Última hora de la actualidad política, en directo | El PSOE carga contra el PP por el caso de acoso del alcalde de Móstoles: “Nosotros actuamos, el PP encubre”

Manuel Bautista, junto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, en una imagen de archivo.

Manuela Bergerot, líder de Más Madrid, reclama la dimisión del Manuel Bautista | Francisco Salazar, denunciado por acoso sexual en el PSOE, comparece en la comisión del Senado del ‘caso Koldo’

El PSOE ha reaccionado esta mañana a la publicación por EL PAÍS del caso de acoso sexual y laboral por parte del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, a una concejala de esta localidad madrileña, a quien el PP madrileño no amparó. “Nosotros actuamos de inmediato. El Partido Popular hace justo lo contrario: encubre”, afirma el PSOE en un mensaje en X, en el que intenta marcar diferencias con los populares. También la líder de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha cargado contra los populares y ha exigido la dimisión del regidor. El caso coincide este jueves con la comparecencia en el Senado de quien fuera uno de los más cercanos colaboradores de Pedro Sánchez, Francisco Salazar, expulsado del PSOE tras desvelarse acusaciones de acoso sexual contra él que el partido no investigó. Salazar declara en la comisión del Senado sobre el caso Koldo a tres días de las elecciones en Aragón.