Símbolo de dos letras

EL PODER DEL LOGO en el mundo del lujo ha demostrado ser infalible a lo largo de los años, trascendiendo modas y crisis. Un valor seguro, que tiene una de sus variantes más singulares en aquellos que están conformados por las iniciales de las marcas: LV, de Louis Vuitton, o CH, de Carolina Herrera. Dos letras, estas últimas, que coronan y estampan sus prendas y complementos, hasta llegar a ser casi imprescindibles en bolsos como el Initials Insignia (en rojo y elaborado en piel Sequoia), donde remata su cierre. En el extraño caso de no llevarlas, como el Charro Insignia (en marrón), siempre pueden incorporarse a través de un colgante. El de la imagen se llama Carolina Herrera Heart for Hope (CHHH), cuesta 90 euros y ha sido bautizado con el nombre de la campaña por la que la marca dona el 10% de las ventas de productos como los que aparecen en esta página a la Cruz Roja y a la Media Luna Roja. Porque hay momentos en los que no ser fieles al logo original está más que justificado.