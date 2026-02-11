El presidente del Banco Sabadell alerta que las políticas de “izquierdas” han empeorado el acceso a la vivienda

El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, considera que hace falta un borrón y cuenta nueva con las medidas de acceso a la vivienda en España porque “las políticas que son de izquierdas y que se ponen para solucionar ese problema, no solo no lo solucionan sino que lo agravan”. Oliu señala que el sector sufre un exceso de regulación que provoca un efecto perverso: penaliza a quien quiere usar la vivienda como fuente de ahorro, desincentiva los contratos de alquiler y dispara los precios de venta de los pisos. “Es un problema grave que requiere un reseting, un replanteamiento”, ha dicho Oliu, quien ha insistido en que existe un problema de oferta que colapsa la demanda.

Josep Oliu ha ofrecido este miércoles su conferencia anual en la Cambra de Sabadell, una intervención que ya se ha convertido en una cita fija en la agenda del banquero. La realiza en su ciudad, frente a empresarios y viejos conocidos. Oliu, más suelto que en otros foros, acostumbra a esbozar detalles de la situación del banco, que presentó resultados la semana pasada con un beneficio de 1.775 millones de euros en 2025, y analiza variables del contexto económico.

“En España hemos crecido el doble que en la zona euro, después del covid el crecimiento ha sido persistente”, ha destacado Oliu. Sin embargo, el presidente del Sabadell considera que la economía tiene que sacudirse el plomo que tiene en las alas. Ha aludido a “la falta de mano de obra”, que actúa como un “cuello de botella”, y ha incidido en las dificultades que hay en el mercado inmobiliario, con énfasis en las barreras para tener “acceso a la vivienda asequible”. Oliu ha defendido la teoría de que se ha intervenido demasiado en el mercado, hasta provocar que “quien tiene pisos en alquiler los vende, y los grandes fondos se van”.

Con escasas referencias a la opa hostil que el Sabadell logró salvar, Oliu apenas ha hecho una alusión a su homólogo del BBVA, “mi amigo Carlos Torres”, ha manifestado, y se ha centrado en hablar del “proyecto de futuro” del Sabadell. “El sector bancario está hoy como no lo he visto yo en cuarenta años”, ha valorado.

Oliu ha revelado que la experiencia de Marc Armengol al frente del banco TSB en Reino Unido ha actuado de aval para su nombramiento como nuevo consejero delegado de la entidad vallesana, en sustitución de César González-Bueno. Oliu ha puesto de relieve que el reto es “la transformación tecnológica que tiene que afrontar el banco”. Para esa apuesta se confía en la buena mano de Armengol, de 49 años, que durante los últimos catorce meses ha ejercido de máximo ejecutivo de la filial británica del Sabadell y tuvo un papel protagonista en las negociaciones para vender TSB al Banco Santander. La operación, acordada el verano pasado, se cerró por unos 3.100 millones de euros.

La de este miércoles era la primera aparición pública desde el nombramiento de Marc Armengol. El presidente del Sabadell no suele estar en la presentación de resultados del banco y pese a que esta vez se hizo coincidir con el adiós de González-Bueno, Oliu no rompió su costumbre y tampoco acudió, el viernes, a la convocatoria que se hizo en la sede corporativa de Sant Cugat del Vallès. En un comunicado sí dijo que Armengol “tiene una demostrada capacidad de liderazgo y de gestión, y una amplia experiencia tecnológica”. Un perfil, dijo, que “va a ser muy útil en esta era de disrupción”. Armengol tomará posesión del cargo previsiblemente en mayo, y, este miércoles, el presidente ya le ha mandado un recado: “La primera prioridad es dar impulso a la transformación tecnológica”.

Oliu ha valorado la capacidad de Armengol y ha destacado, también, las aptitudes del nuevo consejero Carles Ventura, que tendrá la tarea de poner orden en la red de sucursales. La revolución tecnológica “tiene que venir acompañada de la cultura de proximidad del banco”, ha puntualizado el presidente.