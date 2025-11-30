El banquillo de los acusados del ‘caso Pujol’: toda una familia y diez empresarios

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, a su llegada a la inauguración de las celebraciones oficiales de la Diada, el pasado 11 de septiembre.

El ‘expresident’, juzgado a sus 95 años, afronta una petición de pena de nueve años de prisión. Sus siete hijos se enfrentan a solicitudes de entre ocho y 29

Ya está en marcha el juicio que, tras más de 10 años de pesquisas policiales y judiciales, decidirá hasta qué punto quedan manchados los 23 años de poder en Cataluña de Jordi Pujol, genio y figura de la política catalana tras haber fundado Convergència Democràtica (desaparecida tras el escándalo), gobernado la Generalitat y haber llegado a condicionar la política española. La presencia del expresident en el banquillo de los acusados pende de un hilo a causa de su estado de salud, que los forenses consideran demasiado delicado para asistir a Madrid. Sí lo ocuparán sus siete hijos, que afrontan peticiones de penas de cárcel que van desde los ocho a los 29 años. Junto a ellos se sientan empresarios que habrían participado en el engrandecimiento de la fortuna familiar en Andorra, cuyo origen Pujol explica por la cesión extratestamentaria de su padre, Florenci. En conjunto, un banco ocupado por 19 acusados: los ocho miembros del clan Pujol, la exesposa del primogénito y 10 empresarios.

Jordi Pujol Soley

Penas: asociación ilícita (4 años) y blanqueo de capitales (5)

La Fiscalía Anticorrupción inicia su escrito de calificaciones con una reproducción del comunicado con el que en 2014 Jordi Pujol confesó tener una fortuna en el extranjero que escapó al fisco durante décadas y que él siempre ha explicado que era fruto de una deixa —donación— de su padre ajena a la herencia para garantizar su futuro en el caso de problemas con su carrera política.

El expresidente de la Generalitat Jordi Pujol, en un acto en Sant Miquel de Cuixà, en Codalet (Francia), en agosto pasado. David Borrat (EFE)

El juicio debe dilucidar si fue tejida una red clientelar para beneficio de su familia y empresarios afines basada en el supuesto cobro de comisiones a partir de las obras públicas que licitaban los diferentes gobiernos de Convergència. Según la acusación del ministerio fiscal, Jordi Pujol, junto a su fallecida esposa Marta Ferrusola, dirigió las actuaciones y recibió parte de esos fondos. Cuando ha podido, Pujol ha negado su participación en ninguna trama corrupta, si bien en 2022 dejó una frase que abre un mar de dudas en el resto de su círculo más íntimo: “Pondría la mano en el fuego por gran parte de mi familia”. Con 95 años, sus achaques ponen en duda su presencia en el juicio.

Jordi Pujol Ferrusola

Penas: asociación ilícita (4 años), blanqueo de capitales (5), falsificación de documento mercantil (3), contra la Hacienda Pública (15) y de frustración de la ejecución (2)

Si el patriarca Jordi Pujol es la cabeza política del caso, su hijo mayor, Jordi Pujol Ferrusola, es el que figura en todas las madejas que forman parte de las investigaciones. Es quien se enfrenta a la mayor pena. La Fiscalía lo sitúa, junto a su exesposa Mercè Gironès y su hermano Josep, como el gestor de “los beneficios” de las actividades y quien gestiona los fondos que después se distribuían al resto de su familia. Su examante Victoria Álvarez —llamada como testigo por la defensa de Júnior— fue la primera en llevar a los tribunales en 2012 al primogénito y la que puso a la policía en la pista de las actuaciones de la familia tras explicárselas en un restaurante a la que fue la presidenta de PP en Cataluña, Alicia Sánchez-Camacho.

Jordi Pujol Ferrusola, en una fotografía de 2016 a su llegada a la Audiencia Nacional. Santi Burgos

Júnior se enfrenta a 29 años de cárcel por cinco delitos, que se habrían desarrollado a través de empresas que facturaban a otras compañías vinculadas a la trama por supuestos servicios que iban desde la ingeniería hasta la industria fotovoltaica o la construcción, además de la consecución de concesiones públicas. Según las pesquisas, las sociedades facturaban a empresas que se habían adjudicado contratos públicos millonarios con las administraciones gobernadas por Convergència: Copisa, Comapa, Isolux o Grupo Emte, entre otras.

La acusación considera que desde las cuentas bancarias en Andorra de Pujol Ferrusola y Gironés se reintegraron más de seis millones de euros y más de cuatro millones de dólares, además de transferencias con destino “desconocido”. De la pena solicitada, cinco años son por delitos fiscales, al considerar que tanto él como su esposa utilizaron empresas para pagar por el impuesto de sociedades lo que en realidad eran ganancias patrimoniales que se debían declarar en el impuesto de la renta. Se le reclaman más de seis millones de euros dejados de declarar entre 2007 y 2012.

Mercè Gironès

Penas: asociación ilícita (4 años), blanqueo de capitales (5), falsificación de documento mercantil (3), contra la Hacienda Pública (3) y de frustración de la ejecución (2)

La esposa del primogénito de los Pujol hasta su separación en 2014 jugó también, a ojos de la Fiscalía, el papel de fundadora/directora de la asociación ilícita que formó la familia para obtener recursos desde su rol en las empresas en las que participaba accionarialmente con su marido y con quien se dividía funciones. Mercè Gironès cobraba por el cargo de administradora de las sociedades, mientras que las retribuciones de Josep Pujol a las sociedades —sin empleados salvo una— dependían de las facturas que giraba a las sociedades por prestación de servicios.

Josep Pujol Ferrusola

Penas: asociación ilícita (3 años), blanqueo de capitales (5), falsificación de documento mercantil (3) y contra la Hacienda Pública (3)

Es la tercera persona que se encarga de gestionar los beneficios de las operaciones, según la Fiscalía. Su escrito final le acusa de haber defraudado a Hacienda por no declarar ingresos y de haber amañado bajo la sombra de un crédito de otro de los acusados (Jorge Barrigón) movimientos de capitales que le permitieron elevar su patrimonio sin declararlo. En todo caso, el tercero de los hijos siempre ha defendido que sus ingresos obedecen a su trabajo desde joven, después de fundar la consultora Europraxis, que vendió a Indra para convertirse en uno de sus ejecutivos.

Josep Pujol Ferrusola, el hijo mediano del expresidente de la Generalitat. KIKE PARA

Pere Pujol Ferrusola

Penas: asociación ilícita (3 años) y blanqueo de capitales (5)

También acusado por las cuentas en Andorra, Pere Pujol ha sido quien más ha orillado, además de su hermano Júnior, la Generalitat, para la que elaboró informes sobre medio ambiente (para la construcción de parques eólicos), su especialidad como ingeniero agrónomo.

Oriol Pujol Ferrusola

Penas: asociación ilícita (3 años) y blanqueo de capitales (5)

Su participación en el caso, como la mayor parte de sus hermanos, se reduce a su titularidad en cuentas bancarias andorranas. Oriol Pujol fue el único de la familia que decidió hacer carrera política, ocupando cargos en la Administración catalana y en ocasiones presente en las quinielas para relevar a su padre, aunque descartado por el caso de las adjudicaciones amañadas de estaciones de ITV, por el que fue condenado. En los últimos años se ha convertido en el portavoz de su padre, como ha dejado de manifiesto en las últimas semanas, en relación con lo achaques del expresident.

Oriol Pujol atiende a los medios para explicar el estado de salud de su padre tras su hospitalización, el 17 de noviembre. EFE

Marta Pujol Ferrusola

Penas: asociación ilícita (3 años) y blanqueo de capitales (5)

Las cuentas en Andorra y la acusación de ser miembro de una trama son los motivos que le sientan en el banquillo, como a la mayoría de sus hermanos que no participaron en la gestión de la fortuna familiar. Arquitecta de formación, recibió por parte de la Generalitat seis encargos por adjudicación directa.

Mireia Pujol se dirige a declarar a la Audiencia Nacional a declarar en 2023.

Mireia Pujol Ferrusola

Penas: asociación ilícita (3 años) y blanqueo de capitales (5)

La segunda más joven del clan se dedicó a la danza clásica y después a la fisioterapia tras empezar a estudiar Periodismo. En 2015 regularizó un millón de euros que tenía en una cuenta no declarada de Andorra, justo el motivo por el que ahora se sienta en el banquillo. Del pequeño Estado pirenaico había sacado antes 157.000 euros en efectivo en 2011.

Oleguer Pujol Ferrusola

Penas: asociación ilícita (3 años) y blanqueo de capitales (5)

El benjamín de los Pujol también aparece en el caso por su nombre en cuentas de Andorra. Su carrera ha estado alejada de la política y de la sombra de la familia Pujol, puesto que tras estudiar Empresariales se fue a vivir a Estados Unidos y después a Londres, donde trabajó como analista para Morgan Stanley. El caso Pujol le cogió ya en Barcelona, el 23 de octubre de 2014, cuando fue detenido justo antes de que fuera a salir de su casa para llevar a los niños al colegio. Admitía un patrimonio de 10 millones de euros, además de propiedades.

Oleguer Pujol, en una fotografía tomada en 2016. G. BATTISTA

Gustavo Buesa Ibáñez

Penas: blanqueo de capitales (3 años) y falsificación de documento mercantil (2)

Administrador de la sociedad GBI Serveis, pagó una factura a Imisa, coparticipada por Jordi Pujol Ferrusola y Mercè Gironès, de 243.000 euros por el asesoramiento de un centro de tratamiento de residuos en el municipio mexicano de Ecaptepec. Asimismo, la sociedad se encargó supuestamente de localizar otros emplazamientos y encontrar socios locales para la inversión. La investigación considera que no consta acreditada la prestación de servicios ni pagos remitidos a Jordi Pujol Ferrusola y Mercè Gironès.

El empresario Gustavo Buesa, durante su comparecencia en el Parlament en 2016.

Josep Mayola Comadira

Penas: blanqueo de capitales (3 años) y falsificación de documento mercantil (2)

Administrador de Linx Inversions, supuestamente contrató a Josep Pujol Ferrusola para encontrar compradores para su sociedad Gestió i Recuperació de Terrenys (Girt). Esa sociedad, en la que también participó Buesa, reclamó después a la Generalitat un permiso para la eliminación de residuos en Tivissa (Tarragona). En todo caso, la Fiscalía recela de los ingresos recibidos por Jordi Pujol Ferrusola y su entonces esposa por aquella operación. Se le acusa, junto a Buesa, de establecer un sistema para hacer llegar importantes cantidades de dinero a Pujol Ferrusola cuando sus cuentas estaban bloqueadas, en plena investigación judicial.

Alejandro Guerrero Kandler

Penas: blanqueo de capitales (3 años) y falsificación de documento mercantil (2)

Su acusación procede de las facturas pagadas a Imisa, por importe de 1,5 millones de euros, por su intermediación en la adquisición en 2007 de algunos solares para la promoción inmobiliaria en la plaza de Europa de L’Hospitalet de Llobregat, una de las zonas en desarrollo en Barcelona en las que participó la Generalitat.

Luis Delso Heras

Penas: blanqueo de capitales (3 años) y falsificación de documento mercantil (2)

El antiguo propietario de la consultoría de ingeniería Isolux, que también se vio salpicado en la trama Gürtel, consta como acusado en el caso Pujol por los pagos realizados por su empresa a Josep Pujol en distintas operaciones, algunas por asesoramiento en México y Gabón, en cuyas facturas no constaba ninguna prestación de servicio. Especial referencia se produce en el caso de una empresa intermedia que pagó a Imisa sin razón acreditada 697.174 euros, en una transacción ordenada por Isolux, que sí mantenía relación con ella.

Luis Delso, expresidente de Isolux Corsán, en 2016, antes de ser destituido. Pablo Monge

Carles Sumarroca i Claverol

Penas: blanqueo de capitales (3 años) y falsificación de documento mercantil (2)

El vicepresidente de Emte, miembro de una de las familias que fundaron Convergència Democràtica, es el consejero delegado de Entorn Enginyeria i Serveis, que pagó una factura de 13.197 euros en 2003. En su escrito final, Anticorrupción recuerda que esa sociedad se vio beneficiada por tres concursos públicos por más de 190.000 euros dos años antes cuando Oriol Pujol era secretario de Industria de la Generalitat. Asimismo están acreditados otros pagos, entre otras cuestiones por una eventual implantación en México.

Josep Cornadó Mateu

Penas: blanqueo de capitales (3 años) y falsificación de documento mercantil (2)

Constan en la causa varios pagos de Copisa, constructora de la que era presidente y accionista Josep Cornadó, a Josep Pujol Ferrusola por los pagos realizados en una sociedad por la compra de un club de golf en Ronda, la venta de plantas solares en Ciudad Real y un proyecto para ampliar una refinería en Cartagena, además de la venta, por parte de Mercè Gironès, de unos terrenos en Palamòs. En la instrucción, el empresario aseguró que el primogénito de los Pujol ofreció una intermediación en la fase preliminar del contacto con las empresas, en la que él nunca habría participado, sino uno de sus ejecutivos, y que no existieron contratos por escrito.

Carles Vilarrubí

Penas: blanqueo de capitales (3 años) y falsificación de documento mercantil (2)

El empresario, conocido por ser el chófer del padre de Pujol cuando este era todavía un candidato a presidir la Generalitat, giró cuantiosas facturas a través de dos de sus sociedades a Josep Pujol Ferrusola. Una de las operaciones tenía como foco la entrada en el capital del restaurante Torre del Remei y otra la búsqueda de terrenos en Girona y Lleida para la celebración de competiciones de hípica.

Carles Vilarrubí, durante la comisión en el Parlament del 'caso Pujol', en 2022, EFE

Francesc Robert Ribes

Penas: blanqueo de capitales (3 años) y falsificación de documento mercantil (2)

Su participación en el caso está relacionada con la puesta a disposición de Josep Pujol Ferrusola de cuentas corrientes en Andorra. Estas eran de la sociedad británica Angels Business & Financial Corporation y estaban en la oficina del Banco Sabadell de Andorra. Esos fondos eran utilizados como puentes para hacer transferencias fuera de Andorra, con el supuesto objetivo de ocultar movimiento de dinero. Francesc Robert Ribes también constituyó la garantía para determinados créditos que iban a parar a Hispart y Altraforma, empresas vinculadas a Convergència y condenadas por su vinculación en el caso Palau de la Música.

Bernardo Domínguez Cerecedes

Penas: blanqueo de capitales (3 años) y falsificación de documento mercantil (2)

Su padre dejó un par de créditos a Jordi Pujol Ferrusola. Uno era de seis millones de euros y a devolver en seis años, con una condición: la cesión del 20% de los beneficios conseguidos con ese dinero. La Fiscalía sospecha, sin embargo, que Domínguez Cerecedes facilitó instrumentos financieros para desviar fondos a México, donde se convirtió en el “gestor de los intereses” del mayor de los hermanos Pujol y le aportaba fondos cuando sus cuentas bancarias estaban bloqueadas a causa de la instrucción judicial.

José Barrigón Lafita

Penas: blanqueo de capitales (3 años) y falsificación de documento mercantil (2)

Socio de Cat Helicòpters, está acusado de simular un supuesto préstamo y su posterior devolución para intentar encubrir el origen de 900.000 de euros existentes en una cuenta bancaria de Andorra de Josep Pujol.