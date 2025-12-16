Anna Guitart será la directora del Institut Ramon Llull tras su paso por la feria del libro de Guadalajara
La periodista asumirá el cargo después de que finalizara la etapa de Pere Almeda al frente de esta institución
La Junta Rectora del Institut Ramon Llull (IRL), celebrada este martes, ha designado a Anna Guitart como nueva directora. La periodista asumirá el cargo después de que finalizara el pasado 7 de noviembre la etapa de Pere Almeda al frente de esta institución, dedicada a la proyección internacional de la lengua y cultura catalanas. El nombramiento llega justo una semana después de que Guitart cerrara su acometido como comisaria del programa de Barcelona en la reciente feria del libro de Guadalajara, que contó con la participación de 80 escritores catalanes y artistas de otras disciplinas.
Guitart asumirá el cargo el próximo 8 de enero de 2026, según el comunicado que ha enviado el IRL, que tienen un consorcio integrado por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña, el Gobierno de las Islas Baleares, el Ayuntamiento de Barcelona y el Ayuntamiento de Palma. La Junta Rectora ha estado encabezada por la consejera de Cultura de la Generalitat, Sònia Hernández Almodóvar; el secretario autonómico de Cultura y Deportes del Gobierno de las Islas Baleares, Pedro Vidal Monserrat; y el concejal de Cultura e Industrias Creatives del Ayuntamiento de Barcelona, Xavier Marcé.
Guitart, una cara muy conocida en el sector literario catalán, es periodista y guionista, especializada en literatura y libros. Después de años trabajando en el periodismo literario, ha sido la comisaria responsable de diseñar la propuesta literaria y artística de Barcelona como invitada de honor en la FIL de Guadalajara. Inició su trayectoria en Ràdio Barcelona y después trabajó en el programa La República, de Joan Barril, en COM Ràdio. Formó parte del equipo del documental Setembre, de Carles Bosch, i ha trabajado como guionista en programas como De què va (Canal 33), El bocamoll (TV3) o Via Lliure (Canal 33), además de dirigir la segunda temporada del programa Savis (Canal 33).
Con una carrera muy estrechamente vinculada a las letras, Guitart también ha presentado y dirigido programas literarios y de entrevistas como la sección de libros del programa Tria33 (Canal 33) y Tot el temps del món (Canal 33). Ha colaborado con el programa Tot es mou (TV3), en El matí de Catalunya Ràdio y en el diario Ara; además de haber sido asesora editorial de la revista El món d’ahir.
Guitart llega al cargo después de la finalización de etapa del politólogo Pere Almeda, que ha estado cuatro años dirigiendo la institución, con el principal propósito de crear una red de residencias, según contó en una entrevista con EL PAÍS, un proyecto que no se ha culminado. Su llegada fue algo repentina después de la renuncia de Francesc Serés, apenas cuatro meses después de asumir el cargo, que alegó “voluntad propia y motivos personales”. El IRL cuenta con unos 70 trabajadores y está en funcionamiento desde hace más de veinte años, con la finalidad de promover la lengua y la cultura alrededor del mundo.
