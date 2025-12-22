Almeida pasa el rodillo para aprobar los presupuestos con tres enmiendas a la totalidad

Los concejales de Madrid este lunes tenían cita en Cibeles y no han podido seguir en directo el sorteo de la lotería de Navidad. Si a alguien allí le ha tocado algo, o no se ha enterado, o lo ha sabido disimular muy bien. El tono general de las intervenciones ha ido saltando del tedioso y burocrático al acalorado y bronco a lo largo de la sesión más larga del año (más de ocho horas de debate), que ha sido también la última. Una sesión con dos plenos seguidos. El primero, para aprobar los presupuestos municipales para el año que viene, que han salido adelante con la mayoría absoluta del PP y tres enmiendas a la totalidad, una por cada partido de la oposición.

El segundo pleno ha sido para repasar todos los conflictos que han hecho saltar chispas entre los diferentes grupos desde el pasado enero: la falta de vivienda en la ciudad y la subida de los precios ―una casa cuesta de media en Madrid un 55% más de lo que costaba en 2020―, el síndrome posaborto, la sucesión de derrotas en los juzgados que empieza a coleccionar el alcalde José Luis Martínez-Almeida (PP) o el estado de las calles, cada vez más sucias. Como es habitual, Almeida no ha desaprovechado ninguna oportunidad para atacar a la portavoz socialista, Reyes Maroto. Esta vez ha tirado del resultado de las elecciones extremeñas del domingo y del varapalo del PSOE en la región, que han sacado su peor resultado histórico allí, para decir: “La carita de Miguel Ángel Gallardo que se le está quedando”.

En cuanto a las cuentas: no son arriesgadas, no suponen un giro con lo visto en los últimos años de Gobierno de José Luis Martínez-Almeida, sino que son más bien continuistas. La segunda temporada de “las grandes obras de Almeida”, como es habitual ya referirse en Cibeles al soterramiento de la A-5 y del Paseo de la Castellana frente a las Cuatro Torres, y a construir un parque en una gran losa de hormigón sobre la M-30 a la altura del puente de Ventas, que unirán el distrito de Salamanca con el de Ciudad Lineal y que ha disparado el precio de las viviendas de la zona.

Dinero hay para gastar en obras y en muchas más cosas, porque este año se prevé ejecutar 6.578 millones de euros, un 4,8% más que el año pasado. Es la partida más alta de la historia de Madrid. Eso sin contar las empresas autónomas, como la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) o la Empresa Municipal de Transporte (EMT), con la que ascendería hasta los 7.424 millones. Sin embargo, la cantidad destinada a comprar o construir vivienda pública ronda los 88 millones, un pedazo de la tarta menor al 1%. “No tienen ninguna ambición”, ha criticado la concejala socialista Enma López. “Una vergüenza”, ha considerado la concejala de Más Madrid, Sara Ladra, que ha definido el modelo de Almeida como el de la “especulación inmobiliaria, el turismo de lujo de eventos VIP, y los regalos fiscales” a los que más tienen.

Pero no todo ha sido tirarse trastos. También ha habido un consenso de esos que, por desgracia, resultan tan raros de ver en el salón de plenos del Palacio de Cibeles. Ha sido para pactar rendir un homenaje a Roberto Iniesta, fallecido el pasado 10 de diciembre. “Reconocer la labor y la obra de Robe Iniesta tiene que ser una obligación para las administraciones”, ha señalado Carlos Izquierdo, portavoz del PP. Todavía tienen que decidir cuál. Aun así, el PP ha votado en contra porque prefería primero consultar a la familia si estaba de acuerdo con este homenaje.

Su concejala Carla Toscano ha traído de vuelta el debate sobre el síndrome posaborto. Afea al alcalde no aplicar una medida que él mismo aprobó para informar a las mujeres embarazadas sobre las supuestas consecuencias físicas y psicológicas (no respaldadas por la comunidad científica) que provoca abortar. El argumento de Almeida es que los propios servicios jurídicos del Ayuntamiento lo han considerado ilegal, pero para Toscano la explicación va más allá: “Son unos acomplejados y cobardes que tienen pánico a la izquierda“.

El debate más acalorado de este lunes se ha producido por la decisión del Ayuntamiento de Almeida de quitarle el patio a los alumnos del colegio Amadeo Vives, en Aluche, para construir allí una residencia de mayores. Decisión que toman en contra de Más Madrid, PSOE, Vox, los vecinos con hijos en ese centro y la Plataforma de Pensionistas. Todos ellos creen que ese centro puede hacerse en otra parcela libre a poco más de un kilómetro de allí.

Varios vecinos de ese barrio del sur de Madrid han asistido al pleno desde la tribuna de invitados y la concejala de Obras y Equipamientos, Paloma García, ha gastado su turno de intervención dirigiéndose a ellos y no a la bancada de la oposición. “Van a escuchar la verdad de una vez”, ha empezado. “Aquí los únicos que hacemos equipamientos somos el partido popular”, les ha dicho marcando cada palabra con su dedo índice apuntándoles, lo que les ha enfurecido. Han estallado en gritos al ver que su reivindicación no ha sido escuchada y el presidente del pleno, Borja Fanjul, ha acabado echándoles. “Abandonen la tribuna de invitados”, ha dicho 10 veces para tapar el sonido de sus quejas. “Ustedes pueden gritar lo que quieran, pero mientras yo no me calle, nadie les va a oír”, les ha explicado. “Invitados. Eso es lo que enseñan a sus invitados”, ha reprochado Paloma García a la bancada de la izquierda mientras esta se despedía de ellos de pie y con un aplauso.