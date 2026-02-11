Athletic – Real Sociedad: horario y dónde ver la semifinal de la Copa del Rey

Los leones se miden a los donostiarras este miércoles en San Mamés, mientras que la vuelta se disputará el 4 de marzo en Anoeta

El Athletic Club recibe este miércoles en San Mamés a una Real Sociedad que va como un tiro: es el único equipo de LaLiga que no ha perdido en 2026. Su nuevo entrenador, Pellegrino Matarazzo, le ha cambiado la cara al equipo txuri urdin, que ha pasado de estar en puestos de descenso a competir por Europa. El Athletic por su parte no atraviesa su mejor momento, aunque su última victoria ante el Levante le ha dado aire respecto a los puestos de descenso. En los derbis de esta temporada la Real se impuso en Anoeta por 3-2 y en San Mamés el encuentro terminó 1-1.

Dónde ver las semifinales de la Copa del Rey

Todos los partidos se podrán seguir a través de La1 y Movistar Plus.