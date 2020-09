Una alarma para evitar que las escuelas se conviertan en objetivo de guerra

B. H.

Al hilo de la celebración del Día Internacional para Proteger la Educación de Ataques que la ONU ha establecido este 9 de septiembre, la Fundación Education Above All (EAA) lanzó el pasado 27 de agosto la campaña por redes #UniteToProtect, una iniciativa para proteger la educación de violencia en la que también participan Unicef, Unesco y Save our Future.

“Es una oportunidad única para impulsar la concienciación y garantizar que los responsables de los ataques continuos y deliberados a la educación rindan cuentas. No queremos que solo se ponga en el centro de atención una vez al año, sino que reciba la atención que merece durante todo el año”, asegura Maleiha Malik, directora ejecutiva del programa de Protección a la educación en Seguridad y Conflictos de la Fundación Education Above All.