últimos 15 años la primera subasta del año ha alcanzado cifras astronómicas, ya que muchos restauradores han visto en ella una oportunidad para generar una gran cantidad de atención mediática, lo que compensa el enorme desembolso para hacerse con un producto que atrae mucho al consumidor japonés.