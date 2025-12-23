Fallece a los 94 años el director de teatro Francesc Nel.lo, uno de los personajes más amables y apreciados de la escena catalana

El director teatral barcelonés Francesc Nel.lo, uno de los personajes más amables y apreciados de la escena catalana, ha fallecido a los 94 años. El artista era también padre del saxofonista Dani Nel.lo, el escritor y traductor David Nel.lo y el geógrafo, urbanista y político Oriol Nel.lo. Francesc Nel.lo i German, parte de la historia del teatro catalán moderno, no solo como director sino como dramaturgo, escenógrafo, traductor y maestro, era una de esas personas inhabituales de las que todo el mundo tiene buena opinión y despertaba un aprecio y hasta un cariño unánime. Nadie que haya tenido la suerte de conocerlo, de trabajar con él o de ser su alumno en el Institut del Teatre, como quien firma estas líneas, dejará de sentir al conocer la noticia de su fallecimiento una enorme tristeza mezclada con un gran agradecimiento por su generosidad y el trato afable y benévolo que siempre dispensó en cualquier ocasión. Era un hombre bueno y es imposible no esbozar una sonrisa melancólica al recordarlo alto, elegante, bien plantado, con su cabello y su bigote blancos y mirándote con tanta humanidad detrás de sus gafas.

Francesc Nel.lo, que destacó sobre todo en la época dorada de las compañías independientes y la recuperación y reconstrucción del teatro catalán en los estertores del franquismo y con el regreso de la democracia, era hijo del conocido dibujante y escenógrafo Francesc Nel.lo i Ventosa. No obstante el antecedente, él, como recordaba Guillem-Jordi Graells en una glosa a raíz del homenaje que el Institut del Teatre le dedicó en sus 91 años, comenzó por estudiar filosofía y orientarse hacia la escritura, publicando en 1958 la colección de cuentos, La pell i la magrana. Pronto, sin embargo, le atrajo el teatro y estudió en la Escola d’Art Dramàtic Adrià Gual, donde hizo los pinitos de actor y director y se encontró con la mayoría de los nombres que iban a renovar el panorama escénico del país, gente como Ricard Salvat, Fabià Puigserver, Josep Montanyès, Hermann Bonnín, Feliu Formosa o Josep Anton Codina.

Con Formosa creó el grupo Gil Vicente y luego con Fabià, en 1966, el Grup de Teatre Independent (GTI), con el que en 1967 estrenó en el Teatre de ll’Aliança del Poble Nou una adaptación de Les noces de Fígaro de Beumarchais que en 1989 el Teatre Lliure montó de nuevo con dirección de Puigserver y la traducción del propio Nel.lo. Con el GTI dirigió otros espectáculos como Els diàlegs de Ruzzante, Els baixos fonts, o La nau. Con la sección infantil del GTI, L’Òliba, dirigió varios montajes que establecieron un modelo nuevo de teatro para niños: La comèdia de l’olla, El metge a garrotades, la farsa de metre Pathelin o la tan exitosa Guillem Tell.

Nel.lo fue uno de los profesionales reclutados por Bonnín desde 1971 para su refundación del Institut del Teatre, donde fue profesor de interpretación hasta que se jubiló y donde dirigió numerosos talleres. En su glosa, Graells destacaba que en esos talleres donde velaron armas varias generaciones de actores y actrices muy reconocidos nunca había gritos ni broncas, a diferencia de en los de otros grandes directores. La verdad, era imposible hacer enfadar y sacar de quicio a Nel.lo, que cuando te ponías estupendo simplemente se bajaba un poco las gafas, te miraba y se limitaba a arrugar el entrecejo pensativo y pedirte con calma que le explicaras el problema, con lo que las aguas volvían siempre a su cauce.

Francesc Nel.lo dirigió espectáculos como El señor Puntila y su criado Matti, de Brecht, participó en el mítico Grec del 76 codirigiendo un O’Casey, Roses roges per a mi, e hizo de asesor del mismo Bonnín cuando este dirigió el Centre Dramàtic de la Generalitat, donde hizo un Peer Gynt. Entre sus montajes figuran también Tot educant Rita, Espectres, o varias sesiones del ciclo Paraula de poeta en el Lliure, como la dedicada a Blai Bonet.

Graells también recordaba una faceta de Nel.lo que tiende a olvidarse, la de su participación en el nacimiento y desarrollo de la televisión en catalán, primero en el circuito catalán de TVE donde hizo de guionista y adaptador de obras catalanas y de coordinador de programas infantiles y juveniles (a quien firma le dio la impagable oportunidad de hacer de oso mediano en una Rinxols d’or junto a Manel Dueso y Oriol Genís, cuyas carreras progresaron mucho más). En TV3 hizo de realizador en la grabación de conciertos de música clásica, un mundo que conocía bien pues dirigió obra lírica en el Liceo y había hecho montajes con la Òpera de Cambra de Joventuts Musical.

“Su muerte representa la pérdida de uno de los maestros del teatro catalán contemporáneo, un creador comprometido con la transmisión del lenguaje escénico y la construcción de un público crítico y sensibilizado con las artes dramáticas”, ha expresado la familia en un comunicado. El funeral por Francesc Nel.lo será el 24 a las 9.15 horas en el tanatorio de Sant Gervasi, el velatorio tendrá lugar hoy a partir de las 5 de la tarde.