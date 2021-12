6

Fue durante su primer viaje a España, en 2001, cuando a Gabal Rachid Breh le diagnosticaron celiaquía. Hoy periodista de la RADS TV con 25 años, padecer esta dolencia en el contexto en el que vive es un calvario. "Cuando iba a España con el programa Vacaciones en Paz, regresaba mejor, con más peso, me desarrollaba. Llegaba con 21 kilos y volvía con 26", asegura. "Aquí en los campamentos, iba para atrás. Me fastidia que chiquillos de meses con esta dolencia van a vivir el mismo proceso que yo porque no pueden salir para recibir ayuda".