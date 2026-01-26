Ayuso anuncia de nuevo la rebaja de medio punto al IRPF aunque sin fecha concreta de aprobación
El entorno de la presidenta mostró dudas hace un mes de que pudiera llevarlo a cabo por el pago de unas deudas que achaca a Pedro Sánchez
Isabel Díaz Ayuso acaba enero con varios frentes abiertos. La presidenta de Madrid se ha involucrado de lleno en la campaña electoral de Aragón y además ha centrado buena parte de sus fuerzas en fiscalizar al Gobierno central por el accidente de tren en el que murieron 45 personas. Sin embargo, este lunes ha regresado a un asunto que atañe a su gestión y que lleva casi tres años dando vueltas, concretamente desde que ganó las elecciones. “Vamos a realizar una nueva bajada en medio punto en el tramo autonómico del impuesto sobre la renta este año. Así, en la declaración de 2027, los madrileños se van a beneficiar de esta medida, con la que queremos ayudar a la economía de una sociedad que, por méritos propios, ha hecho de la Comunidad de Madrid una de las mejores del mundo, y que siempre está y estará al servicio de España”, ha explicado Ayuso.
Hace un mes, su entorno había mostrado dudas de que esa rebaja fiscal pudiese llevarse a cabo y la condicionaban al pago de unas deudas del Gobierno de España. Sin embargo, la presidenta asegura ahora que sí cumplirá. “Sí, es [una medida electoral], la llevo en mi programa electoral, les estamos acompañando en su día a día. Con lo recaudado, acompañamos a los ciudadanos para que no se vean tan asfixiados“, ha dicho en un encuentro informativo organizado por Nueva Economía Forum.
De acuerdo al Gobierno regional, la rebaja tendrá un ahorro de cerca de 500 millones de euros para beneficiar a 2,9 millones de contribuyentes, mayoritariamente rentas bajas. Así, el tipo mínimo queda en el 8% y el máximo en el 20%. Su Gobierno ha incluido hasta ahora otras nueve rebajas fiscales para 2025, principalmente en vivienda, pero no esta, su propuesta estrella. Por las palabras de la presidenta queda claro que se aprobará a lo largo de este año, lo que se haría sin ningún problema porque el PP cuenta con mayoría en la Asamblea de Madrid, y que entrará en vigor a principios del 27, poco antes de la nueva convocatoria de las elecciones. Ayuso llegará así a ese momento con una gran baza electoral bajo el brazo.
