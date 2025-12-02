Feijóo, sobre si Sánchez aguantará hasta 2027 tras el paquete de medidas prometido a Junts: “Eso no depende de él”

Apenas unos minutos después de que Pedro Sánchez anunciase un nuevo paquete de medidas para reconducir su relación con Junts, Alberto Núñez Feijóo atendía a los medios de comunicación de Madrid a la entrada de un desayuno informativo. El líder del PP no ha dicho palabra sobre las nuevas promesas del presidente del Gobierno a la formación de Carles Puigdemont, aunque sí ha valorado si ese movimiento permitirá o no a Sánchez continuar hasta 2027, cuando están previstas las elecciones generales. “Eso no depende de él”, ha expresado lacónico el jefe de la oposición que, sin embargo, ha puesto el foco en el cerco judicial a los exdirigentes del PSOE. El jefe del Ejecutivo ha dicho en RTVE que “desde el punto de vista personal, [Ábalos] era un gran desconocido”, a lo que Feijóo ha espetado: “Que Sánchez diga que Ábalos es un desconocido acredita su hipocresía”. En paralelo, este martes, el Partido Popular ha anunciado que cita a declarar en la comisión del caso Koldo en el Senado a Francisca Muñoz, la esposa del ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán, señalada en el último informe de la Unidad Central Operativa (UCO).

Las medidas brindadas por Sánchez a Junts, que se aprobarán este martes en Consejo de Ministros, llegan después de un fin de semana en el que la formación de Puigdemont ha cerrado de un portazo la puerta a una moción de censura instrumental ofrecida por Feijóo sin ambages el viernes. El líder del PP incluso pidió a la patronal catalana que presionara a los posconvergentes hacia esa vía. El paso dado por el presidente del Gobierno este martes, cuatro días después de la visita de Feijóo a Barcelona, ha consistido en ofrecer dos entrevistas consecutivas a Rac1 y al canal catalán de RTVE en las que ha anunciado medidas que buscan recoser su vínculo con el partido de Puigdemont. “Sánchez quiere hoy comprar más tiempo con un nuevo cheque en blanco a Junts”, ha indicado al respecto la portavoz en el Senado, Alicia García, tras las palabras de Feijóo.

La senadora del PP ha convocado una rueda de prensa para anunciar nuevas comparecencias en la comisión de investigación del caso Koldo en el Senado, donde la formación tiene mayoría absoluta. Porque el Partido Popular continúa, y arrecia, la ofensiva parlamentaria en torno a los casos judiciales que rodean al PSOE. Tanto Feijóo como otros dirigentes del PP han salido en tromba a desdeñar las declaraciones de Sánchez en la entrevista ofrecida en el canal catalán de TVE, donde el presidente ha asegurado que “tenía confianza política” en el exministro socialista José Luis Ábalos, pero que era un “desconocido desde el punto de vista personal”.

“Que Sánchez diga que Ábalos es un desconocido acredita su hipocresía. Ábalos es el arquitecto de la era Sánchez, sin él no dejaría de ser un concejal del Ayuntamiento de Madrid en la oposición”, ha aseverado Feijóo a su llegada a un desayuno informativo ofrecido por La Razón en Madrid este martes. “Decir que no conoce a Ábalos o Cerdán es como si yo digo que no sé quién es Tellado. Acabará queriéndonos convencer de que no conoce ni a su mujer ni a su hermano”, ha añadido después el líder del PP en un mensaje en X. “Todo lo que ha negado Sánchez se ha convertido en una verdad judicial, si hoy lo ha vuelto a negar, es probable que se convierta en verdad judicial. Nos hemos acostumbrado a tener el presidente menos creíble y más corrupto de la democracia”, ha abundado Feijóo ante la prensa.

Nuevas comparecencias en la comisión del ‘caso Koldo’

En el Senado, el PP alarga la lista de comparecientes de la comisión de investigación del caso Koldo. Este lunes, el secretario general del partido, Miguel Tellado, ya avanzó que Cerdán tendrá que acudir nuevamente el próximo 17 de diciembre. Y este martes han sumado la citación de la esposa del ex secretario de Organización del PSOE. Francisca Muñoz deberá responder al interrogatorio de los senadores en la Cámara alta el próximo 15 de diciembre. “Tendrá que explicar cómo gastaba la tarjeta premium”, ha dicho la portavoz del PP en el Senado, Alicia García.

Los populares ponen además el foco en la esposa del presidente del Gobierno, Begoña Gómez. Pues el PP también ha solicitado que acuda a la comisión de investigación del caso Koldo el próximo 10 diciembre el exvicerrector de la Complutense Juan Carlos Doadrio, que supervisó la creación de la cátedra de Transformación Social Competitiva que dirigió Gomez. Y, el día 11, el empresario Juan Carlos Barrabés, que también ha declarado en la causa que instruye el juez Peinado contra la esposa de Sánchez.