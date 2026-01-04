Una fascinación no resuelta
Hay en los aviones de combate como el de la imagen (un Rafale, para los curiosos) una belleza incómoda, una perfección indecente, una delicadeza que no pide permiso. Los miro como a ciertos insectos: con una mezcla de afinidad y recelo. No solo son hermosos en el sentido decorativo, sino en el funcional. Todo en ellos parece responder a una lógica implacable, a una economía extrema de medios. Nada sobra ni nada falta. Cada línea, cada pliegue del fuselaje, cada uno de sus accidentes, nos trae a la memoria las alas de una libélula o el cuerpo segmentado de un escarabajo: formas afinadas por una presión constante, como si la evolución hubiera ido descartando durante siglos cualquier mueca inútil.
Esa semejanza con los insectos no es casual. Ambos pertenecen al reino de lo eficiente. Los insectos no buscan agradar, sino sobrevivir. Los aviones de combate atraviesan el aire como dípteros perspicaces, desafiando la gravedad con la arrogancia del acero, pero del acero biológico. En vuelo, no parecen máquinas, sino organismos en tensión, preparados para reaccionar en una fracción de segundo. Hay algo hipnótico en esa concentración absoluta.
Pero ahí es, precisamente, donde surge el rechazo. Porque esa perfección no es inocente. La misma elegancia que me atrae es la que les permite matar sin necesidad de ver el rostro de las víctimas. El crimen como mera ecuación. Quizá por eso la fascinación no se resuelve. Se queda suspendida, como el avión en el aire, terrible y admirable a la vez. Un bicho de metal que, sin pertenecer a la naturaleza, la imita con una fidelidad estremecedora.
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo
¿Quieres añadir otro usuario a tu suscripción?
Si continúas leyendo en este dispositivo, no se podrá leer en el otro.Flecha
Tu suscripción se está usando en otro dispositivo y solo puedes acceder a EL PAÍS desde un dispositivo a la vez.
Si quieres compartir tu cuenta, cambia tu suscripción a la modalidad Premium, así podrás añadir otro usuario. Cada uno accederá con su propia cuenta de email, lo que os permitirá personalizar vuestra experiencia en EL PAÍS.
¿Tienes una suscripción de empresa? Accede aquí para contratar más cuentas.
En el caso de no saber quién está usando tu cuenta, te recomendamos cambiar tu contraseña aquí.
Si decides continuar compartiendo tu cuenta, este mensaje se mostrará en tu dispositivo y en el de la otra persona que está usando tu cuenta de forma indefinida, afectando a tu experiencia de lectura. Puedes consultar aquí los términos y condiciones de la suscripción digital.
Sobre la firma
Más información
Archivado En
Últimas noticias
Trump captura a Maduro y toma el control de Venezuela: ¿y ahora qué?
La Reserva Federal afronta un año decisivo para su independencia ante los ataques de Trump
El ladrillo vuelve a hincharse: seis comunidades registran ya precios más elevados que antes de la burbuja
Las interrupciones en el empleo de las mujeres persisten pese a la equiparación de las bajas paternales con las maternales
Lo más visto
- Última hora del ataque de Estados Unidos a Venezuela, en directo | Maduro, encarcelado en Brooklyn tras su captura en Caracas
- La Delta Force, la unidad de élite del ejército estadounidense que ha capturado a Maduro
- La lotería perdida y hallada de Villamanín
- La primera imagen de Maduro detenido y los bombardeos de Estados Unidos en Venezuela
- El ataque de EE UU en Venezuela abre una nueva época de intervenciones en América Latina