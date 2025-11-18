La UCO apunta que Cerdán actuó de “enlace” con Acciona a cambio de un 2% en mordidas por el amaño de obra pública

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil apunta que el ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán actuó como “enlace” entre las empresas constructoras y el Ministerio de Transportes para lograr mordidas del 2% por el amaño de obra pública. Los investigadores explican que el 75% de los beneficios de la empresa Servinabar —propiedad de Joseba Antxon Alonso y vinculada a Cerdán— provenían de Acciona y que esta mercantil pagaba un porcentaje a la empresa navarra por cada obra que obtenían de forma irregular. El instituto armado ha identificado al menos tres obras amañadas.

La Guardia Civil considera que Cerdán, en prisión preventiva desde el pasado 30 de junio, gestionaba el cobro de mordidas, parte de las cuales terminaban redundando en beneficios para el exministro de Transportes José Luis Ábalos y el que fuera asesor ministerial Koldo García, ambos imputados en el Tribunal Supremo. El último informe que la UCO ha entregado al juez, de 227 páginas, ahonda en el funcionamiento de la trama y en cómo se benefició de ella Cerdán y su entorno. El documento recoge que el exdirigente socialista usó para gastos particulares una tarjeta de crédito de la empresa Servinabar; que esta pagó el alquiler para él de dos casas en Madrid una vez que este fue nombrado secretario de Coordinación Territorial del PSOE; y que la compañía navarra tuvo a sueldo a la esposa, la hermana y el cuñado de Cerdán.

Tras recibir ese documento policial, el juez Puente decidió abrir una pieza separada, declararla secreta y ordenar varios registros en empresas de la trama, entre ellas, en las sedes de Bilbao y Madrid de la constructora Acciona y en el domicilio del exdirector de Construcción de la compañía, Justo Vicente Pelegrini. Este martes, el instructor ha levantado el secreto, ha imputado a Pelegrini y a dos antiguos subordinados suyos y ha levantado el secreto para dar traslado del informe de la UCO a las acusaciones y las defensas.

En el auto por el que Puente acordó los registros, notificado también este martes, el magistrado explica que Acciona Construcción y Servinabar 2000 “podrían haberse concertado, con la decisiva participación de terceras personas, en la ilícita consecución de adjuicaciones de obra pública”. El juez hace suyos los argumentos de la UCO y de la Fiscalía Anticorrupción y cree que fue relevante el triángulo compuesto por Antxon Alonso, Cerdán y Pelegrini. Los investigadores relacionan a Cerdán con la empresa Servinabar porque encontraron un contrato privado en el registro del garaje del empresario que, si bien no se llegó a elevar a público mediante notario, entregaba el 45% de las participaciones de la empresa al ex secretario de Organización socialista.

El modus operandi, según describe el auto del Supremo, consistía en adjudiciar a Acciona Construcción obras que “se lograrían a cambio de indebidos pagos” a Servinabar que redundaban en el beneficio de Antxon Alonso y Cerdán, a quien la UCO sitúa como el “enlace” entre las constructoras y el Ministerio de Transportes. El juez indica que “igualmente” en estos beneficios económicos “participarían” Koldo y Ábalos que entonces estaban en el Ministerio de Transportes.

Los agentes relacionan esta “operativa común” con obras en Logroño, Sevilla y Sant Feliú de Llobregat. Para estos trabajos se firmó un primer “memorándum de entendimiento”, ante el inicio del expediente para la adjudicación de la obra, que después se rubricó con un contrato de prestación de servicios por el que cada obra adjudicada a Acciona suponía para Servinabar el 2% neto del importe de la adjudicación.

La colaboración entre ambas empresas se gestó en 2015 y fue fraguando en reuniones entre Pelegrini y Antxon Alonso, a las que, al menos en una ocasión, se incorporó también Cerdán. Los participantes de estos encuentros adoptaban “medidas de seguridad” como apagar los teléfonos móviles durante las reuniones; el uso de aplicaciones de mensajería instantánea como Threema para garantizar “una mayor privacidad y anonimato”; y se comunicaban con notas manuscritas mostradas en la pantalla durante videoconferencias. AL menos en una ocasión, Cerdán, Pelegrini y Alonso se reunieron en un piso previamente alquilado por la empresa de este último.