Cerrado el listado de víctimas en Adamuz: 36 fallecidos en el Alvia y 9 en el Iryo

Rescatar los cuerpos atrapados entre los vagones ha sido una tarea titánica para los equipos de emergencia tras la tragedia ferroviaria de Adamuz (Córdoba). El balance definitivo se ha cerrado en 45 víctimas mortales, aunque durante horas resultó imposible determinar quién viajaba en cada tren. No ha sido hasta este sábado cuando se ha podido completar el listado de fallecidos del Iryo y del Alvia. En el tren Iryo 6189 fallecieron un total de nueve personas: una persona viajaba en el coche seis, otra en el coche siete y siete más en el coche ocho, según fuentes de la investigación. El resto de las 36 víctimas mortales fallecieron en el tren Alvia que hacía el trayecto inverso, había salido de Madrid y se dirigía a Huelva.

Fuentes de Iryo aseguran que “no se están escatimando medios, ni humanos ni económicos, en la atención de las víctimas y de sus familiares”. “En los casos de repatriación, se están abonando los importes necesarios más allá de lo cubierto por el seguro”, dicen estas mismas fuentes. Además, la compañía se está haciendo cargo del alojamiento de las familias de los pasajeros heridos en los hospitales.

La empresa ferroviaria está llevando los trámites para repatriar los cuerpos de dos fallecidos, una ciudadana marroquí y un ciudadano ruso.

Según el consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, las autopsias de los 45 cadáveres “dicen que los fallecidos murieron en el acto”. “Todas las autopsias, lamentablemente, todas las 45, que ya se han terminado, dicen que los fallecidos murieron en el acto”, ha sostenido el consejero andaluz. Los heridos hospitalizados van evolucionando y el número ha descendido de 29 a 23, cinco de ellos continúan ingresados en unidades de cuidados intensivos (UCI).

Hasta el momento, 102 personas han recibido el alta, mientras que los pacientes que siguen ingresados son 22 adultos y un menor, según los datos facilitados por el Servicio Andaluz de Salud a la Agencia de Emergencias de Andalucía. Los heridos que se encuentran en la UCI están repartidos entre los hospitales de Córdoba. Tres de ellos se encuentran en el Hospital Universitario Reina Sofía, uno en el Hospital de la Cruz Roja y el último en el Hospital San Juan de Dios. El menor que se encontraba en la UCI ha podido pasar a planta.

“Lo único que podemos hacer cuando estamos dentro es darles ánimos al oído”, contaba uno de los familiares que esperaban frente a las puertas de la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba. El ánimo de los familiares fluctúa entre la alegría por cada pequeño avance y el abatimiento de ver a sus seres queridos en esa situación.

La Junta de Andalucía ha desactivado el Plan de actuación territorial médico forense puesto en marcha el mismo día del accidente ferroviario, ya que se han entregado a sus familiares todos los cuerpos de las víctimas mortales, tras hacerles la autopsia e identificarlos. Este viernes se cerró el Centro de Atención a Familiares, que estaba ubicado desde el pasado jueves en el Hotel Crisol Jardines de Córdoba y anteriormente en el Centro Cívico Poniente Sur. El número de familias que esperaba los últimos trámites administrativos había descendido.