El alcalde de Móstoles atribuye la acusación por acoso a una venganza política: “Ella quería ser teniente de alcalde”

Manuel Bautista, del PP, defiende su inocencia en una rueda de prensa en el Ayuntamiento de la localidad y rechaza dimitir porque el relato de la edil “no se adecua a la realidad” y “no sabe de qué se tiene que defender”

“No sé de qué me tengo que defender”. Esas han sido las palabras del alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, del PP, después de que este diario revelara las denuncias de una concejala del propio partido en ese municipio por el acoso sexual y laboral que sufrió a manos del regidor y que el Partido Popular de la Comunidad de Madrid encubrió. Rodeado de todo el equipo de gobierno, en una rueda de prensa convocada a última hora después de afirmar que no daría declaraciones, Bautista se ha dirigido a “los vecinos de Móstoles y a la opinión pública” y ha insinuado que estas acusaciones son para dañar su imagen y que la edil tenía aspiraciones de escalar puestos en el Ayuntamiento y, al no concederle lo que quería, empezaron los “desacuerdos, desavenencias internas y quejas que posteriormente derivaron en los escritos que hoy se están utilizando para construir un relato que no se corresponde con la realidad”. No piensa dimitir y nadie le ha pedido que lo haga porque “no hay una acusación como tal” y una información periodística “no es suficiente para que se tome una decisión”.

Así ha empezado su comparecencia, que no ha llegado a los 15 minutos de duración: “Lo primero que quiero dejar claro es algo muy sencillo: cuando una persona ocupa una responsabilidad pública y es conocida, está expuesta a intentos de dañar su imagen, pero debe prevalecer, y lo pongo claramente encima de la mesa, la presunción de inocencia”. Bautista introducía así la primera insinuación, en consonancia con las palabras de la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, que en la Asamblea ha hablado de “caso fabricado” para hacer daño al PP.

El regidor ha convocado a la rueda de prensa a todo el equipo de gobierno para escenificar un PP unido y ha colocado a los concejales uno a uno detrás de él, regios. Bautista ha entrado a la rueda de prensa sonriendo y con actitud ligera, y ha mantenido el relato del Partido Popular: que la concejala sí envío un escrito, pero no mencionó el acoso sexual, solo el laboral. “En el documento no se mencionaba ningún tipo de acoso ni de abuso sexual”, ha dicho al inicio de su comparecencia. Alfonso Serrano, Ayuso y Alberto Núñez Feijóo han repetido versiones similares de la misma idea a lo largo de la mañana.

Bautista ha asegurado que en la reunión con Serrano y Ana Millán, las dos figuras fuertes del gobierno de la Comunidad que pidieron a la edil que no denunciara ni contara nada, “se preguntó a la persona, a la concejal, expresamente, si se trataba de algún tipo de acoso o abuso sexual, y la respuesta fue clara, no”.

Es entonces cuando ha insinuado una posible venganza por parte de la edil al no obtener el puesto que quería: “Quiero añadir un contexto que considero muy importante para entender lo ocurrido”. Según el relato de Bautista, antes y después de las elecciones de 2023, “se produjeron numerosas conversaciones internas durante la elaboración de la lista electoral” para decidir cómo diseñarían el gobierno municipal. En ese momento, ha seguido, la concejal del PP “manifestó su interés por asumir mayores funciones políticas, llegando a plantear la posibilidad de ser primera teniente de alcalde o, en caso contrario, no presentarse al pleno de investidura, lo que habría hecho caer el acuerdo alcanzado con VOX”. Bautista ha aludido a los concejales que le arropaban, porque, dice, todos eran conscientes de la situación.

Y ha seguido con el relato: “Una vez celebradas las elecciones, se le comunicó que no iba a ser ni vicealcaldesa ni primera teniente de alcalde, y se le ofreció dirigir una concejalía de gran importancia, como la de Nuevas Tecnologías, en régimen de dedicación exclusiva. Ella rechazó esa opción, manifestando que, si no era primera teniente de alcalde, no sería concejal a tiempo completo y optaría por regresar a su puesto de trabajo con compatibilidad”.

Para el alcalde, ese es el motivo por que el que empezaron los “desacuerdos, desavenencias internas y quejas” y por el que después la edil envió los escritos al partido: “Hoy se están utilizando para construir un relato que no se corresponde con la realidad”. Bautista ha insistido en más de una ocasión, como también ha hecho el PP de Madrid, en que la mención a acoso sexual es una “sorpresa” porque ellos solo eran conocedores de quejas por “discriminaciones laborales”. “Esta persona remitió entre ocho y nueve correos electrónicos a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, trasladando distintas quejas. En ninguno de ellos, salvo en el último y a través de su abogado, apareció una acusación de acoso sexual”, ha defendido.

Durante la campaña electoral para las elecciones de 2023, fue el propio Bautista, que después se convertiría en alcalde, quien le pidió que formara parte del camino electoral, a su lado, porque necesitaba a alguien “altamente formado”, con capacidad de trabajo y experiencia en gestión de equipos. Que la había visto trabajar y que era justo lo que necesitaba en su campaña. Ahora dice que era ella quien tenía aspiraciones políticas dentro del Consistorio y que él “no sabe de qué se tiene que defender”. También insinúa que estas declaraciones aparecen ahora, “en un contexto político muy concreto”: “Cada uno que saque sus propias conclusiones”.

La oposición pide en bloque la dimisión de Bautista, que se ha mostrado extrañado a la pregunta si prevé hacerlo o asumir responsabilidades, porque él no tiene pensado hacer y porque nadie se lo ha pedido:“Nadie de mi partido ni ninguno de mis concejales me ha pedido que dimita, porque no existe una acusación como tal. Es decir, la vía judicial no se ha explorado y, en la vía del Comité de Derechos y Garantías, el caso está archivado. Por tanto, una información periodística no es suficiente para que se tome ninguna decisión”. Tampoco valora convocar un pleno extraordinario para dar cuenta de las acusaciones, una petición que han hecho este jueves el resto de grupos municipales.