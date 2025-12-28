La cocina vegana coreana, las salsas asiáticas y la tradición culinaria de Vietnam entre las grandes tendencias bibliográficas de 2026

La búsqueda del origen, de la raíz, la necesidad de encontrar en aquello que comemos el retorno a un hogar. Cocinamos porque necesitamos alimentarnos, pero también porque urge comprender de dónde venimos. Comemos por hambre y por la necesidad de formar parte de una comunidad. Nos sentamos a una mesa, picamos algo de pie, en plena calle, nos codeamos en las barras, degustamos en los mercados. En ocasiones, esa cocina pura, la que no guarda ornamentos, se encuentra en los bocados callejeros porque allí habita, como llegó a escribir Manuel Vázquez Montalbán, “la memoria comestible de los pueblos”. En los últimos años, los libros invitan no solo a viajar a través del paladar, sino a viajar para comprender el alma de un lugar. Los grandes chefs se quitan la chaquetilla de cocinero y se ponen el delantal casero para dejar constancia de las recetas tradicionales de una familia, un lugar. Y los escritores insisten en el viaje culinario como la mejor manera de descubrir un país. Así llega el 2026 a las librerías especializadas en gastronomía: los libros nos anuncian por dónde irán nuestras apetencias en el año nuevo. Ese es un adelanto: Asia, una vez más, marcará tendencia.

Portada de 'El gran libro de la cocina china', de Handa Cheng (Editorial Cinco Tintas). 'Comer bien hace sentirse mejor'.

Si Corea, su música, su cine, sus modas, su estética ha llamado la atención en los últimos años, lo que vendrá lo anuncia el libro The Korean Vegan cookbook. Reflections and recipes from Omma’s Kitchen. de Joanne Lee Molinaro. Este libro de cocina vegana coreana, por ahora solo en inglés, es un descubrimiento: de los noodles con salsa negra de soja al curry de tteokbokki (pasteles de arroz), del pan de leche vegano al kale deshidratado como snack o las tortitas de judías... La edición está muy cuidada y la fotografía ayuda a abrir el apetito.

“Comer bien hace sentirse mejor” reza Handa Cheng en la portada de su libro El Gran libro de la cocina china (Cinco Tintas). En esencia es un recetario con más de 100 recetas de cocina tradicional, pero también es un manual para cocineros, para quienes gustan de estudiar las costumbres y culturas culinarias de China. El libro es un compendio de técnicas, recetas e historia. “Es un libro para familiarizarse con los ingredientes y las técnicas básicas del país”, escribe el autor, “una vez que las domines, se pueden adaptar a la temporalidad, los productos locales y tus gustos”. Ideas, encontrarás muchas: fideos fritos con salsa de sésamo; gua bao; Arroz glutinoso con caldo de cerdo; Tortitas de arroz con calabaza; costillas de cerdo agridulces...

Imagen de la portada de 'Vietnam', de Anaïs Ca Dao van Manen (Phaidon).

Vietnam es otro de los países que este año nuevo comenzará a enseñarnos a qué deberían de saber sus salsas, cómo tendrían que ser sus sopas, cuáles son los snacks más populares... Todo, y más, lo encontraremos en las 445 recetas que aparecen en el libro Vietnam (Phaidon) escrito por la cocinera, Anaïs Ca Dao van Manen. La autora se ha recorrido el país buscando la tradición, las costumbres, las técnicas y los productos base. Así ha nacido este libro, por ahora solo en inglés.

De unos cuantos viajes por diferentes lugares de Asia también ha surgido el libro Cultura Street Food (Cinco Tintas) de Marcelle Ratafia. “No hay que confundir cocina callejera con cocina rápida”, escribe el autor “La cocina callejera apareció en Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial y genera confusión entre cocina callejera y comida basura universalizada (...) La cocina callejera es la expresión de un puñado de recetas singulares, tradiciones culinarias llegadas del mundo entero y prácticas variadas, muy lejos de estandarización de la que algunas la acusan”. Así comienza este libro: con un puño en alto en defensa de una “cocina ingeniosa y variada” que invita a degustar la tradición sin miramientos, a bocados, informal y caprichosa “un viaje de los alimentos y las personas”.

Imagen de la portada de 'Cultura Street Food', de Marcelle Ratafia (Editorial Cinco Tintas). 'La comida callejera en historias y recetas'.

El libro de Ratafia traza el mapa de la cocina popular, la que se sirve en triciclos, en yatais (mesas construidas con caballetes), en maquis, en foufou bars, en food trucks, en chip shops... La que se come de pie, sentados sobre cajas, junto al mar, en un mercado, con palillos, con las manos, en soledad o en compañía. Nos enseña las fiestas populares con la mejor comida callejera, la cultura, historias y anécdotas de cada bocado. Así descubres que en Alemania “hay documentos que atestiguan la existencia de la salchicha desde 1404”; que el bretzel es “un tentempié sagrado”; que “el fricasé turco hace honor a dos ingredientes: la harissa y el atún en lata”; que uno de los primeros buñuelos de la historia es el botokoin que se elabora en áfrica occidental; o que detrás de cada taco late la vida e historia de México.

Las salsas también estarán de moda. Y las salsas asiáticas más. La tendencia la marca el último libro de Happy Cook, Salsas asiáticas. Lo mejor de la cocina asiática en 120 recetas. El libro es un viaje en busca del umami, un trayecto que recorre Japón, Corea, China, Vietnam y Tailandia “con la intención de que el lector recorra todos estos países en busca de nuevos descubrimientos o viejos recuerdos” ¿El viaje? Va de la salsa teriyaki al curri, de la salsa japchae a la salsa cho kanjang de Corea; del aceite de chile al estilo chino, a la famosa nuoc-mam sa ot, la salsa de los rollitos vietnamitas.