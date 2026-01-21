La tragedia de Adamuz, en cifras: 43 muertos, dos menos que denuncias por desaparecidos

Con el hallazgo de un cuerpo este miércoles, el balance de fallecidos casi alcanza el del número de personas reclamadas por sus familiares

La labor de los médicos y técnicos forenses y los expertos en criminalística de la Guardia Civil ha logrado ya identificar plenamente a 41 de las 43 víctimas mortales del accidente de trenes de Adamuz, todas ellas a través de sus huellas dactilares. La última víctima ha sido localizada este miércoles. Los restos mortales han sido levantados a las dos de la tarde y su autopsia está prevista para la tarde.

El balance de muertos sigue siendo provisional en tanto no concluyan las labores de búsqueda de cuerpos en los coches siniestrados, aunque casi coincide con las 45 denuncias por desapariciones presentadas por familiares.

Según informa el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía con datos del Centro Integrado de Datos (CID), del total de fallecidos trasladados al Instituto de Medicina Legal, ese número de denuncias por desapariciones sigue fijo en 45, la misma cifra de este martes por la tarde, al no registrarse ninguna nueva en las seis comandancias de la Guardia Civil habilitadas para ello: cinco en Andalucía (Málaga, Córdoba, Sevilla, Huelva y Granada; aunque en esta última no se ha presentado ninguna) y una en Madrid.

Según el último balance del CID, 28 de los cuerpos han sido hallados en el interior del tren Alvia que hacía la ruta entre Madrid y Huelva; seis se encontraban en las vías del Alvia, mientras que otras seis lo hacían en el interior del Iryo que iba hacia Madrid desde Málaga. Otros tres cuerpos fueron localizados entre ambos trenes. Buena parte de las víctimas, 23, eran oriundas de la provincia de Huelva.

Mientras, en los hospitales andaluces, según ha informado el Servicio Andaluz de Salud a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA), el balance de la Agencia de Emergencias de Andalucía de primera hora de este miércoles, no se han producido nuevas altas. La cifra de altas se mantiene, pues, en 86.

En los distintos hospitales andaluces continúan ingresadas 37 personas, 33 adultos y cuatro niños. Están más graves las nueve personas que permanecen en unidades de cuidados intensivos: cuatro en el hospital Reina Sofía, dos en el de la Cruz Roja y tres en el de San Juan de Dios, todos en Córdoba. En planta permanecen 24 heridos: nueve en el Reina Sofía (entre ellos los cuatro menores), dos en Cruz Roja, seis en Quirón Salud, cinco en San Juan de Dios y dos en Huelva, en el Hospital Infanta Elena.

