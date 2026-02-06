González-Bueno, sobre su relevo al frente del Banco Sabadell: “La iniciativa la tomé yo”

El factor sorpresa ha sido determinante para propiciar la salida de César González-Bueno (Madrid, 65 años) de la cabina de mando de Banco Sabadell después de cinco años pilotando la entidad, y tras un fatigoso último esprint para repeler la opa del BBVA. Este viernes, durante la comparecencia para presentar los resultados de 2025, el aún consejero delegado ha tenido que contestar largo y tendido sobre las causas que han motivado su adiós del banco catalán, justo en época de calma tras haber capeado la ofensiva del banco vasco que preside Carlos Torres. González-Bueno ha señalado que suya fue la decisión de dar un paso atrás. “La iniciativa fue mía”, ha aseverado. Y ha añadido que se la comunicó a Josep Oliu. El presidente del Sabadell, que cumplirá 77 años en abril, reaccionó con “sorpresa” y buscaron causar ese mismo impacto: ambos, y de común acuerdo, anunciaron el relevo este jueves, en vísperas de la presentación de resultados de 2025.

“Me pareció que si no era ahora sería dentro de un año, y dentro de un año suponía un lío. El elemento sorpresa es buenísimo y ahora no se lo esperaba nadie”, ha revelado el máximo ejecutivo del Sabadell. A corto plazo la entidad no contempla más cambios con fusiones o adquisiciones, pero se divisa una montaña rusa de cambios tecnológicos, impulsada por la inteligencia artificial. El nuevo consejero delegado tendrá la misión de sacarle partido sin que nada descarrile.

Oliu no ha estado presente en el acto que se ha celebrado este viernes en Sant Cugat del Vallès (Barcelona), pero González-Bueno ha asegurado que todo lo que ha ocurrido en las últimas horas es fruto de un acuerdo “amistoso” y hasta “cariñoso”. “Me voy agradecido, feliz, satisfecho e ilusionado con mi futuro”. Más allá de revelar que es un hombre con “muchas aficiones” y de dar por seguro que no se empleará en nada que tenga que ver con el negocio de la banca en España, González-Bueno dice que no sale de un fuego para caer en otras brasas. “No tengo nada, me voy porque creo que es el momento. Las cosas, si surgen, surgirán”, ha dicho. “De momento voy a seguir absolutamente centrado en mis tareas”, ha dicho González Bueno, pero su mandato está en tiempo de descuento, porque la incorporación de Marc Armengol (Montcada i Reixac, Barcelona. 49 años) como nuevo consejero delegado se ha fijado para el mes de mayo.

Según explica González-Bueno, el buen rollo que dice tener con Oliu les ha llevado, incluso, a pactar el nombre de su sustituto: “Teníamos claro que Marc era el sucesor”. Marc Armengol viene de comandar TSB, el negocio británico del Sabadell que fue traspasado al Banco Santander el pasado verano.

El actual consejero delegado no ha revelado en qué momento germinó la idea de ceder el testigo, ni si las tensiones de la opa fueron un acicate. “Durante la opa no pensamos en otra cosa más que en ganar”, ha dicho. Con su marcha, reivindica que al final se ha visto que toda la artillería que usó el Sabadell para repeler el ataque del BBVA “no era para guardar el puesto”. Si se va con pena, González-Bueno lo disimula: “Estoy encantado, feliz, he dado todo lo que tenía dentro y el banco me tratado con cariño. Es un momento fantástico”, ha dicho.