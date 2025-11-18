La trama recelaba de los gastos de la esposa de Cerdán: “A Paqui la conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés. Gastar y gastar. Ya les vale”

El informe de la UCO localiza un cruce de mensajes de WhatsApp entre Antxon Alonso, presunto socio junto al exsecretario de organización del PSOE de la empresa Servinabar, y su mujer Karmele Atuxa

El juez Leopoldo Puente ha levantado ese martes el secreto del sumario del caso que investiga la presunta trama de corrupción que afecta a los dos últimos secretarios de organización del PSOE, Santos Cerdán y José Luis Ábalos. El magistrado Puente se apoya en un nuevo informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil que apunta a que el 75% de los beneficios de la empresa Servinabar —propiedad de Joseba Antxon Alonso y vinculada por los investigadores a Cerdán— provenían de Acciona. Considera que la mercantil que cotiza en el Ibex-35 pagaba un 2% de a la empresa navarra de Antxon Alonso por cada obra que obtenían de forma irregular. La Guardia Civil ha identificado al menos tres contratos.

Más información Cerdán usó la tarjeta bancaria de una empresa clave de la trama hasta el día antes de la detención de Koldo García

En la página 195 de este informe de la UCO se hace hincapié también en el presunto conocimiento que tenía la mujer de Cerdán, Francisca Muñoz Cano, conocida como Paqui, de la trama. La Guardia Civil ha localizado una conversación de WhatsApp entre el empresario Antxon Alonso y su mujer Karmele Atutxa. La conversación data del 9 de septiembre de 2021. En ella se desprende “cierta preocupación”, según describe el instituto armado, por los “gastos desmedidos” en los que habría estado incurriendo la mujer de Cerdán. Esta es la transcripción literal. Habla Karmele Atutxa:

−La Paqui. Que la conocen todas las vendedoras de El Corte Inglés.

E insiste: “Gastar y gastar. Y restaurantes fin de semana sí y otro también. Ya les vale. Todos de lo bueno, lo mejor. Eso no es plan. Y encima no son nada discretos. La tenéis que coger entre los dos y hablarle claro”. Antxon responde: “Hemos quedado en pararlo”.

Este periódico se ha puesto en contacto con la mujer de Cerdán, pero no ha contestado a ninguna pregunta. La Guardia Civil también apunta a cómo tenía guardado el empresario Antxon a la mujer de Cerdán en la agenda del móvil: “Paqui mujer Santi”. ¿A qué gastos se refieren en esta conversación? El informe de la UCO habla de 33.574 euros en gastos que estarían vinculados a una tarjeta de crédito que presuntamente habrían usado Cerdán y su mujer. En esta tarjeta se registró el primer pago el 20 de diciembre de 2021 y fue utilizada por última vez el 19 de febrero de 2024. El informe detalla un gasto de 7.470 euros en el restaurante Sazadón, ubicado a tan solo 170 metros de la casa de Cerdán y su mujer en Madrid. 1.795 euros durante un viaje en Ibiza. Y, entre otros, 204 euros en un restaurante de Sevilla.