El nuevo desafío de los jefes: reilusionar a los equipos

Los últimos meses han sido un carrusel de emociones. Puede que ahora sintamos hastío o aburrimiento. Pero la vida sigue y las organizaciones se enfrentan a un reto claro: reilusionar a los equipos. Es decir, orientarse hacia el futuro con esperanza y optimismo. Si estuviéramos navegando, equivaldría a imaginar cómo va a ser el destino al que queremos llegar y cómo disfrutar de la travesía. Veamos algunas habilidades que ayudan a conseguirlo.

El primer punto pasa por contar con una estrategia clara y compartida. Es como el rumbo en la navegación. Pueden venir olas que empujen el barco, pero no resultará un inconveniente si todo el equipo sabe hacia dónde queremos ir. Rosa Fernández Lobato, directora médica del Hospital de Getafe (Madrid), sabe por experiencia que la estrategia es una de las claves fundamentales para expresar serenidad a los compañeros, incluso en momentos difíciles. Reduce la improvisación, el desconcierto y el miedo paralizante. “Sabíamos qué teníamos que hacer en todo momento”, reflexiona al referirse a la crisis sanitaria.

Si además, en el diseño de la estrategia se cuenta con la participación de los colaboradores, aún resulta mucho más motivadora. En este apartado, un ejercicio muy interesante para reilusionar es dedicar tiempo a preguntarse dónde nos gustaría vernos como equipo y qué tenemos que hacer para lograrlo. Esto es, cómo contribuir a la estrategia de la empresa o de la organización.

Escuchar, reconocer y generar confianza. Este es uno de los mantras del liderazgo de Mercedes Mengibar, directora regional de Vithas en Andalucía. Su modelo ha influido muy positivamente en los hospitales en momentos complicados, como los que hemos vivido este último año por el coronavirus. Un barco llega mejor a puerto si existe un buen ambiente de trabajo, se arrima el hombro y se apoyan los unos en los otros. Todo esto se logra si el líder se basa en habilidades blandas, es decir, en aquellas que no nacen de los conocimientos técnicos, sino de la inteligencia emocional.

La covid ha abierto las puertas al humanismo empresarial, como lo define Mengibar. El sistema sigue vigente tras 12 meses de convivencia con la pandemia. Así se confirmó a través de la pregunta "qué valoras de tu jefe" que lancé en mi perfil de Twitter. De las múltiples respuestas que recibí, algunas bien curiosas, hubo dos que se repetían constantemente: escucha sincera y apoyo. No se dijo aprendizaje, desarrollo o aspectos que suelen ser un clásico en la gestión de las personas en otros momentos, sino aquellas relacionadas con el humanismo. Si se desea reilusionar, necesitamos apoyarnos en aspectos sutiles que favorezcan que las personas se sientan importantes y útiles. No se puede edificar un futuro si alguien se ha dejado la piel, pero su jefe no lo valora. El humanismo debe ser la columna vertebral del liderazgo que mira hacia el futuro.

Una clave para reilusionar a los equipos es reilusionarse uno mismo. En un barco equivaldría a cómo se encuentra el capitán, a si está preparado para gestionar sus propias emociones de una manera adecuada. En este apartado, existen dos cualidades cruciales en las que se debe poner énfasis: el optimismo inteligente y el sentido del humor. El primero se refiere a no maquillar la situación con palabras bonitas cuando, quizá, pensemos que va a suceder otra cosa. Significa contemplar la realidad en todo su conjunto, tratar a los equipos como adultos, no como niños a quienes se oculta la información, pero ver en todo momento el vaso medio lleno.

“El sentido del humor es una de las armas más poderosas que utilizamos en los peores momentos del hospital”, afirma Fernández Lobato. Servía no solo para subir el ánimo, sino para convertir a los jefes en referentes para sus equipos. Aprender a bromear y a reírse de uno mismo son buenas herramientas para navegar y para inspirar al resto de la tripulación cuando el mar arrecia. Cuando analiza este último año, Mengibar reflexiona que no seremos como éramos, pero podemos ser mejores que antes. El desafío de los líderes pasa por reilusionarse y reilusionar a los equipos para enamorar de nuevo al futuro.

Nota final. Gracias a los directivos de los hospitales de la Comunidad de Madrid, de Vithas y a las casi 100 personas que participaron en Twitter en la conversación sobre el liderazgo.