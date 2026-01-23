Ir al contenido
Las autopsias certifican que los 45 fallecidos en Adamuz lo hicieron “en el acto”, según el consejero andaluz de Sanidad y Emergencias

Antonio Sanz ha defendido la respuesta de los casi 800 efectivos de los servicios sanitarios y de emergencia: “Ha sido rápida y eficaz”

Eva Saiz
Eva Saiz
Sevilla -
El consejero de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz, aseguró este jueves por la noche que las autopsias de los 45 cadáveres rescatados en Adamuz (Córdoba) “dicen que los fallecidos murieron en el acto”. Sanz hizo esta afirmación durante su intervención en el programa de Canal Sur Televisión Más Mesa de Análisis.

“Todas las autopsias, lamentablemente, todas las 45 que ya se han terminado, dicen que los fallecidos murieron en el acto”, sostuvo el consejero andaluz, que ha estado en la zona cero del accidente ferroviario desde poco después de que este tuviera lugar. Sus declaraciones se realizaron antes de que se desatara la polémica sobre cuándo se informó de la implicación de un segundo tren, el Alvia, en el siniestro por parte de Adif y sobre el momento en el que los servicios sanitarios llegaron hasta ese convoy.

Sanz, en este sentido, también defendió la actuación de los casi 800 efectivos de emergencias, seguridad y sanitarios. “Hubo rápida respuesta y la respuesta fue eficaz”, indicó el consejero, quien también puso en valor la asistencia psicológica a los familiares de los afectados a través de la intervención de 150 profesionales.

El consejero andaluz también se refirió al estado de los heridos que “evolucionan”, si bien precisó que dos de ellos se encontraban en situación crítica. Hasta el momento 23 personas continúan ingresadas —22 adultos y un menor— de las que cinco —todos mayores de edad— se encuentran en la UCI, de acuerdo con el último balance oficial ofrecido por la Junta. Esta mañana, el presidente del Gobierno andaluz, Juan Manuel Moreno, ha indicado que la intención de los servicios sanitarios es trasladar a los heridos que no estén en cuidados intensivos a los hospitales más cercanos a los domicilios de sus familiares.

