Brecha diagnóstica en los centros de salud de Madrid: el acceso al informe del radiólogo depende del hospital

En los últimos años, la prestación de servicios de radiología en la Comunidad de Madrid ha sufrido un progresivo deterioro. Se achaca al déficit de especialistas en diagnóstico por imagen, pero lo cierto es que su reparto es muy desigual. La situación conlleva a la falta de informes, es decir, a la ausencia de interpretación de las exploraciones por parte de estos profesionales. Así lo denuncia la Mesa de Salud del Puente de Vallecas y la Red de Profesionales de Atención Primaria de este distrito, tras realizar una encuesta a 356 médicos de familia. Más del 75% aseguran que no es posible recibir un informe de una radiografía de tórax, ni siquiera mediante solicitud expresa, en el Hospital Infanta Leonor. Tampoco en el Infanta Sofía. Ambos pertenecen a un esquema de colaboración público‑privada en infraestructuras sanitarias creado por Esperanza Aguirre.

Sin embargo, son informadas la totalidad de estas mismas pruebas solicitadas por centros dependientes al Gregorio Marañón, a la Fundación Alcorcón y al Rey Juan Carlos. Preocupan especialmente las radiografías de tórax porque son pruebas de gran importancia clínica que entrañan una mayor dificultad para la interpretación, y en las que se acumulan patologías relevantes como neoplasias primarias, metástasis, neumonías, enfermedades pulmonares crónicas o patologías pleurales.

Las respuestas de los doctores, adscritos a siete direcciones asistenciales y 24 hospitales públicos, se recogen en el análisis Situación de la radiología en Atención Primaria en la Comunidad de Madrid, que se presenta este martes. Ponen de relieve la falta de soluciones por parte de la Consejería de Sanidad y las gerencias de los centros sanitarios para atajar esta problemática. Lamentan las diferencias territoriales dentro de la misma comunidad entre los distintos servicios de radiología, en función de a qué hospital pertenecen o de si están integrados en la Unidad Central de Radiodiagnóstico.

“Algunos han dejado de informar las pruebas solicitadas en Atención Primaria y existen enormes demoras en la realización de ecografías, habiendo externalizado muchas de estas”, resalta el análisis. Lo corrobora Nacho Revuelta, doctor en el centro de salud Rafael Alberti, ubicado en Puente de Vallecas: “El 1 de octubre la Dirección Asistencial Sureste nos comunicó que ya no sería posible solicitar informes de ningún tipo al servicio de radiología de la zona. Más de 100 médicos de familia redactamos una carta para pedir explicaciones, pero no nos han contestado”.

Si bien todas las pruebas de diagnóstico por imagen son valoradas e interpretadas por el doctor del centro de salud que las solicita, el no poder acceder a un informe realizado desde el servicio de radiología tiene consecuencias directas: falta la doble verificación en la que dos personas interpretan la prueba, se pierde el análisis de un especialista. “Merma la seguridad diagnóstica y aumenta nuestra sobrecarga”, resume el presidente de la Sociedad Madrileña de Medicina de Familia y Comunitaria, Alberto Cotillas.

Además, empeora la calidad de la imagen. “Mientras los radiólogos cuentan con equipos de alta resolución, nosotros visualizamos en la pantalla de un ordenador de sobremesa”, indica Revuelta. Deja de existir la posibilidad de consultar una imagen dudosa, por lo que se traslada toda la incertidumbre a los médicos que trabajan en los centros de salud, que no podrán en la mayoría de los casos solicitar una prueba de imagen de alta resolución como un TAC o una resonancia magnética para completar el estudio, según confirma el análisis.

“Se limitan las posibilidades diagnósticas de la Atención Primaria y se demoran los procesos”, comenta Revuelta. Asegura que recibir un informe de una prueba radiológica de columna o partes óseas era la norma hace unos años, pero ahora es prácticamente excepcional en toda la Comunidad de Madrid.

En el Infanta Leonor, ubicado en Villa de Vallecas, no se informa actualmente ninguna prueba de radiología simple, incluyendo las solicitadas de forma urgente, y no existe la posibilidad de que el médico de familia solicite un informe en caso de duda. Los resultados del análisis realizado por la Mesa de Salud del Puente de Vallecas y la Red de Profesionales de Atención Primaria de este distrito dibujan en Madrid una inequidad estructural en el acceso a valoraciones radiológicas entre hospitales y direcciones asistenciales.

Revuelta compara la situación con un mercadillo. “En función de donde reside el ciudadano, está más cerca de un puesto con mejor o peor fruta. El problema es que todos pagan los mismos impuestos y deberían de tener los mismos derechos. Este modelo asistencial es un auténtico caos”, concluye. María José García, representante de la Plataforma por la Sanidad Pública de Villa de Vallecas, insiste en que el desmantelamiento de la sanidad pública es cada vez más latente.

“Estamos absolutamente abandonados. Nos hemos acostumbrado a esperar un año por una ecografía, a recibir radiografías sin informar o ir a una clínica privada para conseguir una mamografía. Si no queremos esta última opción, no nos llaman”, apunta la mujer. Recuerda que en el Hospital Infanta Leonor se ha privatizado la unidad del dolor “y ha salido también a concurso la gestión de las colonoscopias y las pruebas digestivas”.

El último informe sobre déficit de médicos en España, encargado por el Ministerio de Sanidad, mostraba que hacían falta unos 420 radiólogos más para cubrir las necesidades del Sistema Nacional de Salud. Los diagnósticos por imagen son una herramienta cada vez más usada en el país: por encima de 50 millones al año.

Aumenta la presión asistencial

El análisis subraya que la ausencia de emisión de informes radiológicos de las pruebas solicitadas desde Atención Primaria, junto con la imposibilidad de pedir exploraciones complementarias de alta resolución, condiciona de forma significativa la capacidad resolutiva y compromete la seguridad de los pacientes. Revuelta reconoce trabajar con un alto grado de incertidumbre: “Como no está permitido realizar una consulta al especialista, o pregunto a otro compañero del centro de salud o derivo al paciente”.

Esto favorece la repetición innecesaria de pruebas, ya sea por imposibilidad de acceder a resultados previos o por la necesidad de descartar patologías ante la persistencia de la sintomatología, con el consiguiente aumento del consumo de recursos y de la exposición del paciente. “Si la única posibilidad consiste en derivarlo, el diagnóstico se retrasa y la presión asistencial aumenta”, aclara el doctor.

Los retrasos también son notorios en pruebas como la ecografía. Las solicitudes por vía normal tienen una demora que supera los seis meses en la mayoría de los casos. El lugar en el que se realiza esta exploración muestra de nuevo una enorme disparidad. Mientras en algunas direcciones asistenciales, como la Sur o la Oeste, la mayoría se hacen a través del servicio de radiología del hospital de referencia, en otras como la Sureste son derivadas a centros privados o concertados.