Últimas noticias del coronavirus en África | El continente se acerca a los 150.000 casos confirmados

Belén Hernández

El presidente de Kenia critica públicamente a uno de sus hijos por irse de fiesta en pleno confinamiento. El presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, ha criticado públicamente a uno de sus hijos por acudir a una fiesta en la ciudad de Mombasa, a pesar de las restricciones por el confinamiento impuestas en el país a causa de la pandemia de coronavirus, que ha dejado hasta ahora más de 1.470 casos y 55 muertos. "Le dije: 'Bien, has salido y te lo has pasado bien, pero ahora vuelves y estás con tu abuela, que tiene más de 80 años. Si le pasa algo a tu abuela a causa de lo que has hecho, ¿cómo vas a vivir con ello?'", ha apuntado Kenyatta durante una entrevista concedida a la cadena de televisión NTV. "No es lo que el presidente o el ministro de Sanidad te dicen que hay que hacer. Lo que se hace es para proteger a los que te rodean". Las autoridades han confinado la capital, Nairobi, y tres ciudades costeras, incluida Mombasa. El uso de mascarilla es obligatorio en espacios públicos, con multas de hasta 173 euros o penas de cárcel de un periodo máximo de seis meses. Informa Europa Press.