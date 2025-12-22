El líder del PSOE no gana ni en su pueblo y Vox supera por primera vez a los socialistas en Badajoz ciudad: “Es desolador”

El alcalde de Mérida o el exconsejero de Sanidad de Vara no han entrado en la Asamblea tras la pérdida de 10 escaños

Hay un dato que refleja todo el fracaso del PSOE en las elecciones de Extremadura. Miguel Ángel Gallardo, el candidato socialista, es de Villanueva de la Serena, un municipio de Badajoz de 25.000 vecinos que él mismo ha gobernado —y con cuatro mayorías absolutas— durante 21 años (2003-2024).

En las elecciones de 2023, los socialistas alcanzaron en Villanueva de la Serena el 50,1% de los votos. Uno de cada dos vecinos apostaba por el PSOE —otra vez— y por Guillermo Fernández Vara, que entonces repetía como candidato a la Junta de Extremadura. Dos años después, con Gallardo, con su exalcalde, con su vecino, por primera vez como cabeza de cartel del PSOE para ocupar el sillón presidencial de Mérida, ha cosechado un 30% de los votos en Villanueva de la Serena, 20 puntos menos que hace dos años. Gallardo, incluso, ha sido superado por el PP en su pueblo en más de 1.000 votos (5.117 frente a 4.049).

“Esto es desolador”, cuenta por teléfono Miguel Ángel Morales, socialista y presidente de la Diputación de Cáceres. El PSOE regional ha convocado una reunión de la Ejecutiva en Mérida a las cinco de la tarde donde se prevé su dimisión.

Sin duda, este ha sido el peor resultado de los socialistas en la región, que ya arrastraban también los peores, de 2023, con 28 escaños. Ahora los socialistas han perdido 10 diputados respecto a hace dos años —de 28 a 18—, más de 100.000 votos —de 242.659 a 136.017— y hasta 15 puntos de apoyo —del 39,9% al 25,7%—.

Y un dato más. El PSOE, que ha gobernado aquí 36 de los últimos 42 años, nunca había bajado de un 39% de apoyo, hasta estas elecciones. Es más, la suma del bloque de la derecha (PP-Vox) se ha multiplicado hasta un 60% frente a un 35% que alcanzan juntos PSOE y Unidas por Extremadura.

La sensación interna en la región y entre varios alcaldes consultados —el PSOE tiene la batuta de 211 municipios frente a 138 del PP— es de desolación total. Y casi todas las miradas apuntan a Badajoz, la todopoderosa capital, la ciudad más poblada de Extremadura con 150.000 vecinos.

En Badajoz ciudad, Vox ha superado al PSOE como segunda fuerza. Los socialistas han pasado de un 29,47% de apoyo en 2023 a un 16,61%. Es decir, 10.000 votos menos. Y la ultraderecha se dispara del 12% a casi el 21%. Y se coloca como segunda fuerza. “Voy a esperar al comité de esta tarde y a las declaraciones que haga Gallardo”, cuenta por teléfono la portavoz del PSOE en Badajoz, Silvia González Chaves. El descalabro también se ha producido en la otra gran capital.

En Cáceres, los socialistas han retenido la segunda posición frente a Vox por solo 865 votos. Y de la misma manera en Mérida, la tercera ciudad por habitantes y capital, que es la única gran ciudad que aún conserva el PSOE. Aquí la diferencia con la ultraderecha ha sido de 1.016 votos. El alcalde de Mérida es Antonio Rodríguez Osuna. Consultado por este periódico, Osuna prefiere esperar para hacer valoraciones y remite a la decisión que tomará Gallardo esta misma tarde. Sin embargo, Osuna también se ha visto afectado por estos comicios. Muchos ven a Osuna como una figura al alza por su poder territorial. Su nombre siempre ha sonado como sustituto de Gallardo, en el que caso de que Gallardo fuera condenado por el caso que se le investiga: un presunto enchufe laboral al hermano de Pedro Sánchez en la Diputación de Badajoz. Osuna iba en el puesto número 16 de lista por Badajoz. Pero los socialistas se han quedado 15.

En esta papeleta también se ha quedado fuera otro gran nombre dentro del partido, José María Vergeles, consejero de Sanidad durante dos legislaturas (2015-2019 y 2019-2023). Vergeles se presentó a las primarias frente a Gallardo, pero dio un paso al lado y se retiró antes de las votaciones. Lo mismo ha sucedido en la provincia cacereña, donde el PSOE solo ha conseguido ocho diputados, cuatro menos que en los anteriores comicios. Quien sí se ha mantenido como diputada es Blanca Martín, placentina y presidenta del Parlamento extremeño desde 2015. Martín, eso sí, ha entrado al límite, la última por esta provincia.

