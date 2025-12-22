El Ayuntamiento le “roba” el patio a un colegio de Aluche para construir una residencia de ancianos

El Consistorio había aprobado hasta en cuatro ocasiones colocar el centro de mayores en una parcela vacía de esa misma calle, donde ahora irá una promoción de vivienda de lujo

El Ayuntamiento de Madrid ha tomado una decisión que ha dejado perplejos a los pensionistas de Aluche, preocupados a los alumnos del colegio Amadeo Vives de ese barrio e indignados a sus familias. Los niños de ese centro van a perder su patio de recreo porque el Consistorio construirá allí una residencia de mayores. Los pensionistas de uno de los distritos más envejecidos de Madrid llevan años pidiéndola, sí, pero no ahí, sino en una parcela vacía que hay a un kilómetro andando en esa misma calle. A la Junta de Distrito de Latina no le había parecido mal hasta ahora, porque había votado a favor de hacerlo hasta en cuatro ocasiones. Sin embargo, en ese otro terreno se va a construir una promoción de vivienda privada, con piscina comunitaria, cuyas casas están anunciadas en el portal inmobiliario Idealista por más de medio millón de euros cada una. Aún quedaría suelo libre de sobra para la residencia, en la parte pública de ese terreno, pero el Ayuntamiento ya ha tomado su decisión.

La noticia llegó a los vecinos “de rebote”, explica Rubén González, miembro del AMPA del colegio afectado. Lo descubrieron los pensionistas que llevaban tiempo reclamando al Ayuntamiento que cumpliera su promesa de construir allí una residencia. “Claro que defendemos que haya un centro de mayores, porque son nuestros padres, madres y abuelos y sabemos que lo necesitan, pero no pueden hacerlo a costa de nuestros hijos e hijas”, dice González.

No hay guerra generacional respecto del asunto. Todos están de acuerdo en que la ubicación no debería ser esa. De hecho, el pasado domingo hubo una manifestación en el barrio en la que concurrieron tanto padres de alumnos de ese colegio como personas en edad de jubilación. “Centro de mayores sin robar a los menores”, se cantaba al unísono.

“No podemos perder un terreno público por otro”, señala Ana del Rincón, de 66 años, que es miembro de la Plataforma de Pensionistas, presidenta de la Asociación de Vecinos de Aluche, y que no comprende por qué para saciar una necesidad del distrito de Madrid en el que viven más mayores de 75 años se tiene que perjudicar a los más pequeños. Ella es de las personas que llevan años insistiendo al Ayuntamiento para que construya una residencia de mayores y un centro de día en la parcela de la calle de Camarena 277, lejos del patio del colegio, y consiguió arrancarle el compromiso a la Junta de Distrito de Latina de hacerla allí en 2017, 2019, 2022 y 2024.

Esa parcela está dividida en dos. Una parte es privada, donde se desarrollará la promoción de vivienda, y la otra pública, donde iba a ir en principio la residencia. Del Rincón teme que la parte pública finalmente se utilice para construir, pone como ejemplo, unas pistas de pádel que, aunque sean públicas, estén construidas en el fondo para uso y disfrute de los nuevos vecinos. “Mi opinión es que la constructora ha dicho al Ayuntamiento: ‘¿Cómo me vas a poner aquí una residencia?’, protesta.

Protestas contra la destrucción del patio del colegio Amadeo Vives, situado en el barrio de Aluche, para construir una residencia de ancianos. AFA Amadeo Vives

La delegada de Obras y Equipamientos del Consistorio, Paloma García, defendía este lunes la ubicación. “Los servicios técnicos del distrito llevaron a cabo un estudio preliminar de las dos ubicaciones sugeridas [una es la del patio del colegio y la otra la de la promoción de vivienda privada] para determinar su viabilidad inicial. Las conclusiones fueron que cualquiera de las dos parcelas podía albergar un centro de mayores o de día”, señala.

Sin embargo, explica la delegada, la edificabilidad de la que está lejos del patio del colegio es “más escasa” y solo se podría construir un centro de mayores o un centro de día, no las dos cosas. “Ellos en ningún momento hasta ahora habían hablado de centro de día, aunque llevemos años pidiéndolo”, denuncia Del Rincón. De hecho, en el anteproyecto de los presupuestos municipales solo consta la partida para construir la residencia, no la del centro de día. El argumento que da el Ayuntamiento es que, si quieren las dos cosas, hay que sacrificar el patio del colegio. “Es un timo. Nos están engañando”, añade Del Rincón.

Esta cuestión ha tocado la sensibilidad del barrio. Más de 100 entidades como sindicatos, asociaciones vecinales, partidos políticos o AMPAs han firmado una petición con el título El patio no se toca. En ella piden al Ayuntamiento de Madrid que reconsidere la ubicación para una residencia, dicen, que es muy necesaria. “Es un error eliminar un recurso público necesario como el de nuestro patio”, señalan.

Ese patio no es oficialmente del colegio Amadeo Vives, pero lleva siendo utilizado por él desde hace casi 40 años. De hecho, tanto es así, que la única forma de acceder a esas instalaciones deportivas es a través del propio centro. El colegio tiene otros dos, pero muchos más pequeños. “Los niños perderían un montón de actividades extraescolares, como los juegos escolares, porque no pueden hacerse en otro sitio”, explica Sandra Monzón, que tiene una hija en tercero de primaria y otro niño en infantil. “Hasta tendrían que hacer turnos para salir al recreo porque no van a caber todos”, añade.

En la última Junta de Distrito, los tres partidos de la oposición (Más Madrid, PSOE y Vox) se opusieron a esa decisión del Ayuntamiento. Pedro Barrero, que es el concejal socialista que está llevando el asunto, señala que “no hay razones ni urbanísticas, ni técnicas, ni sociales para construir allí el centro de mayores”. Sobre el porqué del consenso de todos los partidos en este asunto, dice: “Es de sentido común”.