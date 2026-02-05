El Sabadell se pone en manos de Marc Armengol, un viejo conocido con ganas de pasar a la acción

Marc Armengol asume el encargo de ponerse al frente del Banco Sabadell con la entidad navegando viento en popa. Tras superar el temporal que representó el ataque del BBVA en forma de opa hostil, el banco vallesano se ha instalado en una buena onda que, antes de Navidades, incluso llevó la dirección a organizar una megafiesta en el Palau Sant Jordi con más de 9.000 trabajadores. La misión de Armengol es que el ritmo no pare. “Tendrá grandes retos por delante: continuar con los fuertes ritmos de generación de capital del banco, que permiten ofrecer una atractiva rentabilidad por dividendo a los accionistas; mantener y mejorar las dinámicas comerciales, y abordar una nueva etapa de transformación en un contexto de disrupción tecnológica”, ha avanzado Josep Oliu, presidente del banco. César González-Bueno se va, pero Oliu (76 años) se queda. En la fase final de la opa, cuando se hartó de salir en entrevistas, el presidente dijo que le queda cuerda para rato. Para lo que venga por delante, “Armengol está sobradamente preparado”, asegura Oliu.

El nuevo máximo ejecutivo del Sabadell tendrá un par de meses para prepararse, porque su efectiva incorporación al puesto de mando no se producirá hasta el mes de mayo.

“Asumo con mucha ilusión el reto de construir, sobre la base de un modelo de relación con los clientes que es diferencial en la banca española, un negocio rentable que se apalanque en las posibilidades de los datos y la tecnología para ofrecer las mejores soluciones y el mejor servicio para nuestros clientes”, ha manifestado Armengol.

El nuevo consejero delegado se incorporó a Banco Sabadell en el año 2002, y el banco le atribuye una “extensa trayectoria en distintos roles de responsabilidad en las áreas de tecnología, operaciones y organización”. De él se destaca que siempre ha estado “vinculado a proyectos de transformación”. Es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, y posee una especialización en Information Technology por la Universiteit van Amsterdam.

Trabajando para el banco, pasó un tiempo en Estados Unidos, donde lideró la compraventa e integración de entidades en el mercado americano, así como la puesta en marcha de la filial bancaria de Banco Sabadell en México.

Más recientemente, en el año 2018, se instaló en Reino Unido donde, como miembro del Comité de Dirección y responsable de Estrategia, sentó las bases para la transformación que ha convertido a TSB en un banco altamente rentable.

En 2021, fue nombrado Chief Operating Officer de Banco Sabadell, y miembro del Comité de Dirección, cargo que compaginó con el de miembro del Consejo de TSB. En noviembre de 2024, fue nombrado consejero delegado de TSB, “donde ha mejorado la posición competitiva de la filial británica y ha incrementado la positiva contribución de la filial a los resultados del grupo”, valora el Sabadell. Asimismo, Armengol fue una pieza clave en la operación de venta de TSB al Santander en el Reino Unido.

Con él, un catalán vuelve al timón del banco fundado en Sabadell en 1881. Antes de González-Bueno (66 años, Madrid) llevó las riendas de la entidad Jaume Guardiola, que hasta hace poco ha ejercido la presidencia del Cercle d’Economia y que ahora aspira a entrar en la directiva del FC Barcelona, con la candidatura del aspirante a presidente Víctor Font.