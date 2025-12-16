El Gregorio Marañón, pionero en Europa al realizar un trasplante parcial de corazón a un bebé

El Hospital público Universitario Gregorio Marañón ha realizado con éxito el primer trasplante parcial de corazón en Europa a un bebé menor de un año. Mariami, de siete meses, evoluciona favorablemente en la planta de hospitalización tras abandonar la unidad de Cuidados Intensivos, donde solo ha permanecido dos días. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, ha asistido este martes al complejo materno-infantil del centro sanitario para celebrar este hito en la sanidad. “Se trata de un paso gigantesco que va a revolucionar el mundo de los trasplantes”, ha expresado. A su juicio, este logro ha sido posible gracias “a la inquietud, la ilusión y la perseverancia de los profesionales del servicio de Cardiología, un referente nacional en este ámbito”.

La técnica está avalada por la Oficina Regional y la Organización Nacional de Trasplantes. Consiste en implantar solo una parte de este órgano a niños que requieren cirugía de recambio valvular, pero no presentan un fallo del músculo que exija la intervención completa. En la actualidad, estos enfermos pediátricos reciben implantes valvulares fabricados con materiales que no crecen con el cuerpo, lo que les obliga a enfrentarse a varias operaciones a lo largo de su vida para sustituirlos. Con este innovador procedimiento esto se evita, pues estos crecen con el paciente. Por tanto, se prescinde de someter a las personas a nuevas operaciones.

Este caso de especial complejidad ha requerido la combinación de otras dos técnicas en las que el Hospital público Gregorio Marañón también ha sido un centro pionero, en 2018 y 2021, ya que se ha realizado con grupos sanguíneos incompatibles entre donante y receptor, así como una donación en asistolia controlada, por lo que se trata de un triple logro.

Con este avance se verán beneficiados los menores con malformaciones congénitas en las que las válvulas cardíacas no se han formado de manera adecuada, condicionando un mal funcionamiento grave. En España nacen alrededor de 4.000 niños cada año con este tipo de problemas de salud.

Más posibilidades para los pacientes

Además de la ventaja de que el implante crezca, la técnica permitirá un mayor aprovechamiento de las donaciones cardíacas infantiles, que son muy limitadas. Teniendo en cuenta que siempre se priorizará a los niños que necesiten un trasplante total, esta estrategia abre tres nuevos escenarios donde se puede beneficiar a uno o dos menores con un trasplante parcial, dependiendo de las válvulas requeridas.

Se puede utilizar el corazón donado para extraer válvulas si no hay un receptor de trasplante completo de tamaño compatible en ese momento. Si el músculo del órgano donante no funciona bien, pero sus válvulas sí, estas pueden aprovecharse. Cuando un menor requiere un procedimiento completo, pero sus propias válvulas son funcionales, estas también pueden utilizarse a su vez para uno o dos trasplantes parciales en otros receptores.

La consejera Matute ha aprovechado para resaltar el altruismo de los madrileños. “Somos muy solidarios con la donación”, ha expresado antes de poner en valor la generosidad para salvar vidas. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha dado la enhorabuena a los profesionales sanitarios en la red social X antes de manifestar su orgullo por la sanidad pública de Madrid.