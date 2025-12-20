Recetas navideñas de Arguiñano fáciles de hacer en casa
Los platos se incluyen en el nuevo libro del cocinero vasco, ‘Cocina para todos’
Karlos Arguiñano asegura que sus recetas nunca fallan porque son “fáciles, ricas y saludables”. Como cada año —y ya van 12—, antes de que asome diciembre el cocinero vasco publica las recetas que ha preparado a lo largo del curso. En Cocina para todos (Planeta) reúne 560 platos sencillos y “con fundamento”, donde no faltan dos de sus comodines fetiche: el perejil y la menta. Seleccionamos cinco recetas fáciles de preparar para estas fiestas navideñas.
1.
Paletilla de cordero a la naranja
Ingredientes
Para cuatro personas
- 2 paletillas de cordero
- 2 naranjas
- 6 dientes de ajo
- 100 g de hoja de lechugas variadas (limpias)
- 1 cebolleta
- 2 cucharadas de miel
- 200 ml de vino
- Aceite de oliva virgen extra
- Vinagre
- 1 rama de romero
- Perejil
- Sal
Instrucciones
Colocar las paletillas de cordero en una bandeja de horno (honda) y hacer unos cortes en la parte superior. Pelar los ajos e introducirlos en los cortes.
Regar las paletillas con dos cucharadas de aceite, sazonarlas y hornearlas a 200º C durante 20 minutos.
Rallar en un bol grande la piel de una naranja y cortar las dos naranjas por la mitad y exprimirlas. A continuación, verter el zumo en un bol y agregar el vino blanco, la miel y la rama de romero. Mezclar bien con una varilla manual.
Regar las paletillas con un tercio de la mezcla anterior y hornearlas a 180° C durante 40 minutos. Cada 15-20 minutos abrir el horno y regar con el resto de la mezcla de naranja, vino y miel.
Pasar las paletillas a una fuente, colar el jugo a una sartén y calentarlo a fuego fuerte hasta que se reduzca un poco.
Trocear las hojas de lechuga y ponerlas en una ensaladera. Cortar la cebolleta en juliana fina y agregar a la ensaladera. Aderezar con vinagre y aceite, y mezclar bien.
Trocear las paletillas y servir. Salsear y acompañar con un poco de ensalada. Decorar los platos con unas hojas de perejil.
2.
Volován de mejillones
Ingredientes
Para cuatro personas
- 2 láminas de hojaldre (rectangulares)
- 1 kg de mejillones
- 1 cebolleta (pequeña)
- 1 pimiento verde (pequeño)
- 1 zanahoria (pequeña)
- 1 diente de ajo
- 1 huevo batido
- 30 g de harina
- 50 ml de brandy
- 125 ml de vino blanco
- 125 ml de salsa de tomate
- 1/2 cucharadita de salsa picante
- Aceite de oliva virgen extra
- Perejil
- 1 hoja de laurel
- Sal
Instrucciones
Extender las láminas de hojaldre sobre una superficie lisa. Con un cortapastas (de unos 13 centímetros), cortar ocho círculos de hojaldre. Para formar los volovanes, colocar cuatro círculos sobre una bandeja de horno con papel de hornear y untar los bordes con huevo batido.
Colocar un cortapastas más pequeño (de unos 11 centímetros), encima de las otras cuatro circunferencias y cortar cuatro arcos. Ponerlos encima de las bases que están en la bandeja y untarlos con huevo batido. Poner también los círculos pequeños restantes (los que quedan después de cortar los arcos) en la bandeja de horno (sin tocarse con los volovanes) y untarlos con huevo batido.
Hornear a 180º C durante 20 minutos. Retirar los volovanes y sus tapas del horno y dejar que se enfríen.
Limpiar los mejillones, retirándoles las barbas y cualquier adherencia que puedan tener pegada a las conchas.
Calentar el vino en una cazuela amplia y baja, añadir la hoja de laurel y los mejillones. Tapar la cazuela y esperar a que los mejillones se abran. Retirarlos y quitarles las cáscaras. Colar el caldo que han soltado y reservarlo.
Calentar en un wok con tres cucharadas de aceite. Pelar el diente de ajo y picarlo finamente. Cortar la cebolleta en dados pequeños. Pelar la zanahoria y cortarla en dados, también pequeños. Retirar el tallo y las semillas del pimiento y cortarlo de la misma manera.
Introducir las hortalizas en un wok, sazonarlas y rehogarlas a fuego medio durante 10 minutos.
Verter el brandy, darle un hervor y flambearlo. Incorporar la harina y cocinarla un poco. Añadir la salsa picante, la salsa de tomate y un poco del caldo de los mejillones (200 ml). Cocinar la mezcla a fuego durante 4-5 minutos.
Picar los mejillones finamente e incorporarlos al wok.
Presionar con una cuchara la parte central de los volovanes y rellenarlos con la farsa de hortalizas y mejillones.
Servir un volován (con su tapa correspondiente) en cada plato, y decorar con una hoja de perejil.
3.
Huevos rellenos de atún con lactonesa
Ingredientes
Para cuatro personas
- 6 huevos
- 125 g de atún en aceite
- 1 cebolleta
- 6 aceitunas verdes rellenas
- Aceite de oliva virgen extra
- Perejil
- Sal
Para la lactonesa
- 100 ml de leche
- 1/2 limón
- 250 ml de aceite de oliva suave
- Sal
Instrucciones
Calentar una sartén con dos cucharadas de aceite. Cortar la cebolleta en dados pequeños, introducirla en la sartén, sazonarla y rehogarla a fuego suave durante 8-10 minutos. Reservarla.
Poner agua a calentar en un cazo. Cuando empiece a hervir, remover en círculos. Introducir los huevos y cocerlos durante 10 minutos. Retirarlos del cazo, refrescarlos, pelarlos y cortarlos por la mitad a lo largo. Separar las claras de las yemas y reservarlas.
Poner las yemas en una picadora. Añadir el atún y la cebolleta, y triturar todo bien hasta que se consiga una masa homogénea.
Para la lactonesa, poner la leche en un vaso batidor y sazonarla. Verter el zumo de limón y una 1/4 parte del aceite. Triturar los ingredientes con una batidora eléctrica hasta que empiece a emulsionar.
Verter, poco a poco, el resto del aceite y seguir triturando hasta que la mezcla se espese.
Cortar las aceitunas por la mitad y reservarlas.
Rellenar las claras con la mezcla, cubrirlas con la lactonesa y poner media aceituna encima de cada una.
Servir tres medios huevos en cada plato y decorarlos con unas hojas de perejil.
4.
Guirlache de sésamo y pistachos
Ingredientes
Para cuatro personas
- 75 g de azúcar
- 15 g de pistachos
- 60 g de semillas de sésamo crudo
- 1 cucharada de zumo de limón
- Aceite de oliva virgen extra
- Hojas de menta
Instrucciones
Aplastar los pistachos y picarlos un poco.
Calentar una sartén a fuego medio. Introducir el azúcar, el zumo de limón, una cucharadita de aceite, los pistachos y el sésamo.
Dejar la sartén al fuego hasta que el azúcar empiece a fundirse y a caramelizarse. Mezclar suavemente y cocinar los ingredientes durante 4-5 minutos.
Cortar dos trozos grandes de papel de horno, extenderlos sobre la encimera y untarlos con un poco de aceite.
Verter el guirlache en el centro de uno de los trozos de papel y cubrirlos con el otro trozo de papel de horno (de manera que la parte engrasada quede en contacto con el guirlache. Estirarlo con un rodillo hasta que quede bien fino y dejar que se enfríe a temperatura ambiente durante 10 minutos.
Retirar la capa de papel superior, trocear el guirlache y servir. Decorar los platos con unas hojas de menta.
5.
Mazapanes con nueces
Ingredientes
24 unidades
- 300 g de almendra molida (la almendra se puede sustituir por azúcar)
- 24 medias nueces
- 370 g de leche condensada
- 1 limón
- 1 yema
- Aceite de oliva virgen extra
- Hojas de menta
Instrucciones
Poner la almendra molida en un bol grande y añadir la leche condensada.
Lavar el limón, rallar la piel y añadir al bol. Mezclar los ingredientes con una batidora de varillas eléctrica.
Tapar la mezcla con papel transparente e introducirla en el frigorífico durante media hora.
Retirar la mezcla del frío y pasarla a la encimera. Untar las manos con un poco de aceite. Dividir la masa en 24 trozos, redondearlos y distribuirlos sobre una bandeja de horno cubierta con papel de hornear.
Colocar media nuez encima de cada bolita.
Batir la yema en un bol, verter una cucharada de agua y batirla un poco más. Pintar los mazapanes con la mezcla y hornearlos a 180º C durante 8-10 minutos.
Dejar que se enfríen, servirlos en una fuente y decorarlos con unas hojas de menta.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Lo más visto
- El Supremo condena a ‘Okdiario’ y a Eduardo Inda por intromisión en el honor de Iglesias al acusarle de cobrar de Venezuela
- Los pagos del Gobierno de Ayuso a Quirón engordan con facturas de hace una década y sin pagar desde tiempos de Cifuentes
- Más de 40 congresistas demócratas piden por carta a Trump que cese en sus “intentos de socavar la democracia en Brasil”
- La princesa Leonor realiza su primer vuelo en solitario como parte de su formación en el Ejército del Aire
- Última hora de la actualidad política, en directo | Gallardo: “Guardiola no quiso ir al debate ayer porque no podía hablar bien de lo que ha hecho a lo largo de estos dos años y medio”