La inflación en México da un giro insospechado y se desacelera a 3,72% en la primera quincena de diciembre

La inflación subyacente, que determina los aumentos de precio en el largo plazo, sigue estando muy por encima de las metas del Banco de México

El aumento de precios en el país ha dado un nuevo giro. En la primera quincena de diciembre, la inflación en México se ha desacelerado y se ubicó en 3,72% a tasa anual, un movimiento que ha quedado muy por debajo de las expectativas de los analistas financieros, quienes vaticinaban que el aumento generalizado de precios se disparara al final de año.

De acuerdo con el reporte publicado este martes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) muestra un incremento de 0,17% respecto al mes de noviembre. Si bien, el aumento de precios continúa, lo ha hecho de modo más moderado.

Se trata de una sorpresa para buena parte de los expertos financieros. La más reciente encuesta de expectativas de Citi, esperaba que la tasa de inflación en el país superara el 3,90% en la última recta del año, subiendo por lo menos diez décimas de punto porcentual desde el 3,80% reportado por el Inegi al finalizar el mes anterior. Aunque se trata de décimas porcentuales, el comportamiento de la inflación sigue determinando el futuro de la economía mexicana en el corto y mediano plazo.

La inflación subyacente, que determina la trayectoria de la inflación general en el mediano y largo plazo, se ubicó en 4,34% a tasa anual, con un incremento de 0,31% en la última quincena, muy por encima de los objetivos del Banco de México (Banxico), quien ha establecido su meta en un rango de 3% por encima o por debajo de este límite. Las mercancías muestran un incremento a tasa anual del 4,29%, mientras que los servicios se elevaron un 4,88% respecto al año pasado.

En tanto, la inflación no subyacente, que incluye las tarifas del Gobierno y reguladas, disminuyó 0,30% en la última quincena, ubicándose en 1,71% a tasa anual. Dentro de este índice, los precios de frutas y verduras cayeron 1,54%, mientras que los de energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno ascendieron 0,21%.

El transporte aéreo fue el producto que más subió de precio durante la primera quincena de diciembre y fue el insumo con mayor incidencia en la inflación generalizada, con un aumento quincenal de 38,25%. Los productos que muestran mayores incrementos en este periodo fueron el tomate verde con un alza de 0,69%, los servicios turísticos en paquete con incrementos de 9,02%, el azúcar y la leche, con aumentos de 3,36% y 0,83% respectivamente.

En contraste, los bienes que mostraron un descenso de precio fueron la calabacita, con una baja en la última quincena de 10,62%, el chile serrano, con descensos de 7,80% y la papaya, con un incremento de 6,58%.

El banco central mexicano decidió recortar en 25 puntos base la tasa de interés el pasado 18 de diciembre, colocando los tipos de referencia a un nivel de 7%, continuando en la senda menos restrictiva que comenzó en marzo de 2024. Para el último trimestre de 2025, Banxico estima que la inflación general será de 3,7%, un ajuste realizado en la última parte del año desde el 3,3% que pronosticaron en febrero de este año.