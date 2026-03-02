Ir al contenido
_
_
_
_
Madrid
Comunidad de Madrid
Tribuna

Madrid no es Miami

No queremos un Madrid donde miles de personas se tengan que marchar cada año porque no pueden permitirse el lujo de vivir en él: rentas altas que vienen y vecinos que se van. Ese es el gran reemplazo del que nunca nos habla la derecha

Una vista panorámica de Madrid.CARLOS LUJÁN / EUROPA PRESS (CARLOS LUJÁN / EUROPA PRESS)
Emilio Delgado
Madrid -
Compartir en Facebook
Compartir en Twitter
Compartir en Bluesky
Compartir en Linkedin
Copiar enlace

El Gobierno del PP se dedica a erosionar las instituciones, degradar la democracia y tensar la convivencia. Y la convivencia es un bien precioso que, como tantas cosas importantes en la vida, solo se valora de verdad cuando se pierde. No debemos caer en su juego provocación y es mejor centrarnos en lo que de verdad importa a la ciudadanía: resolver los problemas reales del pueblo de Madrid.

Conviene hacerse algunas preguntas. ¿Cómo puede ser que, presumiendo de ser la comunidad más rica de España, tengamos 140.000 niños sin pediatra asignado, que cada vez más personas se vean empujadas a contratar un seguro privado de salud, que seamos la región donde más esfuerzo económico hacen las familias en la educación, o donde más crece el precio de la vivienda? ¿Por qué tenemos la mayor brecha entre salario medio y salario mediano? ¿Y por qué el Gobierno perdona miles de millones en impuestos a quienes tienen patrimonios millonarios, mientras los servicios públicos, como la universidad o los bomberos, siguen infrafinanciados?

Y, sobre todo, ¿cómo es posible que todo esto ocurra mientras la presidenta elude cualquier responsabilidad y dedica su tiempo a la crispación, el insulto y el enfrentamiento?

El modelo del PP no es ningún misterio: quieren que Madrid sea como Miami. Un lugar con impuestos mínimos para unos pocos y enormes desigualdades para la mayoría de los ciudadanos. Un lugar donde quien tiene dinero accede a los mejores colegios y hospitales y quien no lo tiene queda relegado a servicios saturados y deteriorados. Ese es su referente.

El nuestro es otro muy distinto: un Madrid donde todo el mundo pueda vivir bien. No queremos un Madrid donde miles de personas se tengan que marchar cada año porque no pueden permitirse el lujo de vivir en él: rentas altas que vienen y vecinos que se van. Ese es el gran reemplazo del que nunca nos habla la derecha. Tener que marcharse del lugar donde uno tiene sus vínculos, su entorno social y familiar es la fuerza motriz que está transformando nuestras costumbres y nuestro modo de vida, no los trabajadores inmigrantes, que ayudan a levantar este país y que algunos quieren usar como chivo expiatorio para enfrentar a los penúltimos con los últimos y así blanquear a los primeros. Están vendiendo Madrid con la gente dentro, y el malestar que eso genera lo tratan de canalizar hacia los más débiles.

Todo ese sufrimiento es innecesario. Tenemos una comunidad maravillosa y sería mucho mejor si consiguiera aprovechar el potencial que hoy se despilfarra por culpa de la desigualdad. La desigualdad significa falta de libertad para una mayoría y exceso para una minoría. Unos no se pueden permitir casi nada porque a otros se les permite casi todo. La desigualdad es desigualdad de riqueza, de poder y de libertad. Necesitamos, y podemos, redistribuir las oportunidades. Vamos a ello.

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo

¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?

Añadir usuarioContinuar leyendo aquí

Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.

¿Por qué estás viendo esto?

Flecha

Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.

Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.

¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.

En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.

Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.

Mis comentariosNormas
Rellena tu nombre y apellido para comentarcompletar datos

Archivado En

_

Últimas noticias

Recomendaciones EL PAÍS
Cursos online
cursosonline
Convierte tu talento en tu mayor ventaja.
cursosonline
Tu vocación merece un futuro. Fórmate y cambia vidas.
cursosonline
Convierte tu pasión por el dulce en tu profesión
cursosonline
Eleva la calidad del consejo en salud y bienestar
Recomendaciones EL PAÍS
Cursos
cursos
Máster en Project Management
cursos
Máster en Diseño de Interiores
cursos
Máster Universitario en Dirección Logística
cursos
Curso Diseño Gráfico
Recomendaciones EL PAÍS
Centros
cursosonline
DIRECTORIO DE CENTROS DE FORMACIÓN
cursosonline
MBA & Máster en Finanzas
cursosonline
MBA en Gestión de Salud
cursosonline
Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas y Sustentabilidad - En línea
_
_