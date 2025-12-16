Los Mossos buscan a Gina, una niña de cinco años de El Prat, que no fue devuelta por su padre el sábado
El progenitor no acudió al punto de encuentro, delante de la comisaria, a las siete de la tarde y desde entonces está en paradero desconocido
Los Mossos d’Esquadra buscan a Gina, una niña de cinco años que no fue entregada por su padre a su madre en el punto de encuentro, el sábado a las siete de la tarde, como estaba previsto. “Tiene un régimen de visitas, cada 15 días. La tiene viernes, sábado y domingo, sin pernoctar”, explica por teléfono Laia C., la madre de la niña, que denunció la sustracción el domingo. Desde hacía más de un año, el progenitor, Facundo N., se quedaba con la hija, cumpliendo las condiciones que había estipulado un juez, tal y como relata la madre de la menor de edad, que había denunciado al padre por malos tratos psicológicos. En febrero, está previsto que se celebre el juicio.
Desde el sábado por la mañana, el padre de la menor tiene el teléfono desconectado, según explica la madre. Los Mossos están buscando a la menor, y tratan de comprobar si el padre, de nacionalidad argentina, ha podido salir de España. “Tiene familia en Italia”,cuenta la madre, que asegura que el hombre no posee una red de amigos o familia en Cataluña. Por el momento, se encuentra en paradero desconocido, según confirman los Mossos d’Esquadra.
Laia C. explica por teléfono que denunció al padre de Gina hace dos años, y que finalmente un juez decretó el régimen de visitas, con el punto de encuentro delante de la comisaría de los Mossos, a petición del progenitor. En ese tiempo, nunca había fallado en las entregas. Pero Laia C. asegura que su hija no estaba bien. “Sufre violencia vicaria”, lamenta. Y por ello explica que interpuso una segunda denuncia, recogiendo lo que le contaba su hija, ante los Mossos, pero que no fue aceptada judicialmente. “Me dijeron que no resultaba creíble”, relata.
La madre ha autorizado a que la foto de su hija se difunda, para que cualquier persona que la vea pueda avisar al 112. También se ha hecho eco de la desaparición de Gina la asociación SOSdesaparecidos, que ha colgado una foto en redes sociales de la menor y también del padre. La policía catalana investiga el caso como un delito de sustracción parental.
