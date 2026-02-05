El Banco Sabadell releva a César González-Bueno y nombra a Marc Armengol nuevo consejero delegado

El consejero delegado del Banco Sabadell, César González-Bueno, y el presidente de la entidad, Josep Oliu, durante la última junta general extraordinaria de accionistas.

El Banco Sabadell ha decidido relevar a César González-Bueno como máximo responsable ejecutivo de la entidad y ha nombrado, en su lugar, a Marc Armengol, quien hasta ahora pilotaba la antigua filial británica TSB, vendida al Santander. El cambio se produce en un contexto de transformación para el banco catalán, tras dejar atrás la opa hostil que le lanzó el BBVA. La relación entre González-Bueno y el Sabadell se finiquita de mutua voluntad y tras llegar a un acuerdo con Josep Oliu, que seguirá presidiendo la entidad. “Es el momento óptimo” ha informado el Sabadell, en un comunicado.

Josep Oliu ha agradecido públicamente la tarea que ha llevado a cabo quien hasta ahora ha sido su mano derecha: “Los cambios que González-Bueno ha impulsado en la organización, y que han llevado al equipo a alcanzar varios récords históricos de resultados y a multiplicar por más de 12 veces el valor de la acción de Banco Sabadell en cinco años, la mayor revalorización entre las empresas del Ibex en este periodo y la más alta también entre los bancos europeos”.

El presidente del Sabadell ha dedicado varios halagos a González-Bueno: “Ha sido un consejero delegado excepcional, con una habilidad para la ejecución fuera de lo común. Además, siempre ha puesto los intereses del banco por delante de los suyos propios”.

El banco catalán tiene previsto presentar este viernes sus resultados correspondientes al ejercicio 2025. Será en su sede corporativa de Sant Cugat del Vallès (Barcelona), en un acto donde se espera a González-Bueno.

El aún consejero delegado del Sabadell tenía un sueldo de 3,3 millones de euros al año, según los últimos datos conocidos, y correspondientes a 2024. En aquel ejercicio, el presidente Josep Oliu se embolsó 1,9 millones. En mayo de aquel 2024, el BBVA lanzo una opa hostil sobre el Banco Sabadell, que durante meses tuvo a González-Bueno y a Oliu batallando contra las embestidas de la entidad que comanda Carlos Torres.

“Estoy enormemente agradecido por el privilegio de haber podido participar en estos cinco años, que han sido excepcionales”, ha valorado González-Bueno, en una nota publicada por el banco catalán. “Cerramos un ciclo apasionante y exitoso, y es en este contexto en el que debemos plantar las semillas del futuro, aprovechando las extraordinarias oportunidades de transformación que brinda un nuevo salto en la tecnología”, ha abundado.

Marc Armengol será el primer ejecutivo de Banco Sabadell previsiblemente a partir del mes de mayo, una vez celebrada la Junta de Accionistas y recibidas las autorizaciones preceptivas por parte del Banco Central Europeo.