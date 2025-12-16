Detenido otro presunto implicado en el asesinato del estilista Micky Hair en Ciudad de México

Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la capital, ha dado a conocer que José Eduardo N obstaculizó con un vehículo la persecución de los dos sicarios que ejecutaron a la víctima en Polanco

Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de Ciudad de México, ha dado a conocer este martes la aprehensión de José Eduardo N, al que se acusa de ser cómplice en el asesinato del estilista Miguel de la Mora, más conocido como Micky Hair, el pasado mes de septiembre en la adinerada zona capitalina de Polanco. El también influencer fue ejecutado en las afueras de su salón de belleza por dos hombres, que lo esperaban cuando salió del establecimiento ubicado en la esquina de Moliere y Presidente Masaryk. De acuerdo con la información proporcionada por Vázquez, mientras los agresores escaparon en una motocicleta con dirección hacia el Estado de México, el presunto colaborador utilizó un vehículo como muro para evitar que las autoridades pudieran perseguirlos y detenerlo.

El trabajo conjunto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía capitalina permitió que, a través del análisis de las cámaras de videovigilancia en la zona, identificaran una motocicleta color negro en la que huyeron los probables responsables, y un vehículo color blanco que, al parecer, sirvió como muro para lograr la huida de los presuntos responsables. José Eduardo N ha sido acusado de cómplice en el delito de homicidio calificado y ha sido transferido a un centro penitenciario al oriente de Ciudad de México.

De acuerdo con las indagatorias, el detenido realizó tareas de vigilancia en las inmediaciones del salón de belleza en Polanco, previo al ataque armado. Este conducía el mismo automóvil que fue utilizado para facilitar que los autores materiales huyeran. Las investigaciones continúan para identificar a todos los involucrados, según señala un comunicado de la SSC.

Elementos de la SSC y del Ministerio Público de Ciudad de México se dirigieron a un domicilio ubicado en la avenida Plan de San Luis, de la colonia Nueva Santa María, en la alcaldía Azcapotzalco, donde interceptaron a José Eduardo N, de 29 años. “De acuerdo con las indagatorias, [el acusado] se escondió en un domicilio luego de facilitar el escape de los probables agresores utilizando un vehículo como muro”, detalló Vázquez en una publicación en la red social X.

Grabaciones de los alrededores evidencian que los atacantes del influencer aguardaban al estilista afuera del edificio. De acuerdo con información oficial, el sicario disparó a De la Mora hasta en cinco ocasiones y se escapó en una motocicleta con un cómplice con dirección al Estado de México. El edificio donde se encuentra el salón, comparte espacio con otras empresas y con el Consulado de España. El negocio está a pocos metros de boutiques internacionales y exclusivas joyerías, como Cartier y Tiffany.

El asesinato de Micky Hair alteró la aparente paz del lujoso barrio de Polanco. En los siguientes días posteriores al pasado 30 de septiembre, fecha en que ocurrió el asesinato, la seguridad se incrementó en la zona con la presencia de camionetas y cuatrimotos de la SSC patrullando Moliere y presidente Masaryk, dos de las vías principales de la zona.

El pasado 8 de octubre, Omar García Harfuch, el secretario de Seguridad federal, confirmó la versión que rondaba sobre el homicidio. “No fue un asalto. Fue un homicidio directo, una ejecución. Estaban esperándolo, lo estuvieron vigilando y realizaron una ejecución ahí”, aseguró el funcionario en la conferencia de prensa presidencial.

Con ese avance sobre la investigación, Harfuch puso un alto a los cuestionamientos y especulación que vinculan la muerte del estilista con un incremento en los índices de inseguridad en esa zona capitalina. El secretario de Seguridad federal se alineó con las declaraciones de la jefa de Gobierno capitalina, Clara Brugada, una semana antes, cuando afirmó que todo lo que acontece en Polanco tiene mucho impacto, pero “hay que poner en su justa dimensión lo que pasó”.

A las autoridades de la Fiscalía les llamó la atención la rápida fortuna que amasó De la Mora, en muy pocos años, quien llevaba más de una década como estilista profesional y quien llegaba a cobrar hasta 200.000 pesos (10.000 dólares) por poner extensiones a celebridades mexicanas como Ángela Aguilar, Kenia Os y Natasha Dupeyrón.

De la Mora no solo atendía a su exclusiva clientela en Polanco. Tenía también otro negocio en Guadalajara, donde trabajaba del 1 al 15 de cada mes. Las otras dos semanas las pasaba en Ciudad de México. Otro detalle que se filtró en su momento a la prensa es que fue hallado junto al cuerpo del influencer un comprobante de una transacción a un banco en Jalisco por 1,7 millones de pesos o su equivalente a más de 90.000 dólares.

Aunque aún no ha trascendido los motivos del asesinato del estilista, los encargados de las pesquisas no descartan la hipótesis de que el fallecido tuviera vínculos con la delincuencia organizada o que la estética sirviera para lavar dinero. Las autoridades estudian la cercanía de Micky Hair con Diana Esparragoza, nieta del narcotraficante Juan José Esparragoza Moreno, alias El Azul, uno de los líderes fundadores del Cartel de Sinaloa. En una de las últimas imágenes de De la Mora, que data del 17 de septiembre, se lo puede ver junto a la influencer y modelo mexicana en lo que parece una propiedad privada en Punta Mita, en Nayarit, México.