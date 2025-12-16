Joyas sexuales, juguetes eróticos, escapadas y más ideas para regalar en Navidad

Entre las propuestas para regalar placer en estas fiestas destacamos envoltorios con motivos sexys, galletas con posturas del Kamasutra o juegos de mesa para reactivar el deseo en la pareja

El regalo perfecto es el que gusta por igual a quien lo recibe y a quien lo da. Y si ese disfrute puede ser compartido, mejor que mejor. Vivimos en casas abarrotadas de objetos, que acumulamos y almacenamos, a menudo sin ni siquiera usarlos. Por eso la importancia de regalar experiencias; aunque, a veces, para vivirlas necesitemos de un objeto-catalizador que las provoque. El campo de la sexualidad, sensualidad, erotismo y placer es uno de los ámbitos en los que más debería aplicarse esta norma. No necesitamos más cosas, necesitamos más vivencias.

Con esta máxima como guía, he aquí algunas ideas de regalos que pueden hacer que en el año 2026 amemos, riamos, conectemos, sintamos, fantaseemos y toquemos más.

Tarjetas de felicitación y papel de regalo sexys para los que siguen las tradiciones

Ya casi nadie envía tarjetas de felicitación navideñas, por eso gustan tanto cuando se reciben y marcan la diferencia. En la web de Etsy se puede encontrar una variada selección de felicitaciones sexys: muñecos de jengibre cachondos, Santa Claus desmelenados, renos con ganas de juerga y todo tipo de bolas para el árbol de Navidad. Hay también estilos más minimalistas y frases lapidarias (aunque la mayoría son en inglés) para todas las orientaciones sexuales, con grandes dosis de humor e ingenio. Y no falta papel de regalo que comparte la misma filosofía.

Agendas eróticas y diarios de citas para los amantes del orden y la organización

Agendamos las reuniones laborales, las familiares y las cenas con amigos, pero no agendamos el sexo ni las relaciones sexuales porque pensamos que deben ser espontáneas. Proyectar encuentros sexuales, con pareja estable, inestable o, incluso, con uno mismo no es ninguna tontería. No se trata de ser una Marie Kondo del sexo, sino de darle la importancia que se merece y reservarle su espacio en nuestras ajetreadas vidas. En Amazon, por ejemplo, hay un Diario de citas, en tapa rosa, para registrar encuentros, aprendizajes y recuerdos; pero cualquier agenda de 2026 sirve para programar el placer como se merece.

Recetas afrodisíacas, chocolates y moldes con posturas del Kamasutra para los ‘gourmets’

Si para bastante gente comer bocados exquisitos es casi tan gratificante como el sexo, imagínense lo que será juntar estos dos placeres. Para ellos, el libro 69 recetas afrodisíacas (Autografía, 2024) de Marcela Paula Roselli, será un pasatiempo que les permitirá experimentar, en carne propia, los efectos de combinar ingredientes, especies y preparaciones.

Si para algunas personas comer bocados exquisitos es casi tan gratificante como el sexo, cómo será juntar estos dos placeres. ToucanStudios (Getty Images)

Hay mucha leyenda en torno a los alimentos con poderes excitantes, pero también es sabido que determinadas sustancias pueden ayudar a activar el deseo. De cualquier manera, satisfacer al sentido del gusto y hasta del olfato es siempre una buen manera de erotizarse. Tal vez por eso los amantes siempre se han regalado bombones. Últimamente, el chocolate afrodisíaco está de moda y se vende enfatizando sus propiedades eróticas. Entre los más recomendables, el de That’s amore chocolate, con ingredientes como el cacao crudo, el ginseng, la maca y la muira pauma, una planta brasileña también conocida como la viagra del Amazonas que, como dice la marca, “provoca una respuesta sensorial y emocional”. La marca escandinava Lakrids by Bülow fabrica chocolates, además de regaliz, ambos de lujo. Su caja de bombones dulces y salados Love Selection es para no olvidar en toda una vida. The Cookie Sutra es una selección de moldes con diferentes posturas del Kamasutra que pueden poner una nota picante o de humor a la hora del té.

Juguetes sexuales para quienes se hayan portado bien

La marca japonesa Tenga ha sacado, como cada año, su calendario de Adviento compuesto por sus famosos huevos masturbatorios para hombre (aunque también ellas pueden usarlos). Iroha, su firma femenina, es tan delicada y sutil como una geisha y se caracteriza por su silicona soft touch, con una textura suave e indescriptible. Tsuki + aonami es el nombre de una de sus últimas creaciones: un vibrador de punta móvil inspirada en los movimientos de las mareas (arriba y abajo), con cinco intensidades de vibración y tres patrones de ritmo.

El conejito vibrador se ha hecho mayor y cada vez tiene más funciones. Lily con Flapping, de la tienda erótica Diversual, es la última versión. Una lengua interna de silicona estimula, con su movimiento, el punto G. Por si esto fuera poco, el masajeador externo de clítoris activa aún más la zona y la vulva; mientras el vibrador, con sus siete niveles, trabaja en la vagina. Jaleo Clítoris y G-spot, también de Diversual, además de animar la vagina, contiene una membrana que emite pulsaciones en el punto G, mientras que el clítoris se masajea de dos formas gracias a sus dos boquillas: licking (que imita a una lengua) o tapping (con leves toquecillos).

Masturbador masculino Flip 360, de la marca TENGA.

Para usar en pareja, We-Vibe Temp, de We-Vibe, es el primer vibrador ergonómico de contacto que juega con la temperatura (calor-frío). Es perfecto para el juego previo y la estimulación clitoriana; mientras We-Vibe Melt 2 es una ayuda extra para aquellas mujeres que necesitan tocarse para llegar al orgasmo durante la penetración. Pequeño y muy manejable.

Las amantes de la estética y de lo cozy disfrutarán con Womanizer Peach, de Womanizer, un estimulador de clítoris con la tecnología Pleasure Air, 14 intensidades y la forma y el color de un inocente melocotón. Para ellos, la marca TENGA acaba de lanzar el Flip 360: veinte años de innovación para conseguir este lamborghini del placer masculino, donde experimentar un conjunto de nuevas sensaciones desde todos los ángulos posibles. Ayax Sexo Oral Succión, de Diversual, es otro masturbador masculino que simula la felación.

Lubricantes naturales y condones de látex orgánico para los partidarios de lo natural

La vulva y la mucosa de la vagina, así como el pene o el ano, son zonas delicadas que, además, tienen un gran poder de absorción. Por eso es tan importante elegir lubricantes o geles que sean respetuosos con estas partes, para no desequilibrar su pH, lo que derivaría en cistitis, picores o irritaciones.

La marca Inty Essentials, que hay que comprar online porque ya no está en España, tiene un lubricante natural a base de agua, con una composición saludable que respeta la zona íntima gracias a un pH y osmolaridad adaptados. Contiene aloe vera y carragenano, conocidos por sus propiedades hidratantes, que reducen la fricción y mejoran el deslizamiento durante las relaciones. El potenciador natural del orgasmo concentrado, también de esta marca, es una sinergia de aceites esenciales que estimulan de forma natural el órgano del placer, creando una sensación de calidez y un hormigueo y mejorando así la excitación sexual.

Potenciador natural del orgasmo, de Inty Essentials.

La marca Lelo ha sacado este año un preservativo de látex orgánico, Lelo Hex Organic; condones más finos y resistentes con una estructura hexagonal pensada para un ajuste más cómodo y con l-arginina que potencia la erección. Además, son más sostenibles y amables con el planeta.

Libros en torno al sexo para sapiosexuales

Juego de polvos. Historia de los grandes empotramientos reales (HarperCollins, 2025), de Alejandra Hernández, nos adentra en el maravilloso mundo de los revolcones reales en un viaje lleno de humor, anécdotas y curiosidades que hacen hincapié en la creencia popular de que los gobernantes no siempre gobiernan con la cabeza, sino con otras partes del cuerpo. Además de evidenciar lo decisivo que puede resultar un polvo para el futuro de un país.

Cartas eróticas. Las joyas epistolares más íntimas y pasionales de las grandes figuras de la historia (Editorial B, 2023), edición de Nicolas Bersihand, es un repaso a la correspondencia más subida de tono. Virginia Wolf, Oscar Wilde, Emilia Pardo Bazán, Goya, Emily Dickinson o el mismísimo Marqués de Sade. Todos ellos dejaron por escrito sus deseos, pasiones, fantasías o cómo el fuego los consumía en ausencia de sus amantes. Resulta interesante constatar que la personalidad epistolar no siempre corresponde con la que se muestra en público.

Los fuegos de la lujuria. Una historia de sexo en la Edad Media (Ático de los libros, 2024), de la historiadora y medievalista Katherine Harvey. Dibuja una época llena de mitos, cinturones de castidad y derechos de pernada, pero también de lujuria y de monasterios que no eran precisamente remansos de abstinencia. Ahora que vuelve la moda de la castidad , y dentro de esta corriente erótica-histórica, hay que leer(Ático de los libros, 2024), de la historiadora y medievalista Katherine Harvey. Dibuja una época llena de mitos, cinturones de castidad y derechos de pernada, pero también de lujuria y de monasterios que no eran precisamente remansos de abstinencia.

En el apartado de libros eróticos ilustrados, la editorial Taschen es la reina. Sexy Record Covers (2025) es una de sus últimas joyas: recopila las caratulas o portadas de discos más sensuales de la historia de la música, algunas francamente sorprendentes.

Aceites de primera para los adictos a los masajes eróticos

Un buen masaje erótico requiere de un buen masajista, una sala a una temperatura agradable y luz tenue y, sobre todo, de un buen aceite. La suntuosa línea de Inty Essentials cuenta con uno formulado con aceite de jojoba de grado farmacéutico, muy suave y respetuoso con las pieles más reactivas. Sin fragancias, alergénicos ni aceites minerales para minimizar cualquier riesgo de irritación, también puede utilizarse en las zonas íntimas externas.

Aceite de jojoba de grado farmacéutico de Inty Essentials.

Pero si lo que se quiere es erotizar aún más la experiencia y sentirse como una princesa india, la misma marca cuenta con el aceite de masaje sensual Ámbar, con un aroma cálido y envolvente y una textura sedosa y nutritiva. Hay pocas cosas tan gratificantes como unas manos y un poco de aceite.

Joyas eróticas para fetichistas

La joyería erótica es lo último en seducción. La marca Bijoux Indiscrets cuenta con collares para escotes sin fin, esposas de malla metálica, pulseras para pies, cadenas metálicas, arneses, collares de hombros, anillos para pezones, collares látigo y muchas cosas más que harán las delicias de los fetichistas.

A precios menos populares, en oro y plata, Sylvie Monthule es una creadora francesa que hace joyas íntimas para ambos sexos desde 1995. Sus propuestas son mucho más atrevidas: joyas tanga para ellas (algunas penetrantes, con huevos yoni) y piezas para que el hombre luzca en sus partes íntimas.

Escapadas sin destino conocido para los que se irían juntos al fin del mundo

En los tiempos que corren ya existe la posibilidad de que una sorpresa sea no solo para quien la recibe, sino también para el que la prepara gracias a la nueva modalidad de viajes donde el destino es una incógnita. Waynabox es una agencia que nació en Barcelona en 2015 y ofrece escapadas de tres días a ciudades europeas. El lugar a visitar se revela dos días antes.

Drumwit es otra agencia con destino sorpresa y precios muy interesantes: vuelo y alojamiento pueden salir desde 150 euros por persona por dos noches y tres días.

Juegos eróticos para las largas noches de invierno

Los juegos de mesa siempre son divertidos y perfectos para pasar el tiempo. En este caso, pueden también ser terapéuticos, ayudar a romper el hielo, facilitar la reconexión con la pareja y hasta ser una invitación a probar cosas que, de otra manera, no nos atreveríamos.

Los juegos de mesa pueden ayudar a romper el hielo, facilitar la reconexión con la pareja e invitar a probar cosas que, de otra manera, no nos atreveríamos. Miljan ivkovic (Getty Images)

En Pull and Play los jugadores sacan una carta que dos personas sujetan por cada extremo y hacen lo que le indique la misma. Truth or Dare (Verdad o Reto) es perfecto para más de dos personas. Según la carta que toque habrá que contestar la verdad a una pregunta o llevar a cabo un reto, por lo que no es apto para mentirosos o personas con poca iniciativa y arrestos. ¿Guat? es otro juego de mesa muy indicado para parejas que buscan reconectar o reconciliarse: se juega con preguntas divididas en diferentes temáticas (personalidad, reflexiones, recuerdos, futuro) para rememorar momentos felices, reír, descubrir facetas del otro y proyectar el futuro. Y 30 días Foreplay Experience es perfecto para esas parejas que todavía se quieren pero que han pasado a ser compañeros de piso y anhelan recuperar su vida sexual. Retos para cada día del mes que tratan de recuperar la sensualidad y el erotismo y que van aumentando en intensidad (30 días Bondage Experience es la versión destinada a los que quieran iniciarse en esta práctica). Todos los juegos pueden encontrarse en la web de PlatanoMelón.