González Bueno tenía un blindaje de hasta cuatro millones de euros

Banco Sabadell se dispone a pasar página al episodio de la opa con la salida del hasta ahora consejero delegado de la entidad, César González Bueno. Por ahora, solo ha trascendido que su relevo por Marc Armengol, actual máximo responsable de la antigua filial británica TSB, se ha producido “de común acuerdo” y tras hallar el “momento óptimo”, sin más detalles sobre los términos del relevo. En cualquier caso, el contrato de González Bueno estaba blindado con una cantidad que puede alcanzar hasta los cuatro millones de euros, según se desprende del Informe Anual sobre Remuneraciones sobre el año 2024, el último publicado por la entidad.

El Sabadell blindó el contrato del hasta ahora consejero delegado con una “cláusula de no competencia post-contractual” equivalente a dos anualidades de retribución fija en la que ya se computa la parte de aportación anual a planes de previsión social que no tienen la “consideración de beneficios discrecionales de pensión”. Esa cláusula tiene una duración de dos años en dos supuestos: en el que se trata de una decisión de la entidad, “sin que ello obedezca a un incumplimiento o quebrantamiento de los deberes de consejero delegado” o bien a un “cambio de control”, lo cual se refería a que se materializase la fallida opa de BBVA sobre la entidad catalana. Para el resto de supuestos, se fijaba una cláusula de una anualidad y de un año.

Según el informe de remuneraciones de Banco Sabadell, para el año 2025 se había previsto un salario fijo de dos millones de euros de González-Bueno, con aportaciones de 301.000 euros a planes de pensiones que también podrá rescatar. Eso supone que, en caso de cumplirse esa previsión y de no haber acuerdos posteriores a ese documento, se blindó el contrato con una cantidad de entre dos y cuatro millones de euros a cambio de no trabajar para la competencia en los ámbitos de España, Reino Unido y México, donde entonces la entidad tenía presencia. Esa previsión incluía que, como parte de su compromiso con la entidad, González Bueno, destinaría 300.000 euros a la compra de acciones del banco que debía mantener durante cinco años o hasta su salida de la compañía, por lo que podrá rescatarla.

A causa de la opa de BBVA, hasta 27 directivos de la entidad tenían cláusulas de no competencia dos anualidades en el caso que se produjese un cambio de control en la entidad. González Bueno, de 66 años, llegó al Sabadell en 2020 y deja la entidad después de que la opa hostil de BBVA fracasara al no alcanzar ni el 30% de aceptación mínimo que se había impuesto para seguir adelante con la operación.