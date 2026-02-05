Última hora de la actualidad política, en directo | El PSOE carga contra el PP por el caso de acoso del alcalde de Móstoles: “Nosotros actuamos, el PP encubre”
Manuela Bergerot, líder de Más Madrid, reclama la dimisión del Manuel Bautista | Francisco Salazar, denunciado por acoso sexual en el PSOE, comparece en la comisión del Senado del ‘caso Koldo’
El PSOE ha reaccionado esta mañana a la publicación por EL PAÍS del caso de acoso sexual y laboral por parte del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, a una concejala de esta localidad madrileña, a quien el PP madrileño no amparó. “Nosotros actuamos de inmediato. El Partido Popular hace justo lo contrario: encubre”, afirma el PSOE en un mensaje en X, en el que intenta marcar diferencias con los populares. También la líder de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha cargado contra los populares y ha exigido la dimisión del regidor. El caso coincide este jueves con la comparecencia en el Senado de quien fuera uno de los más cercanos colaboradores de Pedro Sánchez, Francisco Salazar, expulsado del PSOE tras desvelarse acusaciones de acoso sexual contra él que el partido no investigó. Salazar declara en la comisión del Senado sobre el caso Koldo a tres días de las elecciones en Aragón.
El líder del PSOE de Móstoles pide la dimisión del alcalde de Móstoles y de Ayuso por “encubrirle”
Alex Martín, secretario general del PSOE Móstoles, ha pedido en su cuenta de X la dimisión del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, acusado de acoso por una exconcejala de su partido, y también de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y los líderes del PP de Madrid por no amparar a la denunciante. “Manuel Bautista y los 'encubridores' Ayuso, [Alfonso] Serrano y [Ana] Millán deben dimitir de manera inmediata. Les hemos escuchado decir tantas barbaridades estos meses… que nada justifica que estén un minuto más en el cargo”. También dice que Bautista “no puede seguir ni un minuto más como alcalde”.
Martín acusa a Ayuso y “sus fontaneros [en referencia a Serrano y Millán]” de “librar a Bautista” al intentar tapar el caso y de “encubrimiento culpable”. “Ayuso encubrió. Ayuso abandonó a la víctima. Ayuso protegió a su alcalde. Desde Nevenka, el PP no ha cambiado su forma de actuar. Deben dimitir ya”, añade en redes.
Bergerot (Más Madrid) reclama la dimisión del alcalde de Móstoles por la acusación de acoso
Manuela Bergerot, portavoz de Más Madrid en la Asamblea, ha pedido la dimisión del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista y exige responsabilidades a Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Serrano (número dos de la presidenta) y Ana Millán por encubrir el caso de acoso sexual y laboral del regidor. “La denuncia por acoso sexual y laboral contra Manuel Bautista es gravísima. El alcalde de Móstoles debe dimitir y quienes le encubrieron desde el Partido Popular de Madrid deben asumir responsabilidades políticas. Toda mi solidaridad con la edil víctima de ataques machistas”, ha escrito en su cuenta de X. Esta mañana se celebra la primera Asamblea del año en la Comunidad de Madrid, en la que también va a participar Ayuso.
El delegado del Gobierno en Madrid reprocha al PP su “cinismo” por ocultar el caso de acoso del alcalde de Móstoles
El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha reprochado al PP su “cinismo” por haber pasado meses criticando al PSOE por su mala gestión del caso de acoso sexual de Francisco Salazar a compañeras del partido cuando ahora los populares “han tratado de ocultar” el caso de acoso del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, a una exconcejala del partido, publicado por EL PAÍS.
En un mensaje en X, Martín califica de “gravísima” la acusación publicada por EL PAÍS y exige que los “aludidos” den explicaciones “serias y detalladas” ante un caso que “se ha tratado de ocultar”. “Les hemos escuchado decir tantas cosas estos meses… Cuánto cinismo, ¡qué horror!”, exclama, reclamando “firmeza máxima frente a la violencia machista y frente a quienes la amparan”.
La comisión del ‘caso Koldo’ del Senado interroga este jueves a Paco Salazar
La comisión de investigación del Senado sobre el caso Koldo interrogará este jueves al exdirigente socialista Paco Salazar, denunciado internamente en el PSOE por presuntos casos de acoso sexual y actitudes machistas. Su comparecencia, a las 10.00, coincide con la recta final de la campaña electoral de Aragón.
El interrogatorio del exdirigente socialista, que renunció a sus cargos en la Ejecutiva del PSOE y a su puesto de coordinador institucional de la Presidencia del Gobierno al trascender las denuncias, se reunió con la candidata socialista en Aragón, Pilar Alegría, después de que se conocieran las denuncias internas por presunto acoso sexual contra él.
El PP, que afirma que cita a Salazar en la comisión Koldo para que “rinda cuentas por su papel en la trama corrupta del sanchismo”. “El sanchismo es machismo, corrupción, encubrimiento de delitos, tráfico de influencias y abuso de poder. Y uno de los máximos exponentes de ello es Paco Salazar”, afirma el PP, que critica sus “comportamientos intolerables” con mujeres de su entorno laboral y el hecho de que el PSOE metiera “en un cajón” las denuncias. (EP)
El PSOE carga contra el PP por el caso de acoso del alcalde de Móstoles: “Nosotros actuamos, el PP encubre”
El PSOE ha reaccionado esta mañana a la publicación por EL PAÍS del caso de acoso sexual y laboral por parte del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, a una concejala de esta localidad madrileña, a quien el PP madrileño no amparó. “Nosotros actuamos de inmediato. El Partido Popular hace justo lo contrario: encubre”, afirma el PSOE en un mensaje en X, en el que intenta marcar diferencias con los populares. “No somos iguales. Si aplicaran su propio listón, deberían dimitir todos, incluido el alcalde de Móstoles”, reclama el partido socialista.
En el PSOE se produjo un caso similar, con Francisco Salazar, que fue un colaborador muy estrecho de Pedro Sánchez. Las denuncias de compañeras de acoso sexual y laboral precipitaron su salida del partido el pasado mes de julio, pero luego la formación no le dio ninguna prioridad a su resolución.
Buenos días. Arrancamos la narración de la actualidad política de este jueves, penúltimo día de la campaña de las elecciones autonómicas de Aragón de este domingo. Acuden a la región los líderes de la derecha, Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal.
Además, este jueves comparece en el Senado Francisco Salazar, que fue uno de los máximos colaboradores de Pedro Sánchez en Moncloa y en el PSOE, que fue acusado de acoso sexual por excompañeras del partido, declara en la comisión del caso Koldo en el Senado. Las denuncias internas fueron soslayadas durante meses por el partido.
Su declaración coincide con la publicación de un caso similar en el PP, la denuncia de una exconcejala contra el alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, que el partido también intentó ocultar.
