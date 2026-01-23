Los viajeros del Alvia de Adamuz estuvieron bastante tiempo sin asistencia pese a las constantes llamadas al 112

El personal del gestor de las vías se puso en “plano subordinado” ante la Guardia Civil y efectivos de Emergencias, que no descubrieron el desastre en el tren de Renfe mientras actuaban en el Iryo

La cronología del accidente ferroviario de Adamuz y la actuación tanto del gestor de la infraestructura Adif como de los efectivos de seguridad y asistencia sanitaria, parece confirmar que el tren Alvia de Renfe, que cargó con la peor parte del siniestro y el mayor número de víctimas, no fue localizado sobre el terreno y atendido hasta pasado bastante tiempo desde la colisión con el Iryo. Este último había descarrilado a las 19.43 del domingo en el punto kilométrico 318,7 de la línea Madrid-Sevilla.

Desde el Alvia, tal y como ha informado El PAÍS con testimonios de viajeros, hubo múltiples llamadas al 112 o servicio de emergencias. En este servicio de la Junta se debe tener constancia al menos a las 19.51, según relatos de los viajeros, de la situación en los coches delanteros.

Viajeros del tren de Renfe seguían llamando insistentemente al servicio de emergencias 112, lo que incluso dio pistas a Adif de que el Alvia no estaba simplemente detenido, sino descarrilado y con heridos de consideración.

“El plan de emergencias lo gestiona la Junta de Andalucía. Adif se pone a disposición y comparte la información disponible”, explicó el miércoles en rueda de prensa el director de Tráfico de Adif, Ángel de la Bandera, “el liderazgo lo tiene la Guardia Civil para controlar la situación e iniciar las labores de investigación”. Adif, señaló el directivo, pasó a “un plano subordinado” cuando aún parecía desconocerse con certeza el estado real del pasaje del Alvia.

Una vez establecidas comunicaciones con los dos trenes involucrados y activado el plan de emergencias, el personal de Adif se pone, por tanto, a las órdenes de los servicios de emergencia de la Junta y a la Guardia Civil. Los efectivos sobre el terreno solo actúan en los primeros minutos sobre el Iryo, encontrándose tiempo después con la sorpresa de una peor situación en el Alvia.

A las 19.49, por contacto del centro de control de Atocha (Madrid) con la interventora del tren Alvia, se tiene por cierto que hay heridos en el convoy 2384 que cubría la ruta Madrid-Huelva. La propia trabajadora informa de que ha sufrido un fuerte golpe en la cabeza y tiene sangre. El centro de control de la circulación de Adif buscaba el Alvia desde las 19.48, momento en que se llamó al maquinista, sin éxito, hasta en dos ocasiones.

Previamente, el conductor del tren Iryo 6189, que viajaba desde Málaga con destino a Madrid, comunicó al control de Adif lo que parecía “un enganchón” a las 19.45. En ese momento, Adif ratifica que la catenaria está sin tensión y da por parados tanto el tren de Iryo como el Alvia que acababa de cruzarse con él. En una llamada posterior, cuatro minutos después, el conductor ratifica que el Iryo había descarrilado y la presencia de heridos e incluso un incendio.

Entre las dos comunicaciones del maquinista de Iryo con el centro de control de Adif en Madrid se produce otra llamada clave desde el lugar de los hechos a Madrid. El maquinista del tren 2181 que viajaba detrás del convoy descarrilado da cuenta de una caída de tensión y la parada de su tren. Este profesional saldría posteriormente a inspeccionar las vías hasta dar con el accidente.

Desde el Iryo siniestrado no se reporta incidencia alguna sobre su cruce con el Alvia, que estaba localizado unos cientos de metros dirección Sevilla y con dos coches ya en el terraplén. Y es el referido conductor del tren 2181, parado más de dos kilómetros detrás de él, quien decide a las 20.15 horas abandonar su posición, con otras dos personas, para inspeccionar la vía 2. Distintas fuentes cuentan que ese maquinista llega al epicentro del siniestro con el auxilio de una linterna pues era ya plena noche. Se desconoce aún si fue él quien topó en primer lugar, y por sorpresa, con el Alvia o los viajeros de este último habían conseguido alcanzar el Iryo descarrilado para alertar a Guardia Civil y sanitarios.

Media hora para interrumpir la circulación

En el centro de control de Adif ha pasado más de media hora desde el siniestro cuando se ordena la interrupción de la circulación en la línea Madrid-Sevilla y el retorno de los trenes parados en la misma hacia sus estaciones de origen. A las 19.50, siete minutos después de la colisión y cuatro tras la primera llamada del maquinista del Iryo, el suceso escala del centro de control de circulación al centro de regulación nacional o H24 de Adif. También se activa al centro de seguridad de la compañía para la movilización de los servicios de emergencias y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. “No teníamos aún toda la información”, reconoce el responsable de Tráfico de Adif, Ángel de la Bandera.

Son las 20.15 horas cuando “se empiezan a constituir los comités de crisis a nivel nacional”, ha relatado el directivo. Ese momento coincide, pasados 32 minutos desde la colisión, con la constitución de los comités nacionales de crisis de Adif.