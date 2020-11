Mimos en casa

1. Light Relax Bath & Shower Oil, de Aromatherapy Associates. Con un 30% de aceites esenciales concentrados, se puede usar tanto en la bañera como en la ducha. 64 euros. 2. Difusor reloj de arena de Diptyque. Con perfume amaderado de higuera y notas verdes sutilmente afrutadas, puede aromatizar espacios pequeños durante varios meses. 150 euros. 3. Baño de Miel y Leche de Egipto, de la línea Spa of the World de The Body Shop. Leche vegetal en polvo relajante que suaviza y nutre la piel durante el baño. 17 euros. 4. Vela Juniper Berry, de esencia de baya de enebro, de Loewe. Con cera 100% vegetal y dos mechas de algodón, viene en una vasija de terracota esmaltada con tierras naturales. 150 euros (el tamaño mediano). 5. Micro-Huile de Rose Advanced Serum, de Dior Prestige. Con rosa de Granville, nutre, repara, evita la inflamación y corrige los signos visibles de la edad. 239 euros. 6. Pillow Mist, de la línea The Ritual of Jing, de Rituals. Bruma aromática para la almohada con aceites esenciales relajantes de lavanda y madera sagrada. 17,50 euros. 7. Tranquillity Blend, de Comfort Zone. Combina aceites esenciales de cedro y naranja dulce con aceite de jojoba. La unión de aromas contribuye a generar una sensación de relax. 87 euros. 8. Pastilla de jabón artesanal de Zador. Con aceites vegetales naturales, extractos de plantas, vitamina E, manteca de karité orgánica, agua termal de Hévíz (Hungría) y aromas de lavanda y verbena. 12 euros.