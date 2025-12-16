‘Romería’, ‘Sirat’ y ‘Sorda’ encabezan las nominaciones a los Premios Gaudí

‘Tardes de soledad’, de Albert Serra, se convierte en el documental más nominado en la historia de los premios, con seis candidaturas

El próximo 8 de febrero, los premios Gaudí celebrarán su mayoría de edad con un estado de salud “excelente”. Así ha definido este martes la directora de la Academia de Cine Catalán, Judith Colell, a la cosecha de la edición decimoctava de la fiesta del cine catalán en su parlamento previo a la lectura de nominaciones en el Auditori de La Pedrera. Anunciada por Laura Weissmahr y La Dani, ganadora y finalista respectivamente al Gaudí a mejor interpretación revelación en las anteriores ediciones, la lista de los Gaudí encumbra a Romería, de Carla Simón, con trece nominaciones, seguida por Sirat, de Oliver Laxe, con doce, y Sorda, de la Eva Libertad, con diez. Tardes de soledad, el documental de Albert Serra que se hizo con la Concha de Oro del pasado festival de San Sebastián, sobre el matador Andrés Roca Rey y el mundo del toreo, cuenta con seis nominaciones, lo que convierte a la cinta en el documental más nominado en la historia de los Gaudí.

La segunda ronda de las votaciones, que están abiertas desde este martes hasta el 26 de enero, cuentan con veintinueve títulos finalistas -25 son producciones catalanas y cuatro europeas-.

Otras películas destacadas de la edición son el thriller histórico ambientado en 1943 sobre quienes se saltaron las normas para ayudar a los judíos que escapaban de la represión nazi en los Pirineos. Frontera, de Judith Colell, con ocho nominaciones -Mejor protagonista femenina, para Maria Rodríguez Soto, Mejor actriz secundaria, para Bruna Cusí y Mejor actor secundario, para Asier Etxeandía, así como Mejor vestuario para Mercè Paloma; Mejor dirección artística para Marta Bazaco; Mejores efectos visuales para Xavi Molas y Oliwa Trybel o Barbara Boucke en Mejor maquillaje y peluquería-. Cifra de nominaciones que comparte con Estrany riu, la celebrada ópera prima de Jaume Claret Muxart, sobre el despertar sexual de un chico de 16 años durante unas vacaciones en bicicleta por el Danubio con su familia, una película que ya se ha hecho con el Bisato d’Oro y el Gino Votano en el Festival de Venecia o el Frailecillo de Oro en Reikiavik. En los Gaudí, Estrany riu opta a Dirección novel, Fotografía (Pablo Paloma), Actriz secundaria (Nausicaa Bonnín), Interpretación revelación (Bernat Solé Palau y Jan Monter Palau), Dirección de producción (Andrés Mellinas) y Música original (Nika Son).

En la lista final destacan La furia, debut de Gemma Blasco sobre una violación apoyándose en el mito de Medea, con seis nominaciones —Guion original para Gemma Blasco acompañada de Eva Pauné, categorías interpretativas para Ángela Cervantes y Carla Linares y Maquillaje y peluquería para Danae Gatell y Ale Salvat—. La íntima Esmorza amb mi, el debut en la dirección de largometrajes del actor, dramaturgo y guionista Iván Morales, que adapta su texto teatral para construir una historia coral sobre el amor propio y el que construimos con los demás, cuenta con cinco nominaciones - Dirección novel, Guion adaptado (Iván Morales y Almudena Monzó), Protagonista masculino (Álvaro Cervantes) y Actor secundario (Ivan Massagué)-. Las mismas que tiene Molt lluny, primer largo del también guionista y actor Gerard Oms inspirado en su propia experiencia como emigrante con nominaciones a Dirección novel y Guion original para Oms, Montaje para Neus Ballús y Protagonista masculino para Mario Casas. Mi amiga Eva, la película de Cesc Gay sobre la crisis de identidad de trabajadora de una editorial aparentemente felizmente casada, se hace con dos nominaciones, entre ellas las de guion original en la alianza entre Eduard Sola y Cesc Gay y el de mejor actriz para Nora Navas. Los Tortuga, la segunda película de Belén Funes sobre el éxodo rural de los 70 tras el fenómeno que supuso La hija de un ladrón obtiene tres nominaciones, incluyendo Guion original (Belén Funes y Marçal Cebrian) e Interpretación revelación (Elvira Lara). Celia Rico está nominada a guion adaptado de La buena letra, después de haber ganado el Gaudí al mejor guion por Viaje al cuarto de una madre. En esa categoría podría sorprender la inclusión de Romería de Carla Simón, considerada como guion adaptado ya que Simón trabajó el texto a partir de las cartas de su madre.

La película que cierra la trilogía sobre memoria y familia de la catalana tras Estiu 1993 y Alcarràs está nominada a Mejor película, dirección y guion incluye otras diez nominaciones en Fotografía (Hélène Louvart), Interpretación revelación (Llúcia Garcia), Dirección de producción (Elisa Sirvent), Música original (Ernest Pipó, hermano de Simón), Montaje (Sergio Jiménez y Ana Pfaf), Dirección artística (Mónica Bernuy), Vestuario (Anna Aguilà), Maquillaje y peluquería (Paty López y Paco Rodríguez H.), Efectos visuales (Anna Aragonès, Bernat Aragonès, Alice Rathert y Christian Pundschus) y Sonido (Eva Valiño y Alejandro Castillo).

Sergi López, actor nominado en ocho ocasiones y todavía sin premio, vuelve a los Gaudí nominado por su trabajo en el trance en el desierto marroquí de Sirat, Premio del Jurado en el Festival de Cannes 2025 y seleccionada en la carrera de los Oscar a la Mejor película de habla no inglesa. La película de Oliver Laxe cuenta con doce nominaciones: Dirección para Oliver Laxe y Dirección de fotografía para Mauro Herce; Montaje (Cristóbal Fernández); Dirección artística (Laia Ateca); Vestuario (Nadia Acimi); Maquillaje y peluquería (Zaira Eva Adén); Efectos visuales (Pep Claret, Lluís Rivera y Benjamin Ageorges); Sonido (Amanda Villavieja, Laia Casanovas y Yasmina Praderas); Dirección de producción (Oriol Maymó) y Música original (Kangding Ray).

Sorda, escrita y dirigida por Eva Libertad y basada en su corto homónimo, sobre la complejidad de afrontar una maternidad con sordera, suma diez nominaciones a los Gaudí, incluyendo Dirección y Guion adaptado (Eva Libertad), Protagonista femenina (Miriam Garlo), Actriz y actor secundarios (Elena Irureta y Álvaro Cervantes), Dirección de producción (Goretti Pagès), Sonido (Urko Garai, Enrique G. Bermejo y Alejandro Castillo, también nominado por Romería), Dirección artística (Anna Auquer) y Vestuario (Désirée Guirao y Angélica Muñoz).

En la categoría de Mejor película compiten por primera vez cinco títulos: Esmorza amb mi, Estrany riu, Molt lluny, Frontera y la comedia dramática Wolfgang, de Javier Ruiz Caldera, sobre la historia de un niño prodigio con alto coeficiente intelectual y trastorno del espectro autista que debe vivir con el padre al que nunca había conocido, película en la que también ha sido nominada Clara Peya por la Mejor música original.

