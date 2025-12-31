Los bares y restaurantes más relevantes de 2025 en Cataluña

Mesa puesta en el nuevo restaurante Sagarra de Barcelona, recuperado por el Grup Confiteria con el interiorismo que tenía el local en los años ochenta.

Un año más, Cataluña ha destacado por su buena gastronomía, con nuevas aperturas de restaurantes, reconocimientos de sus elaboraciones, premios a sus cocineros y más estrellados en la constelación Michelin, que, a pesar de los pesares, sigue siendo la guía que más en cuenta tienen los profesionales del sector. Han abierto restaurantes con propuestas internacionales, con la cocina italiana y la asiática siguiendo en la delantera, pero cabe destacar que el giro hacia la tradición se ha notado, y mucho, con el rescate de bares y bodegas antiguas y la apertura de restaurantes de cocina catalana, especialmente en Barcelona. Un repaso a lo más relevante del año, donde también se encuentran algunos de los mejores nuevos restaurantes.

Después de años inmersos en empaparnos de todo lo de fuera, atraídos por nuevas técnicas de cocina, alimentos lejanos, elaboraciones exóticas e incluso utensilios ajenos, parece que hay cierto recogimiento en la restauración, donde todas las tendencias se absorben con frenesí. En el último año, son muchos los nuevos proyectos que se han encargado de ensalzar los guisos tradicionales, el tapeo más clásico y los locales con personalidad oriunda como la manera más contemporánea de disfrutar de una comida fuera de casa, donde cada vez se cocina menos, prueba de ellos son los lineales de platos preparados en los supermercados, la gran tendencia puertas adentro.

En Barcelona, ha destacado el Bar Canyí, abierto por los cocineros de Slow&Low a finales de 2024, como un bareto moderno, informal y con buena cocina; o de Casa Fiero, el nuevo proyecto de los fundadores de Maleducat, donde tomar fideos a la cazuela y platos de chup-chup. Además, el Bar Bocata, que hace bandera de la tortilla de patatas, los macarrones y los guisos con productos locales, lugar de moda de juventud e influenciadores -que hace pocos días recibió la visita hasta de Rosalia-, ha anunciado que abrirá a prinicipios de año el segundo local, con la misma intención de que la gente joven ame su cultura culinaria por encima de todo.

Els fideus a la cassola de Casa Fiero. DOMI MASSE

Este año también ha estado marcado por el rescate de bodegas y bares de toda la vida, como la Bodega Gol con el cocinero Roger Solé en los fogones; la Bodega Manolo en el barrio de Gràcia, salvada de la jubilación de sus dueños; la Bodega Nulles en Sagrada Familia, reabierta por los propietarios del Quimet de Gràcia, o el Bar Casi, también en este barrio, que dos hermanos, Esteve y Martí Cañas, de 20 y 21 años, han decidido que no se puede perder.

Más lugares emblemáticos, y de cocina local, han tenido la fortuna de revivir este 2025, como es el caso de La Font del Gat, el merendero popular de Montjuïc que vuelve a ser una terraza preciosa para comer al aire libre; el bar Mundial del Born, donde zamparse pescado y marisco a precios razonables; el Sagarra del Raval, un clásico del barrio que ha recuperado todo el carisma de los años setenta. Todos estos estrenos tienen la firma del Grup Confiteria, que se ha especializado en mantener el espíritu de la ciudad a través de los bares y restaurantes que han marcado su historia. Ya no buscan, les llaman para que vayan al rescate de locales que cierran.

Sandwich crujiente de oreja de cerdo de La Cort del Mos de Palamós. massimiliano minocri

Una llamada de auxilio también recibió Rafa Serra, propietario de la agencia de viajes Temps d’Oci y que ya salvó la histórica librería Quera, en la calle Petritxol, del cierre añadiéndole un restaurante para balancear las cuentas. En este caso venía de la Llibreria Sant Jordi, en la calle Ferran, que también temía por su cierre. La fórmula de sostenerlo con un proyecto de restauración ha sido otra vez su amparo y abrió puertas hace unas semanas con los responsables de Bodega La Palma como socios, que también llevan el restaurante Bellafila, donde le dan una vuelta a la cocina catalana.

Lo mismo hacen en otros establecimientos de la ciudad, como en Franca, donde con un punto de sofisticación no pierden la esencia de la propia cultura gastronómica, la llaman cocina catalana inventada. También ha abierto Fonda Balmes, un homenaje al fallecido Fermí Puig, gran defensor de la cocina catalana. Además, este año ha arrancado Finorri, un restaurante refinado con cocina catalana en el barrio Gótico; y Melós, el nuevo establecimiento del cocinero Miquel Pardo, que lleva ocho años en la ciudad con Cruix.

La ensalada de escudella del restaurante Franca de Barcelona.

Más allá de Barcelona, también han destacado aperturas de restaurantes que hacen gala del recetario tradicional, con más o menos modernización, como pueden ser La Cort del Mos, en Palamós, con dos cocineros al frente que han sido nombrados los mejores del año en el Gastronomic Forum Barcelona; Fontané, el nuevo proyecto de los hermanos Roca en el hotel Esperit Roca, que mira hacia el futuro con los platos del pasado, como también pasa en su bar de platillos y vinos llamado VII, en Girona; o el restaurante AlKostat del Mar, la versión marinera de Jordi Vilà en Begur, que abre solo en temporada de calor.

Atención a las nuevas charcuterías

De esta tendencia a los orígenes, contextualizados con técnicas y sabores contemporáneos, también cabe destacar nuevas aperturas que tienen mucho que ver con la charcutería. En Ultrapaninos Marín convierten el bocadillo en una exquisitez con panes y embutidos de elaboración propia. Lo mismo pasa en el flamante Pamb, del cocinero mediático Marc Ribas, un lugar donde comer emparedados a la catalana, con embutidos caseros e incluso guisos; o en Provisions Gresca, la nueva tienda de Rafa Peña donde vende la mayoría de productos y elaboraciones que usa en su aclamado restaurante Gresca.

La terrina caliente de oca con salsa de hígado, pera y nueces del restaurante Fontané, en el Hotel Esperit Roca. Gianluca Battista

Esta recuperación de lo que es propio no significa que baje la pasión por comer cosas de otros lares. La cocina italiana y la asiática siguen muy presentes en Barcelona con nuevas propuestas. De Italia se ha intensificado el furor por la focaccia, con la Focacceria Balmes o Panninaro, pero también destaca la llegada de restaurantes más especializados por regiones, como el toscano Osteria Borbotta, de los mismos dueños que Bronzo, donde se centran en recetas sicilianas. Además, Algrano Bistro, con sus pastas artesanas, ha abierto un segundo local en la calle Casp, mientras que Numero 10 hará las delicias de los fans de Maradona y el grupo Big Mamma ha aterrizado en la ciudad con dos propuestas, Gloria Osteria y Circolo Popolare.

De la inabarcable Asia también hay novedades. La moda de la barbacoa coreana ha llevado nuevos locales como Gyojasang Korean Kitchen & Bar y la persistencia del ramen ha propiciado que la cadena familiar Ippudo abra su primer local en España en Barcelona en la calle Diputació. El kebab también se lleva, con propuestas más limpias y de calidad, como son Bien Kebab o Kevabrö. Pero este año toca hablar del modelo de restaurante omakase. Después de una reforma, Fukamura ha reabierto con una barra para siete comensales donde el chef decide lo que sirve, algo parecido es Jara, con dos hermanos chilenos detrás, que dan a su sushi un toque más internacional. Quien también ha anunciado cambios es Uribou, que parece que va a reducir mucho más su propuesta en n nuevo local. Se lleva lo pequeño.

El bacalao del restaurante Eldelmar, de los hermanos Torres y Pantea Group.

En cambio, dos restaurantes pequeños y consolidados han decidido ampliar sus comedores. Se trata de Bisavis, que se ha trasladado a la calle Bruc, y de Direkte, que ha dejado el pequeño local del Mercado de la Boquería para ampliar su barra y capacidad en la calle París. Como muestra el libro Una òpera gastronòmica (Ara), escrito por Marc Casanovas, sobre la vida del restaurador Ramon Cabau, este mercado otrora de referencia, pasa ahora por sus horas más bajas, convertido en una reserva de turistas. Parece que quién le está sustituyendo como mercado en el centro es el de Santa Caterina. Allí ha abierto recientemente Super, de los hermanos Colombo, y es la apuesta del siguiente restaurante de los hermanos Torres junto a Pantea Group, con su local más asequible, que abrirá principios de 2026. Parada Torres llegará después del éxito de Eldelmar, uno de los nuevos restaurantes del reformado Port Olímpic, con un Balcón Gastronómico que reúne también los nuevos Nuara, Kresala, Tribut, Superlocal o El Cangrejo Loco.

En el universo estrellado, que tiene mucha importancia en Cataluña, la última gala dejó seis nuevas estrellas. Enigma, de Albert Adrià, consiguió la segunda (un reconocimiento muy esperado dentro del sector), mientras que MontBar y Aleia también. Fuera de Barcelona, en Bellvís (Lleida), La Boscana también celebró las dos estrellas. Se estrenaron con una Kamikaze y Scapar. De esta manera, Cataluña sigue siendo la comunidad con más estrellas en España, confirmando que la generación de elBulli todavía da guerra. De hecho, Disfrutar se ha sumado a El Celler de Can Roca como restaurante que tiene un año de lista de espera, después de posicionarse en 2024 como el mejor del mundo en la lista The World’s Best 50 Restaurants.

Albert Adrià en el restaurante Enigma en febrero de 2023. Albert Garcia

Para finalizar este retrato anual de bares y restaurantes hay que hablar de las cafeterías de especialidad, que realmente están cambiando el panorama cafetero. Si anteriormente hablábamos de la invasión del brunch, ahora toca hacerlo de este tipo de cafeterías, con café de calidad recién tostado, donde también ofrecen bocadillos y bollería en un ambiente moderno y lleno de extranjeros, ya sean expats o turistas. En el último año han abierto la cafetería Jaç, en la avenida Diagonal; Sip Coffee Roasters en Pintor Fortuny; o Origo Bakery, que también tiene panadería, en la Ronda Sant Pau. Por otro lado, Hidden Café ha reabierto en el local de la clásica Granja Vendrell de la calle Girona. En cuestión de café, el de calidad va ganando terreno.